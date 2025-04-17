في ظل تحديث القطاع المصرفي، يتوقع العملاء بشكل متزايد أن تشكل الخدمات الرقمية المرنة والسريعة جوهر تجربتهم المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور ممارسات الخدمات المصرفية المفتوحة، أصبح هناك ضرورة - وفرصة - للبنوك للتعاون مع مقدمي خدمات خارجيين لتقديم عروض جديدة للعملاء.
طوّر بنك Société Générale Maroc (Société Générale) مجموعة من التطبيقات المتكاملة مع تطبيقه المصرفي الأساسي. وقد أثبتت هذه الأنظمة المساعدة المتقادمة موثوقيتها على مر السنين، لكن البنك بدأ يعاني من ضعف الأداء مع تزايد الطلب، ما أثر في تجربة العملاء. جعلت البنية التحتية للمراسلة وناقل خدمات المؤسسة (ESB) الذي يدعم الأنظمة المساعدة من إضافة خدمات رقمية جديدة ومشاركة البيانات مع الشركاء الخارجيين أمرًا معقدًا. بالإضافة إلى ذلك، كان البنك يفتقر إلى أدوات المراقبة اللازمة لتشخيص مشكلات الأداء بشكل فعال.
للتوافق مع أفضل الممارسات وجذب عملاء جدد من خلال خدمة عملاء رقمية فائقة الجودة، قرر بنك Société Générale تحديث بنية تقنية المعلومات لديه باتباع نهج قائم على الخدمات المصغرة وواجهة برمجة التطبيقات أولاً. يقول أحد المتحدثين باسم بنك Société Générale: "لطالما كان الابتكار أحد قيمنا الأساسية، ولكن تطبيقاتنا المتكاملة والبرامج الوسيطة القديمة كانت تعوق تقدمنا". "لقد وجدنا الفرصة لنصبح أكثر قابلية للتكيف من خلال الانتقال إلى الخدمات المصغرة السحابية الأصلية".
لدعم التحول من البنية المتكاملة إلى بنية الخدمات المصغرة، تواصل بنك Société Générale مع شريك الأعمال المتميز لشركة IBM Power Maroc (PowerM) للحصول على الدعم. يقول أحد المتحدثين باسم بنك Société Générale: "لقد برزت شركة PowerM لنا لأن لديها سجل حافل مع العملاء في القطاع المصرفي في المغرب". "بفضل خبرتهم الواسعة في حلول IBM، كنا نعتقد أنه يمكننا الوثوق بهم لإرشادنا خلال هذا المشروع الصعب".
بالتعاون مع IBM Expert Labs، أجرت PowerM تحليلاً شاملاً لتطبيقات البنك. أصبح من الواضح أنه قبل أن يتمكن بنك Société Générale من الانتقال إلى بنية تحتية للخدمات المصغرة، كان من الضروري حل مشكلات الأداء الأساسية التي كانت تؤثر في الإنتاج. كما كان بحاجة إلى تعزيز الأمان.
كخطوة أولى، حدثت PowerM أنظمة ®IBM® Guardium وIBM MQ الحالية للبنك. يساعد نظام Guardium على ضمان أمان بيانات العملاء الحساسة، والتي ستكون ذات أهمية خاصة مع توسيع بنك Société Générale لعلاقاته مع مقدمي الخدمات الخارجيين. وبفضل المراسلة عالية التوافر بين التطبيقات التي يوفرها أحدث إصدار من IBM MQ، سيتمكن البنك من المساعدة على ضمان الأداء الفائق الموثوق حتى خلال فترات ذروة العمل. يعمل البنك حاليًا على نشر برنامج ®IBM Instana، والذي سيعطي فريق تقنية المعلومات معارف حول البنية التحتية بأكملها، بالإضافة إلى أتمتة حل المشكلات للمساعدة على حل مشكلات الأداء الأساسية.
بناءً على هذا الأساس المتين من الأداء والأمان والمراقبة، يعمل بنك Société Générale مع شركة PowerM على التحديث من خلال نشر ®IBM Cloud Pak for Integration وIBM Cloud Pak for Applications. ويعمل البنك أيضًا على نشر منصة الحاويات الخاصة بشركة PowerM المبنية على منصة Red Hat® OpenShift® - rKube- والتي ستساعده على تعزيز تكامل الخدمات وتحفيز الابتكار على نطاق واسع.
بفضل الدعم المقدم من PowerM وIBM، تمكن بنك Société Générale من تقليل ديونه التقنية وحل مشكلات الأداء. وتساعد هذه التحسينات على ضمان تقديم خدمات رقمية موثوقة للعملاء في أثناء عمل البنك على الانتقال إلى بنية الخدمات المصغرة.
مع استمرار التحول، يتطلع البنك إلى تسريع الابتكار وزيادة تفاعل العملاء. وسيساعد التكامل الذي تيسره حلول IBM Cloud Pak بنك Société Générale على تقديم واجهات برمجة تطبيقات جديدة لتقليل المشكلات في التواصل مع الأطراف الخارجية. سيساعد هذا التكامل بنك Société Générale على تطوير خدمات رقمية جديدة بشكل أكثر ديناميكية.
إن إعادة بناء الوظائف الحالية، بحيث يمكن تشغيل الخدمات المصغرة في حاويات في الخلفية، تعد بجعل عملية تطوير البرامج أسرع وأكثر كفاءة. فبدلاً من إنشاء كل تطبيق جديد ككيان منفصل، يمكن للبنك الآن تجميع التطبيقات من الخدمات المصغرة المشتركة. تساعد هذه الطريقة بدورها على على ضمان الأمان والمداومة على تحديث البرامج. حتى مع إضافة البنك لتقنيات جديدة، فإنه يتوقع تبسيط إدارة تقنية المعلومات باستخدام ®Instana لتحسين المراقبة وتسريع حل المشكلات.
يقول Walid Largou، مدير تقنية المعلومات في شركة Power Maroc: "من أجل دعم بنك Société Générale في رحلته نحو التحديث، فإننا ننظر دائمًا إلى الحلول في سياق الأعمال الأوسع نطاقًا". "لا يتعلق الأمر بحل المشكلات التقنية الفردية فحسب، بل بالتراجع خطوة إلى الوراء للنظر في فرص العمل التي يمكننا استكشافها. نحن نتطلع إلى استمرار علاقتنا مع IBM لتزويد بنك Société Générale بالبنية المناسبة لتحقيق النجاح".
من خلال جهود التحديث المستمرة هذه، سيستفيد عملاء بنك Société Générale من طرق جديدة وأفضل للخدمات المصرفية. وبفضل بنية الخدمات المصغرة المستقبلية التي ينشرها بالتعاون مع PowerM وIBM، يمكن للبنك تلبية احتياجات العملاء بكفاءة أكبر. كما أنه سيتمكن من توقع التحولات في مجاله ونشر الخدمات الرقمية المبتكرة على نطاق واسع.
يختتم Adil El Kourri، مدير تقنية المعلومات، ومدير العمليات التقنية في بنك Société Générale Maroc حديثه قائلاً: "من أجل تطوير نظام مستدام، من الضروري تعزيز أسس البنية التحتية والمنصات وتجنب الاعتماد على الهياكل الهشة. يُعد برنامج IBM Cloud Pak، بمرونته ونمطيته، بمثابة حجر الزاوية في هذا التحول، حيث يوفر أمانًا معززًا وأداءً محسنًا وفرصًا للابتكار، خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي. يجعل هذا التحول، المدعوم من شركاء مثل IBM، بنك Société Générale Maroc بنكًا إبداعيًا ومتقدمًا، ما يمهد الطريق لإستراتيجية تجمع بين المتانة التقنية والتميز التشغيلي والابتكار".
Société Générale Maroc، أو Société Générale Marocaine de Banques (Société Générale)، هو بنك تجاري مغربي مقره الرئيسي في الدار البيضاء. وهو بنك تابع لشركة Société Générale France، حيث أصبحت مجموعة Saham Group هي المساهم الأكبر فيه بعد عملية الاستحواذ التي وافق عليها بنك المغرب بتاريخ 2 نوفمبر 2024. افتتح بنك Société Générale أول فرع له في عام 1913، وقد توسع ليصل عدد فروعه إلى 400 فرع و4000 موظف، حيث يقدم مجموعة كاملة من خدمات البيع بالتجزئة المصرفية لما يقرب من 800000 عميل. يؤدي بنك Société Générale دورًا رئيسيًا في تمويل الاقتصاد المحلي، وهو ملتزم بالمسؤولية والابتكار والعمل الجماعي.
PowerM هي مقدم حلول تقنية مبتكرة، متخصصة في خدمات تحديث السحابة والتطبيقات، بالإضافة إلى عروض البنية التحتية الشاملة لتقنية المعلومات. وبوصفها شريك الأعمال المتميز لشركة IBM، تقدم PowerM مجموعة فائقة من الخدمات التي تُمكّن المؤسسات من خلال الإستراتيجيات المتطورة في الحوسبة السحابية وتحول التطبيقات. وبفضل سجلها الحافل بالتميز، تأهلت شركة PowerM كمرشح نهائي لجوائز IBM Beacon المرموقة خمس مرات (2018، 2019، 2021) وهي حائزة بفخر على جائزة IBM TechXchange للتميز في السحابة الهجينة عام 2024. وتعكس هذه الجوائز التزام PowerM بتقديم حلول مبتكرة وفائقة التأثير تعزز نجاح الأعمال والتحول الرقمي.
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