تساعد IBM المؤسسات على الانتقال إلى المرحلة التالية من قابلية الملاحظة من خلال ذكاء تشغيلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومصمم للبيئات الهجينة والقائمة على بنية سحابية أصلية والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر.
يسرّنا الإعلان عن تصنيف IBM ضمن فئة الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner Magic Quadrant لعام 2026 حول منصات قابلية الملاحظة.
يتعين على مشتري حلول قابلية الملاحظة تشغيل التطبيقات الهجينة والمنصات القائمة على بنية سحابية أصلية وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، مع الحد من المخاطر والتكاليف ومتوسط وقت الإصلاح (MTTR). ونرى أن أهمية هذا التقدير تكمن في أن هذه الفئة تتجاوز نطاق بيانات القياس عن بُعد لتشمل الذكاء التشغيلي. تتمحور قابلية الملاحظة في عام 2026 حول فهم التأثير، وتفسير الأسباب، واتخاذ إجراءات موثوق بها عبر التطبيقات والبنية التحتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وخدمات الأعمال.
ونعتقد أن هذا التقدير يعكس التزام IBM المتواصل بمساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف قابلية الملاحظة المتطورة، وتشغيل البيئات الهجينة والقائمة على بنية سحابية أصلية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تزداد تعقيدًا، بكل ثقة.
تواجه المؤسسات اليوم واقعًا صعبًا؛ إذ تتوزع التطبيقات الحديثة على السحابات والحاويات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات، وعلى نحو متزايد، أحمال التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولم يعد التحدي يقتصر على جمع بيانات القياس عن بُعد. بل أصبح يتمثل في فهم ما يهم، وتحديد الأسباب الأساسية بسرعة، واتخاذ قرارات تشغيلية بثقة.
صُمم IBM Instana لمواجهة هذا التحدي من خلال نهج متميز لقابلية الملاحظة:
تساعد هذه الإمكانات مجتمعةً المؤسسات على الحد من التعقيد التشغيلي، وتسريع معالجة الحوادث، وتعزيز الثقة في عملية صنع القرار. وفي سوق يُطلب فيه من الفِرق غالبًا تحقيق التوازن بين دقة البيانات ومرونة النشر والانفتاح والتحكم في التكاليف، صُممت Instana للحد من هذه المفاضلات.
ومع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الحيوية للأعمال، يتعين أن تتطور قابلية الملاحظة بالتوازي معه.
تشمل أحدث ابتكارات Instana إمكانات مخصصة لمراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يساعد المؤسسات على فهم أداء التطبيقات وتدفقات الموجِّهات واستهلاك الرموز المميزة والاعتماديات والسلوك التشغيلي عبر الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما قدمت IBM وكلاء ذكاء اصطناعي يسرّعون التحقيق في الحوادث وتحليل الأسباب الأساسية. وبدلًا من الاعتماد على استنتاجات مبهمة يولدها الذكاء الاصطناعي، تجمع Instana بين التحليل الحتمي والنماذج الإحصائية والتفسيرات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، لمساعدة مسؤولي العمليات على فهم ما حدث وسبب حدوثه والإجراءات التي تسهم في معالجة المشكلة بسرعة أكبر.
يعكس هذا النهج التزام IBM الراسخ بالذكاء الاصطناعي الموثوق، واستخدامه لتعزيز عملية صنع القرار البشري، مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة والتحكم التشغيلي. مع توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة، تصبح الثقة في الذكاء التشغيلي بأهمية السرعة نفسها.
خلال مؤتمر IBM THINK، أعلنت IBM عن منصة IBM Concert، التي تمثل تطور استثمارات IBM في قابلية الملاحظة والأتمتة والمرونة وتحسين الأداء، ضمن منصة موحدة للعمليات القائمة على الوكلاء.
تمثل قابلية الملاحظة الأساس الذي تستند إليه العمليات الحديثة. وفي هذه المرحلة الجديدة من قابلية الملاحظة، تحتاج الفِرق إلى ما هو أكثر من مجرد الرؤى. فهي تحتاج إلى سياق مشترك، وتحديد الأولويات، والحوكمة، والتنفيذ المنسق عبر الأدوات والفِرق المسؤولة عن استمرار تشغيل الأنظمة الحيوية للأعمال.
تؤدي Instana دورًا أساسيًا في منصة Concert، إذ توفر سياقًا لقابلية الملاحظة في الوقت الفعلي يدعم الذكاء التشغيلي. ومن خلال بيانات القياس عن بُعد بكامل دقتها، وفهم الاعتماديات في الوقت الفعلي، والوعي بالبنية الطوبولوجية، وقابلية ملاحظة أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، توفر Instana السياق الموثوق اللازم لفهم حالة التطبيقات والبنية التحتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وأدائها عبر البيئات الهجينة.
وتستند منصة Concert إلى هذا الأساس لربط الأدلة التشغيلية بالمخاطر وتأثيرها في الأعمال ومهام سير عمل المعالجة، ضمن نموذج تشغيلي مشترك. يساعد ذلك المؤسسات على تجاوز قابلية الملاحظة التقليدية والاستجابة للحوادث نحو ذكاء تشغيلي موثوق، ما يمكّن الفِرق من تحديد الأولويات واتخاذ إجراءات منسقة بثقة للحد من المخاطر، وتحسين الأداء، والحفاظ على استمرارية الأعمال، وتحسين التكلفة والأداء عبر بيئات المؤسسات التي تزداد تعقيدًا.
نعرب عن امتناننا لعملائنا وشركائنا وفِرق IBM، الذين تواصل تعليقاتهم وابتكاراتهم وتعاونهم الإسهام في تطور Instana.
ومع استمرار التقارب بين قابلية الملاحظة والذكاء الاصطناعي والعمليات، نواصل التزامنا بمساعدة المؤسسات على العمل بقدر أكبر من الثقة والمرونة والتحكم.
استكشف IBM Instana Observability
Gartner® Magic Quadrant™ for Observability Platforms, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young, 13 July 2026.
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