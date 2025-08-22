كان iaptus حلاً قائمًا على الويب منذ عام 2008. وفي عام 2018 بدأت Mayden نقل النظام إلى سحابة خاصة، ونتيجة لذلك أجرى الفريق تغييرات جوهرية على بنية النظام والحلول التي يعتمد عليها.

في السابق، كان حل مراقبة الأداء من Mayden يعمل جيدًا في مراقبة البنية التحتية المادية الأساسية—مثل الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية واستخدام الأقراص. لكن كانت Mayden بحاجة ماسّة إلى رؤية أعمق لأداء البرمجيات ذاتها. كما رغبت Mayden في إتاحة هذه المعلومات عبر كامل عملية التطوير لضمان بقاء البرمجيات آمنةً وموثوقةً وكفؤةً طَوال دورات الإصدارات المتكرّرة.

يقول Eldridge: "كنّا نبحث عن حلٍّ يساعدنا على فهم أداء منصّتنا بدقّةٍ عالية جدًا. أردنا أن نرى، على مستوى الثانية، التقلّبات اللحظية في الأداء التي قد تظهر لأسباب متعدّدة". ويُشدّد Eldridge على أنّ أخذ العينات كل دقيقة لم يكن كافيًا.

كان هناك مطلب شديد الأهمية يتعلق بخصوصية البيانات. يضيف Eldridge: «نؤتمن على كمّ كبير من بيانات الصحة النفسية شديدة الحساسية». لذلك رغبت Mayden في حلّ مراقبة قائم على السحابة يكون خارجيًا عن البنية التحتية الداخلية عمدًا. وهو ما تطلّب تحكّمًا دقيقًا فيما يجمعه نظام التسجيل ويراقبه من بيانات.

كانت سهولة الاستخدام عاملًا مهمًا أيضًا. يوضح Eldridge أنّ الفريق جرّب عددًا من المورّدين، مثل New Relic، قبل اختيار IBM® Instana Observability. بعضهم قدّم كمًّا هائلًا من البيانات، لكن تحليلها شكّل تحدّيًا بحدّ ذاته. ويقول: "كان اهتمامنا منصبًّا على تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في Instana، لأنها تساعدنا على تفسير المعلومات بصورة أفضل وتوجيهنا مباشرةً إلى المواضع الأرجح أهمية".