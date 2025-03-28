تعيّن Canal+ Télécom ميزة IS الخاصة بها باستخدام IBM Instana Observability

تفتخر Canal+ Télécom بخبرتها في مجال الاتصالات في المقاطعات والأقاليم الفرنسية في الخارج، وهي مشغل متكامل يقدم خدمات الوصول إلى الإنترنت للأفراد والشركات والمؤسسات العامة.

تمتلك Canal+ Télécom شبكتها الخاصة من مراكز البيانات وتقوم بمراقبة خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خاصةً لعملاء الشركات (B2B).

يشرح Raphaël Bourgeois، مدير أدوات المراقبة في قسم العمليات والتقنية في Canal+ Télécom "قبل عدة سنوات، اخترنا حل إشراف تقليدي لمراقبة نظام المعلومات لدينا، ولكن الآن لا يلبي احتياجاتنا الحالية بالكامل لتطبيقات وتخطيط الخدمات.



"مع ظهور تقنية جديدة، مثل النقل بالحاويات، أصبحت الحلول التقليدية غير مناسبة أو حتى عفا عليها الزمن بشكل متزايد".

"في مواجهة هذا الوضع، سعت Canal+ Télécom إلى إيجاد أداة جديدة قادرة على رسم خرائط أفضل لأصول نظام المعلومات، والإبلاغ عن الحوادث في الوقت الفعلي، وتسهيل تحديد أسباب المشكلات المبلغ عنها.

"نحن نستخدم حلول IBM منذ عام 2007، وخاصةً Watson AIOps. لقد كنا على دراية بالفعل بحل IBM Instana Observability، لذا قررنا إطلاق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) باستخدام هذه الأداة".

وقد تم تبسيط هذه العملية من خلال التعاون مع شركة Erica، وهي شركة شريكة لشركة IBM والتي كانت تساعد Canal+ Télécom في مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها منذ عام 2011.

"شريكنا على دراية تامة باحتياجاتنا ويعرف بمن يتصل في شركة IBM لدفع مشاريعنا إلى الأمام."

