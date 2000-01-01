اقرأ كيف تمكّن فريق Sterling Order Management software (OMS) التابع لـ IBM من الحفاظ على أداء ممتاز وتجاوز أرقام الطلبات والإيرادات من خلال قابلية ملاحظة الأداء في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات.
تعرف على كيف نجحت APIS في تحقيق متوسط الوقت المستغرق لإتمام الإصلاح بشكل أسرع بنسبة 50% في جميع أنحاء المؤسسة وتجنب الحوادث بشكل استباقي بنسبة 15% بالتعاون مع IBM.
اكتشف كيف تساعد شركة Testinium عملاءها على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين برامج التطوير.
اكتشف كيف ساعدت Instana شركة Enento على تحديد الأخطاء بسرعة أكبر بكثير، وخفض زمن الانتقال الحالي، وتوفير رؤية في الوقت الفعلي لكل طلب خدمة (دون أخذ عينات).
من خلال تيسير أكثر من ملياري عملية نقل ملفات سنويًا للعملاء، تعرّف على طريقة تقليل شركة Exavault لمتوسط وقت الحل (MTTR) بنسبة 56% باستخدام Instana.
بالنسبة إلى شركة Rebendo التي تعد مطورًا لحلول إدارة الأداء، فإن التكامل مع Instana منح العملاء مراقبة في الوقت الفعلي لعمليات التطبيقات من أجل تعزيز سلاسة العمليات.
تسند مجموعة Crédit Mutuel Arkéa إلى Instana مراقبة عمليات مثيلات 14,000 تطبيق
تمكنت Mayden باستخدام Instana من تحسين الأداء والموثوقية والأمان في التطبيق الخاص بها والذي يساعد على تقديم خدمات السلامة النفسية لأكثر من 5 ملايين مريض في المملكة المتحدة.
شاهد كيف أزالت شركة Dealerware أوجه القصور لتقليل زمن تسليم العقود من 10 دقائق إلى ثوانٍ مع تجربة التسليم الجديدة من دون تلامس.
ألغت شركة Pathmotion للتوظيف 10٪ من Virtual Machines للحفاظ على ذروة الإنتاجية ومدة التشغيل، ما أدى إلى تحسين أداء موظفيها وخدمة العملاء لديها.
باستخدام Instana لأتمتة قابلية ملاحظة عمليات سير عمل CI-CD القائمة على حاويات، نجحت شركة Leaf Group في تقليل تكاليف المراقبة بنسبة 66% مع تقليل زمن الانتقال، ومعدلات الخطأ، وأوقات الاستجابة.
تخدم PRISA أكثر من 236 مليون متصفح فريد في 24 دولة، وتستخدم Instana لتحديد مشكلات الأداء والتطبيقات بشكل استباقي ومنعها.
يعد immocloud هو حل إدارة العقارات عبر الإنترنت، ويستخدم Instana لرقمنة العمليات بشكل كامل بين المستأجرين والمالكين، ومراقبة الأداء بشكل شامل في ثوانٍ.
تستخدم Conrad Electronic منصة Instana للحصول على قابلية الملاحظة المتكاملة في بيئات الحاويات مع مراقبة المبيعات العالمية متعددة القنوات لأكثر من 450,000 صنف.
إن شركة GittiGidiyor التركية التابعة لشركة eBay التي تخدم 33 مليون مستخدم تستخدم موقع منصة Instana لتحقيق الرؤية الشاملة؛ حيث تستوعب نمو الأعمال لما يقرب من 5 أضعاف خلال الجمعة السوداء.
تعرّف على كيفية إعداد فريقي Starling Bank وIBM بإعداد الحل لتتبع النشاط عبر بيئة الشركة متعددة المستأجرين، والتي تتضمن 2000 حجيرة حاوية موزعة على ست مجموعات Kubernetes و800 خدمة.
يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.