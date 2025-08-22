على خلاف المقولة الشائعة، فإن الجهل في عالم الأعمال نادرًا ما يكون نعمة. فما لا تعرفه—وما لا تراه—يمكن أن يربك عملياتك اليومية ويُلحق أذى حقيقيًا بأرباحك المالية. فقد تؤدي مشكلة مجهولة أو أوجه قصور غير مُحدَّدة إلى تأخيراتٍ غير ضرورية، وتعثّراتٍ في العمليات، وبياناتٍ خاطئة، ومختلف أشكال الإحباط لدى موظفيك وشركائك وعملائك.

وأصبح العثور على طرقٍ لفك ألغاز تلك المشكلات غير المعروفة أولويةً لدى شركة Rebendo AB، شريك أعمال IBM. وبصفتها مطوّرًا لحلول إدارة الأداء، تتخصص الشركة في إنشاء لوحات معلومات مخصّصة ومفصّلة تمنح المستخدمين رؤيةً أعمق لعمليات تكنولوجيا المعلومات والشبكات الداخلية. وقد بدأت Rebendo تلحظ نمطًا متكررًا بين عملائها.

يسترجع Slobodan Djurdjevic، المؤسس والمالك لشركة Rebendo، قائلًا:"«صرنا نرى نوعًا جديدًا من المشكلات. نحن نعمل مع صناعاتٍ عديدة—شركات سيارات، وهيئاتٍ عامة، وبنوك—لكن شركات التأمين، أي الأنشطة ذات مستويات المعاملات العالية، بدت المكانَ الأكثر شيوعًا لظهور هذا التحدّي."

ويُضيف Michael Kling، الرئيس التنفيذي لشركة Rebendo: "كان لديهم خللٌ في تكنولوجيا المعلومات، لكنهم لا يعرفون ما الذي يسببه. تتطلب أعمال تقنية المعلومات اليوم توافرًا أعلى وتطويرًا أسرع مع استراتيجية توريد سحابي أكثر مرونة. فعلى سبيل المثال، قد يرتفع زمن الاستجابة لديهم بمقدار 10 إلى 20 ثانية، من دون أدنى فكرة عن موضع عنق الزجاجة الذي يسبب التأخير. وبالنسبة إلى الشركات التي تتعامل مع مئات الآلاف أو حتى ملايين المعاملات، فإن تأخيرًا كهذا قد يسبب مشكلاتٍ كثيرة وانطباعًا سيئًا. وفي نحو 9 من كل 10 حالات رأيناها، لم تكن المشكلة متعلقةً بتطبيق الشبكة.»

وإدراكًا لفرصةٍ واعدة، شرعت Rebendo في تجميع خدمةٍ مُدارة جديدة تُقدّم مراقبةً شاملة وفي الوقت الفعلي لعمليات التطبيقات، وتُعزّز سلاسة التشغيل.