توفر منصة Instana حلاً جاهزًا للعمل ومبتكرًا إذا كنت بحاجة إلى مراقبة للسلامة والأداء في ثوانٍ معدودة دون الحاجة إلى العديد من التكوينات...حتى مع الخدمات الجديدة، لن نضطر إلى طرح السؤال "ماذا نحتاج هناك؟" ليس علينا سوى تشغيل وكلاء Instana وستكون تلك الخدمات قيد المراقبة. Henning Pautsch شريك مؤسس وCTO، immocloud immocloud اقرأ دراسة الحالة لقد وقع اختيارنا على منصة Instana لعدة أسباب. لأنها تتميز بسهولة بالغة، وتوفر تلقائيًا الرؤية المطلوبة لتطبيقاتنا القائمة على الحاويات. لأنها ميسورة التكلفة، حيث تبلغ تكلفتها ثلث تكلفة حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) الذي كان لدينا سابقًا. كما أنها تتميز بمستوى دعم لا مثيل له- الأفضل الذي رأيته على الإطلاق Marcus Sengol نائب الرئيس الأول للعمليات الفنية شركة Leaf Group اقرأ دراسة الحالة لقد ثبتناها مرة واحدة واكتشفتْ تطبيقاتنا تلقائيًا. تتطلب الأدوات الأخرى مزيدًا من العمليات وتغيير ملفات Docker. لسنا بحاجة الآن إلى القيام بذلك... لدينا الصورة الكبيرة لبنيتنا التحتية... يمكنني رؤية مجموعاتي، واستخدام الموارد... ليس عليّ سوى النظر إلى الشاشة ورؤيتها بسرعة كبيرة. Oguz Yarimtepe قائد فريق مهندسي موثوقية الموقع GittiGidiyor اقرأ دراسة الحالة