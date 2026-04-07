عجائب المستودعات: قفزة Dahl في الأتمتة مع IBM

Dahl وIBM
تعتمد Saint-Gobain، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البناء المستدام، على شركة Dahl التابعة لها لتقديم حلول عالية الأداء في أسواق البناء. وكان مستودع Dahl يعمل بسعة 140%، مما تسبب في عدم الكفاءة والتأخير وارتفاع التكاليف. "هذا الوضع لم يكن مستدامًا"، يقول Roger Sundberg، أخصائي التطوير والعمليات. وكان المديرون التنفيذيون قلقين بشأن رضا العملاء وقابلية التوسع، مما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
لدعم النمو، أطلقت Dahl مبادرة تحديث لتوسيع التخزين، وتبسيط اللوجستيات، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية لتقنية المعلومات. كما تم تقديم موقع تجارة إلكترونية جديد لتعزيز المرونة وقابلية التوسع وتجربة العملاء عبر القنوات المادية والرقمية، مما يضمن النجاح طويل الأمد والريادة في السوق.
تعاونت Dahl مع IBM لتحديث عمليات التخزين والعمليات اللوجستية، حيث تم بناء مرفق مؤتمت للغاية مصمم للكفاءة وقابلية التوسع. لعبت IBM Instana Observability للمراقبة، وIBM Turbonomic لتحسين الموارد، وRed Hat OpenShift لتنسيق الحاويات دورًا رئيسيًا. كما تضمنت المبادرة أيضًا إصلاحًا شاملاً للبنية التحتية الرقمية وموقعًا جديدًا للتجارة الإلكترونية لضمان تجارب عملاء سلسة عبر جميع القنوات.
وأدى هذا التحول إلى توحيد عدة علامات تجارية تحت إدارة Dahl وتقديم اختبارات الأتمتة في المستودع الجديد. “تم بناء المرفق خصيصًا لتحقيق من 85 إلى 90% من الأتمتة لكل خط طلب”، يقول Sundberg. “وتُظهر الاختبارات الأولية نتائج واعدة، تقليل العمليات اليدوية، وزيادة في الإنتاجية، ونحن نتحقق من الأداء في ظروف واقعية.” وساعدت Turbonomic في توسيع الحجيرات في OpenShift بتوصيات موارد دقيقة، مما يضمن أداءً متسقًا.
مكنت ميزة Instana Smart Alerts ولوحة المعلومات المبنية على الذكاء الاصطناعي المراقبة الاستباقية للتطبيقات في عرض واحد ملون. ويقول Sundberg: “يمكننا الآن تصور كل شيء بشكل أفضل”. كما تستفيد Dahl من ميزة Instana Smart Alerts لمراقبة التطبيق بالكامل، بما في ذلك API Gateway الخاصة به. ومن خلال تحليل أنماط الخطأ على مدار فترة زمنية مدتها 10 دقائق، توفر التنبيهات الذكية تحذيرات مبكرة عند حدوث حالات شذوذ، مما يساعد الفريق على التصرف قبل تفاقم المشكلات. وعلى عكس المراقبة التقليدية التي تركز على الموارد المعزولة وتتطلب تكوينات معقدة، تقوم Instana تلقائيًا بربط البيانات عبر الخدمات لتحريك أحداث ذات مغزى. وبالاقتران مع أدوات التصور ذات المصدر المفتوح والقياس عن بُعد، يمنح هذا النهج Dahl قابلة ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وتحكمًا استباقيًا في عمليات سير العمل المهمة. “والآن نرى محفظة التطبيقات الكاملة، مع تدفق البيانات المباشر. وإذا تحول شيء ما إلى اللون الأحمر أو الأصفر، يمكننا تحديد المشكلة المحتملة وتحديد العنوان على الفور قبل أن تؤثر على وقت استجابة العميل.” وقد عزز ذلك قدرات Dahl في DevOps، مما ضمن أداء التطبيق وجودة الكود قبل التشغيل.
كان إطلاق موقع Dahl الجديد للتجارة الإلكترونية علامة فارقة محورية في تحول الشركة. وبعد محاولتين فاشلتين لإطلاق اللعبة بسبب مشاكل في تكامل الواجهة الخلفية مع نظام ERP، استفاد الفريق من IBM Instana للحصول على قابلة ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وتحديد الأسباب الرئيسة في الوقت الحقيقي. ويقول Sundberg: “قبل Instana، كنا نحلل السجلات ونأمل أن ننظر في المكان المناسب”. وباستخدام ميزة Instana Smart Alerts والقياس المباشر عن بُعد، نجح الإطلاق الثالث بسلاسة، مما مكّن الفريق من حل المشكلات عند ظهورها. وبدأ تشغيل الموقع قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد، محققًا عائد استثمار بنسبة 100% على Instana في غضون شهرين فقط. كما تحسّن الأداء بشكل كبير، حيث انخفضت أوقات الاستجابة من خمس ثوانٍ إلى أقل من مللي ثانية - مما أدى إلى تعزيز رضا العملاء وزيادة عمليات الشراء.
بعد التحول، حققت Dahl معالجة وتسليم أسرع للطلبات، مدعومة بإستراتيجية لوجستية مركزية وتخزين بدون طاقم على مدار الساعة في جميع أنحاء السويد. ومكنت أدوات IBM حل المشكلات بشكل استباقي وساعدت في توحيد المراقبة من عشرة حلول إلى أربعة، مما زاد من قابلية الملاحظة والموثوقية.
وقد سرعت قدرات Instana لمعالجة الحوادث من إطلاق موقع Dahl الجديد للتجارة الإلكترونية بأربعة أشهر، محققة عائد استثمار بنسبة 100% خلال أسابيع. انخفضت أوقات الاستجابة من خمس ثوانٍ إلى أقل من ملي ثانية، مما أدى إلى تعزيز رضا العملاء والمشتريات. وارتفعت الأتمتة في استيفاء الطلبات من 60% إلى 80/90%، حيث نجحت 10 من أصل 12 اختبارًا في تشغيل أتمتة المستودعات بنسبة 120% من حجم الذروة للطلبات.
ويشير Sundberg إلى أن "الاستخدام المشترك لـ Instana وTurbonomic يوفر لنا مراقبة وتحسين شاملين، مما يعزز قدرتنا على إدارة الموارد بفعالية". "ولقد سمح لنا ذلك بتوحيد بيئة المراقبة لدينا من عشرة حلول إلى أربعة حلول، مما زاد من قابلية الملاحظة واكتشاف المشكلات المحتملة في وقت أقرب."
ويوضح Sundberg قائلاً: "قامت شركتا Instana وTurbonomic بتحديد مشاكل الأداء التي تتداخل مع حركة الطرود والتخلص منها". "وبعد إجراء 10 اختبارات من أصل 12 اختبارًا، نجحنا في تشغيل أتمتة المستودعات بنجاح عند 120% من ذروة حجم الطلبات، مما يدل على إمكانات النظام. وهذه الاختبارات جزء من عملية تحقق مستمرة لضمان الأداء المتسق قبل النشر الكامل."
لم تحسن هذه النتائج فقط من كفاءة العمليات ورضا العملاء، بل عززت أيضًا ميزة Dahl التنافسية في قطاع اللوجستيات سريع الحركة في السويد، مما جعل الشركة معيارًا للابتكار والاستجابة.
تُعد Dahl مركزًا للبناء والتطوير في السويد، حيث توفر مواد التكييف والسباكة ومواد البناء في جميع أنحاء البلاد. يقع مقر شركة Dahl في ستوكهولم، وإنها شركة تابعة لشركة Saint-Gobain Distribution، السويد، التي تمتلك العديد من الشركات التابعة.
