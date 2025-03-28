أطلقت Georgian State Electrosystem (GSE) مجموعة طموحة من إصلاحات السوق، لكي تصبح مشغلًا معتمدًا لأنظمة النقل الأوروبية وتعميق مشاركتها في سوق الطاقة الأوروبية الأوسع. وكانت تهدف إلى ضمان أن الشركة المملوكة للدولة يمكن أن تتوافق بشكل وثيق مع لوائح الاتحاد الأوروبي (EU) وتقديم سوق طاقة عادل ومسؤول وتنافسي.

نظرًا لعدم قدرة عمليات تداول الطاقة القديمة لدى GSE على دعم معالجة المعاملات في الوقت الفعلي تقريبًا أو الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، كان بناء منصة تداول جديدة لسوق الطاقة في صدارة جدول أعمال التحول. والأهم من ذلك أن المؤسسة أرادت أن تكون قادرة على معالجة المعاملات في ثوانٍ بدلاً من شهور، كما هدفت إلى إتاحة معلومات السوق الرئيسية على نطاق أوسع للمشاركين في السوق والمنظمين وعامة الناس.

ومع وجود سوق طاقة مفتوح وسهل الوصول إليه وأكثر تنافسية، أدركت GSE أن بإمكانها توفير المزيد من الوقت والموارد للتركيز على أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل المتمثلة في بناء المزيد من القدرة على تجاوز الأعطال في شبكات توزيع الطاقة في الدولة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التوسع في بناء مصادر جديدة للطاقة المتجددة وتحويل GSE إلى مصدر رئيسي للطاقة المستدامة لدول الاتحاد الأوروبي.