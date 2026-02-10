تعتمد فِرق عمليات التطوير وهندسة موثوقية المواقع نهج قابلية الملاحظة المبكرة كجزء منتظم من مهامها، لمعالجة المشكلات بشكل استباقي قبل وقوعها. فمن خلال المراقبة الاصطناعية (المعروفة أيضًا بالمراقبة النشطة أو الاستباقية)، تعمل الفِرق على إنشاء وتشغيل اختبارات اصطناعية لإتاحة تحديثات أسرع وأكثر أمانًا، وتحسين تجربة المستخدم بشكل مستمر.

لكن أدوات المراقبة الاصطناعية التقليدية قد تكون معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا للإعداد، كما تتطلب خبرة واسعة في كتابة تعليمات برمجية وإعداد برامج نصية. كما أن هذه الأدوات معرَّضة لإطلاق تنبيهات خاطئة نتيجة فشل البرامج النصية لأسباب مثل تغييرات بسيطة في واجهة المستخدم.

توفِّر IBM Instana Observability مراقبة اصطناعية يمكنها محاكاة تصرفات المستخدم على التطبيق بناءً على عوامل مثل الموقع الجغرافي، وأنواع الشبكات، والأجهزة المختلفة، وغيرها. وتراقب هذه الاختبارات الاصطناعية باستمرار مؤشرات الأداء مثل التوافر ووقت الاستجابة، وفق فواصل زمنية محددة مسبقًا.

من خلال توفير بيانات سياقية في الوقت الفعلي حول أداء التطبيقات، يمكنك رصد المشكلات بشكل استباقي عبر إشعارات الفشل، والتحقيق فيها بسرعة أكبر باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل. توفر IBM Instana أيضًا حلاً للمراقبة الاصطناعية منخفض التعليمات البرمجية. سواء كنت تستعد لإطلاق منتجك في سوق جديدة أو تسعى إلى تحقيق أهداف مستوى الخدمة (SLOs)، يمكنك مواصلة نشر التعليمات البرمجية بأمان وعلى نطاق واسع.