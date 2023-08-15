تصحيح الخرافات المتعلقة بقابلية الملاحظة - الجزء الرابع: قابلية الملاحظة مكلِّفة دائمًا

في سلسلة مدوناتنا، فضحنا حتى الآن الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة:
في هذه المقالة، سنركِّز على الاعتقاد الخاطئ بأن "قابلية الملاحظة مكلِّفة دائمًا". سنسلط الضوء على أهمية حلول قابلية الملاحظة الفعَّالة من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، سنستكشف IBM Instana كمرجع للبائع، ونستخلص رؤًى قيّمة من تجربة عميل تكبَّد نفقات كبيرة بلغت 65 مليون دولار أمريكي، وانتقل لاحقًا نحو رحلة قابلية ملاحظة أكثر توفيرًا.
إن الاعتقاد بأن "قابلية الملاحظة مكلِّفة دائمًا" يُعَد خرافة، إذ توجد خيارات متعددة وفعَّالة من حيث التكلفة لتطبيق قابلية الملاحظة في الأنظمة الحديثة.
الدروس المستفادة من حالات واقعية: واجهت إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة تحديًا يتمثل في تحسين تكاليف قابلية الملاحظة مع الحفاظ على الرؤى الضرورية حول أنظمتها. في منشور على المدونة بواسطة Gergely Orosz، أبرز كيف أن هذه الشركة تكبَّدت فاتورة قدرها 65 مليون دولار أمريكي من أحد مزوِّدي قابلية الملاحظة في عام 2022، ثم تحولت من استخدام أداة مكلِّفة إلى اعتماد حل قابلية ملاحظة أكثر توفيرًا. يؤكِّد المنشور على ضرورة قيام الشركات بتقييم أدوات قابلية الملاحظة بعناية، مع التركيز على القيمة التي توفِّرها بدلًا من السعر فقط. كما يُبرز المنشور أهمية اتباع نهج مدروس في قابلية الملاحظة لتجنُّب ارتفاع التكاليف بشكل مفرط.
يدرك بائعو أدوات قابلية الملاحظة أهمية استيعاب الشركات ذات الميزانيات المختلفة. لا تتَّبِع جميع الأدوات نموذج التسعير القائم على الاستهلاك، وهناك العديد من الخيارات المختلفة للعملاء.
كمثال، تقدِّم منصة IBM Instana خيارات تسعير مرنة، بما في ذلك خطط اشتراك منظمة. تمكِّن هذه الخطط المؤسسات من توقُّع التكاليف وفقًا للباقة المختارة، ما يسهِّل إعداد الميزانية لمبادرات قابلية الملاحظة وتجنُّب الرسوم المفاجئة.
يقدِّم المورِّدون مثل Instana خطط اشتراك واضحة، في حين توفِّر الأدوات مفتوحة المصدر وعروض مزوِّدي السحابة (مثل Prometheus وGrafana) طرقًا إضافية لتوفير التكاليف. قد تتطلب بعض الجهد في الإعداد والإدارة، لكنها قد تكون خيارًا اقتصاديًا يتناسب مع ميزانيتك.
مهما كان الخيار الذي تختاره، تأكَّد فقط من فهم إجمالي تكلفة الملكية، بما في ذلك التخزين، والرسوم ربع السنوية، والاستيعاب، ومشاركة المطورين (أي الوقت والموارد التي يقضيها المطورون).
فيما يلي بعض الخيارات التي يُنصح بالنظر فيها عند التخطيط لحل قابلية الملاحظة الخاص بك:
يُعَد IBM® Instana حل قابلية الملاحظة من IBM، وتم تصميمه خصيصًا للبيئات السحابية الأصلية، ليقدم بيانات دقيقة وموثوقًا بها بشكل مستمر وتلقائي (مثل البيانات بدقة ثانية واحدة والتتبعات الشاملة) مع مراعاة الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية. تمكَّن عملاؤنا من تحقيق نتائج ملموسة باستخدام قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي.
يقول Jorge Tome Hernando، مدير هندسة تكنولوجيا المعلومات والعمليات والأمن وبيئة العمل في PRISA Tecnologia، عن Instana: "توفِّر Instana رؤية كاملة لكيفية تشغيل خدماتنا، ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا في الأداء والموثوقية وتحسين التكلفة".
إذا كنت تريد تعزيز ممارسات قابلية الملاحظة لديك من خلال رؤية شاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لديك والقدرة على مراقبة اعتماديات السحابة في الوقت شبه الفعلي، ندعوك لطلب عرض أسعار.
ترقبوا مدونتنا التالية، حيث سنكشف زيف خرافة شائعة أخرى حول قابلية الملاحظة: "يمكنك تحقيق إنتاجية هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير". تعرَّف على فوائد الأتمتة في قابلية الملاحظة وشاهِد كيف يستفيد عملاء Instana من الأتمتة والسياق عالي الدقة.
اكتشف أهمية المراقبة وكيفية الاستفادة منها للحصول على رؤى حول سلوكيات النظام.
يساعدك IBM Instana Observability على تحقيق عائد استثمار بنسبة 219% وتقليل الوقت الذي يستغرقه المطورون في حل المشكلات بنسبة 90%.
تمكَّن من تحديد مصدر المشكلة وإصلاحه سريعًا. حيث توفِّر البيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي رؤية شاملة لبيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية.
تمكَّن من رفع مستوى أتمتة وتشغيل تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان توافق كل جانب من جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع أولويات الأعمال.
IBM SevOne Network Performance Management هو برنامج مراقبة وتحليلات يوفر رؤية ومعارف في الوقت الفعلي للشبكات المعقدة.
اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.