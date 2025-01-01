مراقبة مواقع الويب
حل المشكلات بشكل أسرع والحصول على رؤى سياقية لضمان تجربة مستخدم نهائي متميزة
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رسم توضيحي يوضح عناصر لوحات معلومات مراقبة لمواقع الويب
زيادة رضا المستخدم عن إجراءات الأداء

من الضروري للغاية في مجال العمل أن توفِّر لمستخدميك النهائيين أفضل تجربة ممكنة، بصرف النظر عن ماهياتهم. تكمن مشكلة استخدام مجموعة من حلول مراقبة النقاط في أنها تمنحك رؤية محدودة فقط. ومن دون القدرة على ربط النقاط المتفرقة، لا يمكنك الكشف بسرعة عن السبب الأساسي للمشكلة والتخلص من أي عوائق تواجه المستخدم. 

مع IBM Instana Observability، يمكنك الاطلاع على ما يشاهده المستخدمون على موقعك الإلكتروني - في الوقت الفعلي ودون أي نقاط محجوبة عن الرؤية، مع وكيل JavaScript الخفيف المدمج. احصل على جميع التفاصيل المهمة لكل طلب من طلبات متصفح الويب تلقائيًا، وفي سياق يساعد على التعرُّف بسرعة على النقاط الحساسة في الأداء. استخدِم هذه المعلومات لحل المشكلات بشكل أسرع وحسِّن التعليمات البرمجية من مستعرض الواجهة الأمامية إلى خادم الواجهة الخلفية.
الفوائد أكثر من 1 ثانية متوسط زمن الاستجابة لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات

حافظ فريق IBM Sterling Order Management على أداء ممتاز وحطم الأرقام القياسية للطلبات.

 اقرأ دراسة الحالة %15 تحقيق تجنُّب الحوادث بشكل استباقي

باستخدام Instana وTurbonomic، تقوم APIS IT بتخفيف الضغط عن إدارة أداء التطبيقات.

 اقرأ دراسة الحالة %60 تقليل الحوادث التي تؤثِّر في إنتاجية الأعمال

وفقًا لأبحاث Forrester، يُسهم تقليل الحوادث للتطبيقات الداخلية في التقليل من خسارة الإنتاجية للأعمال لعملاء Instana.

 قراءة دراسة Forrester TEI

المزايا

لوحة معلومات شاملة تحليلات غير محدودة التنبيهات الذكية إمكانية التتبع حسب السياق
حالات الاستخدام ذات الصلة مراقبة التجربة الرقمية مراقبة تطبيقات الأجهزة المحمولة مراقبة واجهات برمجة التطبيقات
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.

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