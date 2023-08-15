تصحيح الخرافات المتعلقة بقابلية الملاحظة - الجزء الرابع: قابلية الملاحظة مكلِّفة دائمًا

15 أغسطس 2023

Ajuma Bella Salifu

Instana

في سلسلة مدوناتنا، فضحنا حتى الآن الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة:

في هذه المقالة، سنركِّز على الاعتقاد الخاطئ بأن "قابلية الملاحظة مكلِّفة دائمًا". سنسلط الضوء على أهمية حلول قابلية الملاحظة الفعَّالة من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، سنستكشف IBM Instana كمرجع للبائع، ونستخلص رؤًى قيّمة من تجربة عميل تكبَّد نفقات كبيرة بلغت 65 مليون دولار أمريكي، وانتقل لاحقًا نحو رحلة قابلية ملاحظة أكثر توفيرًا.

لماذا تُعَد هذه خرافة؟

إن الاعتقاد بأن "قابلية الملاحظة مكلِّفة دائمًا" يُعَد خرافة، إذ توجد خيارات متعددة وفعَّالة من حيث التكلفة لتطبيق قابلية الملاحظة في الأنظمة الحديثة.

الدروس المستفادة من حالات واقعية: واجهت إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة تحديًا يتمثل في تحسين تكاليف قابلية الملاحظة مع الحفاظ على الرؤى الضرورية حول أنظمتها. في منشور على المدونة بواسطة Gergely Orosz، أبرز كيف أن هذه الشركة تكبَّدت فاتورة قدرها 65 مليون دولار أمريكي من أحد مزوِّدي قابلية الملاحظة في عام 2022، ثم تحولت من استخدام أداة مكلِّفة إلى اعتماد حل قابلية ملاحظة أكثر توفيرًا. يؤكِّد المنشور على ضرورة قيام الشركات بتقييم أدوات قابلية الملاحظة بعناية، مع التركيز على القيمة التي توفِّرها بدلًا من السعر فقط. كما يُبرز المنشور أهمية اتباع نهج مدروس في قابلية الملاحظة لتجنُّب ارتفاع التكاليف بشكل مفرط.

يدرك بائعو أدوات قابلية الملاحظة أهمية استيعاب الشركات ذات الميزانيات المختلفة. لا تتَّبِع جميع الأدوات نموذج التسعير القائم على الاستهلاك، وهناك العديد من الخيارات المختلفة للعملاء.

كمثال، تقدِّم منصة IBM Instana خيارات تسعير مرنة، بما في ذلك خطط اشتراك منظمة. تمكِّن هذه الخطط المؤسسات من توقُّع التكاليف وفقًا للباقة المختارة، ما يسهِّل إعداد الميزانية لمبادرات قابلية الملاحظة وتجنُّب الرسوم المفاجئة.

الحقيقة: ليس من الضروري أن تكون قابلية الملاحظة مكلِّفة؛ لأن هناك نماذج تسعير متنوعة يمكن الاختيار من بينها

يقدِّم المورِّدون مثل Instana خطط اشتراك واضحة، في حين توفِّر الأدوات مفتوحة المصدر وعروض مزوِّدي السحابة (مثل Prometheus وGrafana) طرقًا إضافية لتوفير التكاليف. قد تتطلب بعض الجهد في الإعداد والإدارة، لكنها قد تكون خيارًا اقتصاديًا يتناسب مع ميزانيتك.

مهما كان الخيار الذي تختاره، تأكَّد فقط من فهم إجمالي تكلفة الملكية، بما في ذلك التخزين، والرسوم ربع السنوية، والاستيعاب، ومشاركة المطورين (أي الوقت والموارد التي يقضيها المطورون).

فيما يلي بعض الخيارات التي يُنصح بالنظر فيها عند التخطيط لحل قابلية الملاحظة الخاص بك:

  • خطط الاشتراك الثابتة: تقدِّم منصات وأدوات قابلية الملاحظة خطط اشتراك ثابتة تسمح للشركات بالتنبؤ بتكاليفها مقدمًا. وتقدِّم هذه الخطط عادةً مستويات أو حِزَمًا مختلفة مصممة خصيصًا لاحتياجات المؤسسة. يمكن للشركات اختيار الخطة الأنسب بناءً على عوامل مثل حجم البيانات التي تحتاج إلى مراقبتها وعدد المستخدمين والميزات المطلوبة. تعرَّف على نموذج تسعير IBM Instana.
  • إتاحة قابلية الملاحظة للجميع: تُعَد إتاحة قابلية الملاحظة للجميع جانبًا حيويًا للمؤسسات الحديثة، إذ تمكِّن موظفيها من الحصول على رؤى شاملة حول أنظمتهم وعملياتهم. ومن خلال اختيار مزوِّد يُتيح وصولًا مجانيًا للمستخدمين الإضافيين، يمكن للشركات تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والشمولية دون تكبُّد تكاليف إضافية.
  • حلول مفتوحة المصدر: توفِّر الأدوات مفتوحة المصدر مثل Prometheus وGrafana وElasticsearch قابلية الملاحظة القوية دون أي تكاليف ترخيص مباشرة. وهي تتطلب الكثير من الجهد ومجموعة من المهارات الفنية المتقدمة لإعدادها وإدارتها.
  • نماذج تسعير قابلة للتطوير: غالبًا ما تقدِّم حلول قابلية الملاحظة القائمة على السحابة نماذج التسعير القابلة للتوسع. هذا يعني أن الشركات يمكنها البدء بميزانية أصغر وتوسيع البنية التحتية لقابلية الملاحظة لديها مع تزايد احتياجاتها. ومن خلال الدفع مقابل الموارد عند استخدامها، يمكن للمؤسسات تحسين التكاليف مع ضمان حصولها على تغطية كافية لتلبية متطلباتها.
  • التخصيص والمرونة: تسمح بعض منصات قابلية الملاحظة بالتخصيص بناءً على الاحتياجات المحددة للمؤسسة. يمكن للأعمال اختيار التركيز على المجالات أو الخدمات الحيوية، ما يقلل من التكاليف غير الضرورية.

نهج IBM لقابلية الملاحظة المؤسسية

يُعَد IBM® Instana حل قابلية الملاحظة من IBM، وتم تصميمه خصيصًا للبيئات السحابية الأصلية، ليقدم بيانات دقيقة وموثوقًا بها بشكل مستمر وتلقائي (مثل البيانات بدقة ثانية واحدة والتتبعات الشاملة) مع مراعاة الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية. تمكَّن عملاؤنا من تحقيق نتائج ملموسة باستخدام قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي.

يقول Jorge Tome Hernando، مدير هندسة تكنولوجيا المعلومات والعمليات والأمن وبيئة العمل في PRISA Tecnologia، عن Instana: "توفِّر Instana رؤية كاملة لكيفية تشغيل خدماتنا، ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا في الأداء والموثوقية وتحسين التكلفة".

إذا كنت تريد تعزيز ممارسات قابلية الملاحظة لديك من خلال رؤية شاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لديك والقدرة على مراقبة اعتماديات السحابة في الوقت شبه الفعلي، ندعوك لطلب عرض أسعار.

ما التالي

ترقبوا مدونتنا التالية، حيث سنكشف زيف خرافة شائعة أخرى حول قابلية الملاحظة: "يمكنك تحقيق إنتاجية هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير". تعرَّف على فوائد الأتمتة في قابلية الملاحظة وشاهِد كيف يستفيد عملاء Instana من الأتمتة والسياق عالي الدقة.

 
