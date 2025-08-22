تضمن Leaf Group أداء المواقع باستخدام IBM Instana Observability
تُنشئ Leaf Group وتُشغِّل بعضاً من أشهر مواقع أسلوب الحياة والأسواق على الإنترنت، بما في ذلك Livestrong.com وeHow وWell+Good وSaatchi Art. وتتلقى مواقعها أكثر من 62 مليون زيارة فريدة كل شهر.
تتمثل رسالة Leaf Group في تقديم تجارب عبر الإنترنت تشدّ المستخدمين وتُعزّز تكوّن مجتمع بين المبدعين وجماهيرهم. ويستدعي ذلك الحفاظ على سرعة الاستجابة والموثوقية لعدة مواقع على نطاق واسع، من دون فقدان التركيز على التصميم المُبتكر.
عندما انتقلت المجموعة مؤخراً إلى وضع التطبيقات في حاويات لزيادة المرونة، قامت بدمج IBM Instana® Observability في مسار النشر لديها، مما أتاح لفرق التطوير ضمان الأداء في جميع مراحل البناء والنشر، وتحسين المجموعة التقنية، وتوفير مزيد من الوقت للابتكار.
حققت Leaf Group انخفاضًا بنسبة 66٪ في تكاليف المراقبة
قلّص الحل معدلات الأخطاء وأزمنة الاستجابة وزمن الانتقال
يتحمل فريق TechOps في Leaf Group مسؤولية بناء منصات البنية التحتية الداعمة داخل الشركة وصيانتها، بهدف تمكين فريقي التطوير والمنتج من التركيز بالكامل على تقديم أفضل تجارب ممكنة للقرّاء لعلاماتهم.
يقول Marcus Sengol، نائب الرئيس الأول (SVP) للعمليات التقنية في Leaf Group: «ينمو نشاطنا التجاري، واحتجنا إلى ضمان أن بيئاتنا وعملياتنا يمكنها التوسّع تلقائياً لإتاحة هذا النمو».
ويضيف Sengol: "كانت لدينا بنية أساسية تقليدية قائمة، وقمنا بأتمتة كل ما أمكن من خلال إدارة الإعدادات. لكننا وجدنا أنه ما زالت هناك خطوات يدوية كثيرة عند حدوث النشر، تتطلب تنسيقاً من أحد أفراد فريق عمليات التطوير مع المطوّرين لضمان سلاسة عملية النشر".
ومراعاةً للأتمتة، قررت Leaf Group التحوّل إلى الحاويات.
أثناء الانتقال من أحمال التشغيل التقليدية إلى أحمال التشغيل القائمة على حاويات، اكتشف فريق TechOps أن حل إدارة أداء التطبيقات (APM) القديم لديهم لا يوفّر مستوى الأتمتة والرؤية المطلوبين للتعامل مع التعقيد الذي تُدخِله الحاويات والخدمات المُصغَّرة وKubernetes. يوضح Sengol قائلاً: "كان الدعم للحاويات غير موجود". كنا مضطرين عملياً إلى التعامل مع الحاوية كما لو كانت خادماً، ولم يكن ذلك مناسباً".
وبحثاً عن حل جديد يمكنه أتمتة المراقبة ومواكبة سرعة مسارات CI/CD القائمة على حاويات، شاركت فرق التطوير الستة لدى Leaf Group في اختبار تنافسي بين Instana وDatadog — وقد خرجت Instana فائزة.
"يقول Sengol: "لقد وقع اختيارنا على Instana لعدة أسباب. لأنها تتميز بسهولة بالغة، وتوفر تلقائيًا الرؤية المطلوبة لتطبيقاتنا القائمة على الحاويات. لأنها ميسورة التكلفة، حيث تبلغ تكلفتها ثلث تكلفة حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) الذي كان لدينا سابقًا. كما أنها تتميز بمستوى دعم لا مثيل له—الأفضل الذي رأيته على الإطلاق.”
تستخدم Leaf Group اليوم Instana لأتمتة التتبّع الموزّع وتحليل السبب الأساسي، وتتبع سرعة الموقع وأزمنة تحميل الصفحات وزمن الانتقال والسجلات، مع إحراز تقدم لتوسيع نطاق الأعمال عبر الأتمتة.
باستخدام Instana لأتمتة قابلية الملاحظة، نجحت شركة Leaf Group في تقليل تكاليف المراقبة بنسبة 66% مع تقليل زمن الانتقال، ومعدلات الخطأ، وأوقات الاستجابة.
يقول Sengol: "بعد تنفيذ Instana، أصبحت لدينا رؤية لأشياء لم نرَها من قبل". "تجعل Instana من السهل جداً علينا التعمّق في كلٍ من أهم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمقاييس لدينا، ما يتيح لنا تحسين أجزاء مختلفة من مجموعاتنا التقنية وتحديد مشكلات الأداء. لقد أجرينا تحسينات استناداً إلى تلك المقاييس، وما زلنا حتى اليوم نواصل ذلك."
تدير Leaf Group مجموعة متنوعة من المواقع الإلكترونية والأسواق الإلكترونية المدفوعة بالمبدعين والموجّهة إلى فئات أسلوب الحياة الشائعة، مثل الصحة والعافية وديكور المنزل. تأسست الشركة في عام 2006 ويقع مقرها في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.
