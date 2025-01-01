تشكل قابلية ملاحظة التلقائية في IBM Cloud جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشاملة وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
سيكتشف وكيل Instana تلقائيًا أنه يعمل على مثيل Amazon EC2 ويقوم بتثبيت مستشعر مراقبة AWS EC2.
تعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة IBM Cloud Kubernetes Service عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيقات.
تتطلب مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المستندة إلى VMware Tanzu (المعروفة سابقًا باسم Pivotal Cloud Foundry) إمكانية الرؤية الواضحة لكل طبقة من طبقات مجموعة التطبيقات لديك.
تشكل مراقبة Oracle Cloud التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تتضمن منصة مراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات (APM) وقابلية ملاحظة الأداء التلقائية من Instana دعمًا للمراقبة التلقائية لـ Google Compute Engine (GCE).
تُعد منصة Google Cloud جزءًا من حل مراقبة التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.
تشكل مراقبة Cloud Foundry التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعد مراقبة AWS RDS جزءًا مهمًا من حل APM السحابي من Instana.
تُعدُّ مراقبة OpenSearch باستخدام حل مراقبة التطبيقات من Instana جزءًا أساسيًا من تقديم تطبيقات الخدمات المصغرة عالية الأداء في حاويات.
تُعدُّ مراقبة Cassandra جزءًا من حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) للخدمات المصغرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Instana.
توفر Amazon S3 قابلية التوسع الرائدة على مستوى الصناعة وتوفر البيانات والأمان والأداء.
يتضمن حل مراقبة أداء البنية التحتية والتطبيقات من Instana مراقبة شاملة لـ Redis Enterprise.
تشكل مراقبة JBoss Data Grid التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ مراقبة Database جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.
تُعدُّ مراقبة IBM DB2 جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.
تُعدُّ مراقبة Microsoft SQL Server جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.
تشكل مراقبة SAP Hana التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ مراقبة Hadoop YARN جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.
تُعدُّ مراقبة HBase جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.
تُعدُّ مراقبة Ceph جزءًا من حل مراقبة أداء التطبيقات المؤتمتة من Instana.
تتضمن مراقبة MongoDB من Instana اكتشاف البنية التحتية التلقائية وتعيين التطبيق وتكوين المراقبة.
تُعدُّ مراقبة MySQL جزءًا مهمًا من حل مراقبة التطبيقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Instana.
يكتشف مستشعر مراقبة PostgreSQL من Instana تلقائيًا مثيلات قاعدة بيانات PostgreSQL، ويضيفها إلى نموذج تطبيق الرسم البياني الديناميكي والخريطة.
تشكل مراقبة Redis Lettuce التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
لمساعدة مطوري عمليات التطوير على تحسين بيئات Redis التي يعملون فيها، يطبق Instana الأتمتة والذكاء الاصطناعي على أداء ومراقبة سلامة Redis.
يعد Apache Spark أكبر مشروع معالجة بيانات مفتوح المصدر، حيث يوفر أداة معالجة سرعة الوصول إلى البيانات الضخمة والتحليلات العميقة.
تشكل مراقبة GraphQL جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ مراقبة ClickHouse جزءًا من حل مراقبة أداء التطبيق المؤتمت من Instana.
تُعدُّ مراقبة Couchbase جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.
تُعدُّ مراقبة MariaDB جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.
تُعدُّ مراقبة DynamoDB جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.
تعد Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) خدمة تخزين كائنات مشفرة وآمنة وميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام تتيح لك تخزين كميات كبيرة من البيانات ونسخها احتياطيًا وأرشفتها في السحابة، مع ضمان دوام إتاحة البيانات بنسبة 99% من الوقت.
تُعدُّ مراقبة Sybase SQL Anywhere التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشاملة وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ Azure SQL Database جزءًا من حل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة الشاملة المقدمة من Instana.
تُعدُّ مراقبة CockroachDB جزءًا مهمًا من حل مراقبة التطبيقات المؤتمتة من Instana.
تُعدُّ Azure SQL Elastic Database Pool جزءًا من حل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة الشاملة المقدمة من Instana.
تشكل مراقبة etcd التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Memcached التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Neo4j التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ AWS Elasticache جزءًا من حل مراقبة التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.
تُعدُّ SQL Anywhere جزءًا من حل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.
تُعد Google Cloud Datastore جزءًا من حل مراقبة التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.
تشكل مراقبة Aerospike التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ Azure Queue Storage جزءًا من حل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.
تُعد Google Cloud Storage جزءًا من حل مراقبة التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.
تشكل مراقبة FaunaDB التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة CosmosDB التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ Red Hat OpenShift Observability جزءًا أساسيًا من حل مراقبة الحاويات الشامل من Instana.
تُعدُّ Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة Google Kubernetes Engine عبر المجموعة وتوفير رؤى شاملة للتطبيق.
يكتشف مستشعر مراقبة Instana Kubernetes تلقائيًا الحاويات التي تعمل في الخدمة والمنصات التي يجري تشغيلها على الحاويات، وينشر مستشعرات إضافية لجمع مقاييس الأداء لمجموعة التطبيقات الكاملة.
تُعد مراقبة التطبيقات المؤتمتة من Instana أسرع وأسهل طريقة لمراقبة Azure AKS عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.
تُعدُّ Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة Oracle Container Engine لـ Kubernetes عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.
يتكامل Traefik Labs مع مكونات بنيتك التحتية الحالية ويقوم بتكوين نفسه تلقائيًا وديناميكيًا لتسهيل نشر الخدمات المصغرة في بيئات متعددة مختلفة وعبرها.
تساعد خدمة مراقبة Kubernetes المؤتمتة من Instana فِرق الهندسة على تحسين أداء التطبيق وتحسين أتمتة سير عمل إدارة الأداء بصورة أفضل.
تتميز مراقبة Giant Swarm المؤتمتة من Instana بنفس قدرات المراقبة التلقائية مثل مراقبة Kubernetes الأفضل في فئتها.
تدعم Instana Amazon خدمة EKS Anywhere، وتُعدُّ خيارًا جديدًا للإضافة والنشر من AWS يسمح للعملاء بإنشاء مجموعات Kubernetes على بنيتهم التحتية المحلية.
يعد LogDNA حلاً لإدارة السجلات يتمتع بميزة مماثلة لـ Instana لتوفير الوظائف بأدنى حد من جهد التكوين أو بدونه.
يعد Humio أداة تسجيل تم تصميمها لاستيعاب البيانات المتدفقة والاحتفاظ بها بمجرد وصولها، بغض النظر عن الحجم.
يعد Coralogix حلاً لإدارة السجلات يتمتع بميزة مماثلة لـ Instana لتوفير الوظائف بأدنى حد من جهد التكوين أو بدونه.
تُعدُّ Splunk إحدى الأدوات الأكثر استخدامًا لجمع البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الآلة وتحليلها وفهمها. يتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سجلات الخادم والتطبيق.
تمكَّن من جمع السجلات وتنفيذ تكاملها تلقائيًا، ما يُتيح ربط السجلات بالمقاييس والآثار للحصول على رؤى متعمقة وقابلة للتنفيذ.
تحتفظ Instana بقاعدة معرفية منظمة لتوقيعات السلامة لجميع المنصات التي تتم مراقبتها، وتشمل IBM MQ.
نجحت Instana في تضمين مراقبة Kafka الشاملة في حل مراقبة البنية التحتية والتطبيقات الخاص بنا.
تدعم Instana خدمة Amazon EKS Anywhere، وتُعدُّ خيارًا جديدًا للإضافة والنشر من AWS يسمح للعملاء بإنشاء مجموعات Kubernetes على البنية التحتية المحلية الخاصة بهم.
تتضمن مراقبة ActiveMQ من Instana رؤية قوائم انتظار الرسائل وتكوين المنصة والاتصالات والأداء على مستوى التطبيق.
تشكل مراقبة RabbitMQ التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة AWS SQS جزءًا أساسيًا من حل مراقبة Amazon Web Services الشامل من Instana.
تم دمج مستشعر الوكيل هذا بالكامل في حل مراقبة البنية التحتية والتطبيقات من Instana.
تشكل مراقبة ActiveMQ Artemis التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة TIBCO ESB التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة NATS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Hystrix التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
توفر مراقبة AWS Kinesis من Instana إدارة شاملة للأداء والسلامة.
توفر مراقبة OpenLDAP من Instana إدارة شاملة للأداء والسلامة.
تشكل مراقبة HornetQ التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Amazon SNS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Axis2 التلقائية جزءًا من حلول مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Amazon MQ التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ مراقبة Microsoft Message Queue التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة ReactiveMongo التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل والتطبيقات ذات الأصل السحابي من Instana.
تشكل مراقبة Varnish التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة CORBA التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يتميز ™TIBCO Enterprise Message Service، وهو وسيط Java™ Message Service (JMS) الخاص بنا المستند إلى المعايير القياسية، لأي تطبيق يدعم JMS، سواء محليًا أو تابعًا لجهة خارجية، بأنه يتيح تبادل الرسائل بسرعة وسهولة.
تتجاوز مراقبة Docker الشاملة من Instana مقاييس الحاوية البسيطة مع الاكتشاف التلقائي والنشر والتكوين وغيرها.
تتمتع مراقبة Rancher المؤتمتة من Instana بنفس إمكانات المراقبة التلقائية مثل مراقبة Kubernetes الأفضل في فئتها.
تعرف على المزيد حول مراقبة Containerd وبدء استخدام Instana.
تتيح لك مراقبة Amazon Elastic Container Service مراقبة موارد Amazon ECS الخاصة بك باستخدام Amazon CloudWatch.
يوفر تطبيق مراقبة الخدمات المصغرة من Instana لـ Tanzu Tile نفس قدرات المراقبة في Tanzu Kubernetes Grid كما هو الحال مع جميع بيئات K8 الأخرى.
تفوقت مراقبة CRI-O الشاملة من Instana على مقاييس الحاوية البسيطة.
تشكل مراقبة z/OS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة AIX التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يتضمن حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) التلقائي من Instana دعمًا لمراقبة NET. التقليدية، علاوة على مراقبة NET Core. الإضافية.
يعد Microsoft .NET إطار عمل برمجيًّا يدمج مصدر الرمز (التعليمات البرمجية) المكتوب وبرامج التطبيق بالاستفادة من عنصرين رئيسيين: مكتبة فئة إطار العمل (FCL) ووقت تشغيل اللغة المشتركة (CLR).
تشكل مراقبة Linux التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Windows Server التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Hangfire التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
إطار عمل .NET عبارة عن مجموعة من لغات البرمجة وأدوات المطور والمكتبات التي تعمل على إنشاء مواقع الويب وخدمات الويب والألعاب والتطبيقات.
تتجاوز مراقبة LXC الشاملة من Instana مقاييس الحاوية البسيطة مع الاكتشاف التلقائي والنشر والتكوين وغيرها.
تشكل مراقبة Solaris التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة CoreOS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تعرف على المزيد حول كيفية بدء مراقبة DC/OS باستخدام Instana.
يعد OSProcess جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يعد Unix جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يعد Jaeger نظام تتبع موزَّعًا، مستوحى من ورقة Dapper الخاصة بشركة Google وOpenZipkin، تم إصداره في الأصل كمصدر مفتوح من قِبل شركة Uber Technologies.
يعد OpenTracing طريقة شائعة للمطورين لجمع البيانات حول أوقات استجابة خدماتهم المصغرة والمعالجة الموزَّعة لمراقبة الإنتاج.
يعد Zipkin تقنية تتبع موزَّعة، تعتمد على ورقة Dapper من Google، تجمع معلومات حول تدفقات طلبات المستخدمين وقياسات الأداء والمؤشرات.
تشكل مراقبة Microsoft IIS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يقوم Instana تلقائيًا بتجهيز التطبيقات في Tomcat للمراقبة والتتبع، مما يتيح تتبع المعاملات الموزَّعة عبر مثيل Tomcat بأكمله.
يقدم Instana مراقبة AWS ELB كجزء قياسي من حلول مراقبة البنية التحتية والتطبيقات الخاصة به.
تشكل مراقبة JBoss Wildfly التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة JBoss Wildfly التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تعمل حلول مراقبة التطبيقات من Instana على أتمتة اكتشاف مثيلات Apache Web Server ونشر مستشعرات المراقبة وتكوين بيانات المراقبة.
تتضمن مراقبة Instana Solr مقاييس بشأن الأداء والتخزين المؤقت والتكوين والمزيد.
تُعدُّ Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة وظائف Nomad عبر المجموعة لتقديم رؤى وظيفية شاملة.
يعد نشر Ansible خيارًا على Github لمستخدمي Instana الذين يرغبون في أتمتة النشر وتحديث الخدمات المصغرة وحل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية.
تشكل مراقبة Camel التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يعد Microsoft Azure جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية الذي تقدمه Instana.
تشكل مراقبة HAProxy التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يوفر Instana أسرع وأسهل طريقة لمراقبة مجموعات Consul عبر المجموعة، بما في ذلك السلامة والأداء.
تشكل مراقبة WebMethods Glue التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تعرف على المزيد حول كيفية بدء استخدام Instana ومراقبة الأداء والتكوين باستخدام Amazon OpenSearch Logstash Kibana.
تشكل مراقبة Zookeeper التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يدعم Instana التطبيقات المبنية باستخدام وحدات Akka HTTP في إطار دعمه لـ Java.
توفر مراقبة Instana Marathon إدارة شاملة للأداء ورؤية ثاقبة لمجموعة Marathon والعُقد والتطبيقات الموجودة في حاويات.
تشكل مراقبة Feign التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة AWS Beanstalk التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Jersey التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Apache CXF التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يعد نشر برنامج Puppet أحد خيارات Github لمستخدمي Instana الذين يرغبون في أتمتة نشر الخدمات المصغرة وتحديثها.
يعد نشر Chef أحد خيارات Github لمستخدمي Instana الذين يرغبون في أتمتة نشر الخدمات المصغرة وحلول مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية وتحديثها.
يعد OpenCensus جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يعد Webex Teams جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة SunOne التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ PagerDuty منصة لإدارة الحوادث تجعل من السهل توزيع مسؤوليات الاستدعاءات عبر الفِرق. تضمن جدولة الاستدعاءات وتصعيدات PagerDuty إخطار الشخص أو الأشخاص المناسبين في كل مرة يحدث فيها حادث.
يعد تكامل OpsGenie جزءًا من مجموعة تكامل عمليات تقنية المعلومات وCI/CD من Instana، مما يسمح لـ Instana بتوفير البيانات من حل مراقبة التطبيقات الخاص بها مباشرةً إلى حل Ops.
يعد Microsoft Teams جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
سوف تتبع Instana المقاييس وتوقيعات السلامة لـ Dropwizard بدقة تصل إلى ثانية واحدة وتثير حدثًا في غضون 3 ثوانٍ.
يعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة الخدمات المستندة إلى Java عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.
تشكل مراقبة RatPack التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Ehcache التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Vaadin التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة BEA JRockit التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة IBM J9 التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Azul Zulu التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تُعدُّ Clojure لغة برمجة كاملة الوظائف تم إنشاؤها بشكل أساسي بواسطة Rich Hickey، ولكن يتم صيانتها بواسطة مجتمع مفتوح المصدر كبير.
تشكل مراقبة Wicket التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Amazon Corretto التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Ruby التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة Eclipse OpenJ9 التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
تشكل مراقبة GlassFish التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة الخدمات المستندة إلى Scala عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.
مع إضافة دعم تتبع Python الموزع، يكتشف حل إدارة التطبيقات من Instana الآن كيانات Python وخدماتها واتصالاتها ويقوم بتخطيطها ومراقبتها، بالإضافة إلى علاقاتها بالمكونات الأخرى في البنية التحتية لتطبيقك.
تُعدُّ Kotlin لغة برمجة تم إنشاؤها وصيانتها بواسطة JetBrain. يُعد اقتران إطار العمل/اللغة بين Springboot وKotlin هو التركيبة الأكثر استخدامًا.
PHP: معالج النص التشعبي هو لغة مزدوجة الغرض، تعمل على جانب الخادم لتطوير الويب والبرمجة للأغراض العامة.
يعد Instana AutoProfile برنامج تحليل أداء عالي الجودة تم تصميمه لكل من بيئات الإنتاج والتطوير.
توفر مراقبة Instana WebSphere Liberty مراقبة شاملة للتكوين والأداء والسلامة.
يعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة الخدمات المستندة إلى Java عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.
تشكل مراقبة Akka التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يأتي Instana AutoTrace™ لـ AWS Lambda مزودًا بوظيفة AutoTrace الأصلية للغات البرمجة مثل Node.js وPython.
لتلبية التحديات المختلفة المتمثلة في مراقبة AWS Fargate، يستفيد Instana من المعرفة المكتسبة باستخدام تقنية مراقبة AWS Lambda الأفضل في فئتها.
يعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة Liferay Portal Server عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.
تشكل مراقبة StatsD التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يعد Instana AutoProfile برنامج تحليل أداء عالي الجودة تم تصميمه لكل من بيئات الإنتاج والتطوير.
يعد ™Instana AutoTrace الجيل القادم من تقنية التتبع الموزَّعة واكتشاف الخدمة التي تدعم تجربة Instana للمراقبة الفورية والتلقائية بالكامل والتي لا تتطلب أي جهد.
تشكل مراقبة MuleSoft التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.
يعد تكامل Slack جزءًا من مجموعة تكامل عمليات تقنية المعلومات وCI/CD من Instana، مما يسمح لـ Instana بتوفير البيانات من حل مراقبة التطبيقات الخاص بها مباشرةً إلى حل الرسائل.
يتضمن تكامل Microsoft Office 365 القدرة على إرسال معلومات التنبيه إلى العملاء لتشمل التتبع والتنبيه وإعداد التقارير المتعلقة باستخدام Office 365 والأداء والتوفر لمجموعة من الخدمات.
يعد VictorOps برنامجًا للاستجابة للحوادث يجمع بين إدارة السجلات والمراقبة وأدوات الدردشة والمزيد، للحصول على لوحة واحدة موحدة لمراقبة سلامة النظام.
يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.