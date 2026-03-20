التحسين الذكي لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي عبر منصات السحابة الهجينة

حسّن أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على السحابة وفي البيئات المحلية والحاويات باستخدام Turbonomic. أتمت قرارات الموارد لضمان أداء نماذج الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات.

 

أتمتة تحسين أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

تُعد أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي كثيفة في استهلاك الموارد وحساسة للغاية لأعطال الأداء. تحلل Turbonomic الطلب على وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة في الوقت الفعلي، وتؤتمت قرارات التوسيع والتوزيع والتخصيص. وبالنسبة إلى Kubernetes وOpenShift، يستخدم النظام مقاييس أداء التطبيقات مثل التزامن، ووقت الاستجابة، ووقت الخدمة، وتأخيرات الانتظار لتعزيز توسع خدمات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي التوليدي. عبر السحابة، والبيئات المحلية، والحاويات، تضمن Turbonomic الأداء المتسق مع تعزيز الاستفادة من الموارد.
الفوائد

تحسين أداء وحدات معالجة الرسوات على السحابة

خصص أحمال التشغيل باستمرار لأفضل أنواع مثيلات GPU في AWS وAzure حتى تبقى التطبيقات سريعة وسريعة الاستجابة.
أضف المرونة إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي

يمكنك زيادة موارد وحدة معالجة الرسومات أو خفضها في الوقت الفعلي، ما يتيح للفرق إطلاق مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطويرها من دون تأخيرات ناتجة عن البنية التحتية.
ضمان أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكنك توسيع نطاق خدمات الاستدلال بناءً على التزامن ووقت الاستجابة والإنتاجية لتقديم نتائج سريعة ودقيقة باستمرار.
تحسين استخدام وحدة معالجة الرسومات

استفد من مقاييس الأداء والتوسع المتوافقة مع MIG لزيادة استخدام وحدة معالجة الرسومات، ما يؤدي إلى توفير السعة للتعامل مع المزيد من أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي من دون أي تكلفة إضافية.
حافظ على موثوقية تطبيقات الأعمال

تأكد من أن أحمال التشغيل المدعومة بوحدة معالجة الرسومات تعمل من دون انقطاع عن طريق وضعها على مضيفين متوافقين بسعة كافية.
إطالة عمر الأجهزة

عزز كثافة أحمال التشغيل بأمان، ما يساعدك على دعم المزيد من مشاريع الذكاء الاصطناعي على الأجهزة نفسها قبل ضخ استثمارات جديدة في وحدات معالجة الرسومات.
عزز كفاءة وحدات معالجة الرسومات لديك وأداءها

تحسين وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في السحابة العامة

تعمل Turbonomic باستمرار على تقييم مقاييس GPU مثل عدد وحدات معالجة الرسومات، والذاكرة، والنطاق الترددي عبر مثيلات AWS وAzure. فهي توصي تلقائيًا بنوع المثيل الأنسب وتنفذه، ما يضمن تشغيل أحمال التشغيل بأعلى أداء، مع تجنب الإفراط في التوفير غير الضروري. وبفضل ضوابط السياسة الخاصة بمستويات GPU وإمكانات الحوسبة، فهي تحافظ على تكاليف قابلة للتنبؤ وأداء متسق لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.

ضبط أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي

تتطلب أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي موارد هائلة من وحدة معالجة الرسومات. تعمل Turbonomic على تحسين تخصيص أحمال تشغيل وحدات معالجة الرسومات عبر Kubernetes وRed Hat® OpenShift® لضمان تلبية أحمال تشغيل الاستدلال في النماذج اللغوية الكبرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للأهداف المحددة على مستوى الخدمة (SLO) ومعايير الأداء، مع زيادة الاستفادة من وحدة معالجة الرسومات وكفاءتها وتقليل تكلفتها.
تحسين وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في مراكز البيانات

تطبق Turbonomic التحليلات المراعية لوحدة معالجة الرسومات لتوزيع وتحسين الأجهزة الافتراضية التي تتطلب تسريع GPU بشكل ديناميكي. ومن خلال التعرف على تكوينات وحدة معالجة الرسومات الافتراضية (vGPU) وتكوينات العبور المباشر، تضمن تشغيل أحمال التشغيل على المضيفين المتوافقين ذوي السعة الكافية فقط. وهذا يمنع الاضطرابات، ويحافظ على أداء التطبيقات، ويسمح للمؤسسات بزيادة كثافة أحمال التشغيل من دون التضحية بالموثوقية.

قصص نجاح العملاء 5.3 أضعاف

زيادة في توافر موارد وحدة معالجة الرسومات غير المستغلة. تعرف على كيفية مضاعفة IBM BAM لإنتاجية وحدة معالجة الرسومات والتقليل من احتياجات الأجهزة باستخدام الأتمتة الذكية.

 اقرأ قصة IBM BAM

الموارد

اضمن أداء وكفاءة Turbonomic مع IBM Expert Lab Services

خدمات مصممة خصوصًا لمساعدتك على تخطيط Turbonomic ونشرها وتحسينها لتلبية احتياجات عملك.
لمحة عن منصة Turbonomic

تعمل منصة Turbonomic على أتمتة عمليات مركز البيانات، وتحسين الإنفاق السحابي، وزيادة كفاءة Kubernetes.
تقييمات المنتجات على G2

حصلت منصة Turbonomic على أوسمة الأداء العالي من موقع G2 لقاء تفوقها في عدد من المجالات مثل عائد الاستثمار العالي، وتقديم منتجات ذات رضا عالٍ ومعدل اعتماد عالٍ من المستخدمين. اطَّلِع على تقييمات المستخدمين الفعلية في تقارير موقع G2 عن فصل الشتاء.
التقييمات على TrustRadius

اطَّلِع على آراء العملاء الراضين عن IBM Turbonomic على منصة TrustRadius.
إستراتيجية VMware

تقليل الحاجة إلى أجهزة VMware وتكاليف التراخيص، مع تجنُّب 75% من تكاليف التحديث في السنة الأولى.
إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات

تُسهم الإدارة المؤتمتة لموارد التطبيقات في تحسين أكثر ذكاءً لتكاليف السحابة.
عائد استثمار 247% في 3 سنوات

يشير هذا التقرير إلى تحقيق وفورات سحابية بنسبة 35%، وانخفاض بنسبة 75% في تذاكر الأداء، وعائد استثمار بنسبة 247% خلال ثلاث سنوات.

تألقت منصة Turbonomic في برنامج "Inside the Blueprint" الذي يُعرض على Bloomberg و FOX Business.
الالتزام بأهداف مستوى الخدمة للتطبيقات

تساعد منصة Turbonomic مهندسي المنصات وعمليات التطوير على تحسين سرعة الوصول إلى السوق وأداء التطبيقات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)

إنها القدرة على مواءمة موارد وحدة معالجة الرسومات تلقائيًا مع طلب أحمال التشغيل عبر البيئات المحلية، والسحابة، والحاويات. وهذا يضمن عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك دائمًا، مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة.

تحلل Turbonomic باستمرار الطلب على وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة عبر مراكز البيانات والسحابة وKubernetes. وتؤتمت التوزيع والتوسيع والتحجيم بحيث تحقق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي أهداف الأداء من دون الإفراط في توفير الموارد.

تعمل Turbonomic على توزيع أحمال تشغيل وحدة معالجة الرسومات على الأجهزة المضيفة المتوافقة ذات السعة الكافية فقط. وهذا يمنع حدوث مشكلات الأداء ويساعدك على الحصول على قيمة أكبر من الأجهزة الموجودة.

في AWS وAzure، تعمل Turbonomic باستمرار على تحديد حجم مثيلات GPU بشكل صحيح بحيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. كما أنها تقضي على الهدر من خلال تقليل أحمال التشغيل أو نقلها من مثيلات GPU غير المستغلة.

نعم، تعمل Turbonomic على تحسين استدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي في Kubernetes وOpenShift من خلال توسيع نطاق الخدمات بناءً على مقاييس وحدة معالجة الرسومات والتطبيقات. وتضمن تحقيق أهداف زمن الانتقال والإنتاجية، مع تحسين استخدام GPU.

تراقب Turbonomic موارد GPU على مستوى الأجهزة الافتراضية والعُقد والحاويات. وتؤتمت التوزيع الآمن للأجهزة الافتراضية في البيئات المحلية وتوسع نطاق أحمال تشغيل الاستدلال في Kubernetes، ما يحسن الكفاءة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.

نعم، تعمل Turbonomic على تحديد الحجم المناسب لمثيلات GPU على السحابة العامة، وتوزيع أحمال تشغيل وحدة معالجة الرسومات ودمجها بأمان في مراكز البيانات، وتوسيع نطاق أحمال تشغيل الاستدلال على Kubernetes بناءً على SLOs. ومن خلال مواءمة العرض مع الطلب، تقلل من الإنفاق غير الضروري، مع الحفاظ على أداء أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.

عزز فريق Big AI Models من IBM توافر وحدات معالجة الرسومات غير المستغلة بمقدار 5.3 أضعاف وضاعف الإنتاجية، مع الحفاظ على أهداف زمن الانتقال. وهذا يعني ابتكارًا أسرع بتكلفة أقل.

