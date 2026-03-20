حسّن أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على السحابة وفي البيئات المحلية والحاويات باستخدام Turbonomic. أتمت قرارات الموارد لضمان أداء نماذج الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات.
تُعد أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي كثيفة في استهلاك الموارد وحساسة للغاية لأعطال الأداء. تحلل Turbonomic الطلب على وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة في الوقت الفعلي، وتؤتمت قرارات التوسيع والتوزيع والتخصيص. وبالنسبة إلى Kubernetes وOpenShift، يستخدم النظام مقاييس أداء التطبيقات مثل التزامن، ووقت الاستجابة، ووقت الخدمة، وتأخيرات الانتظار لتعزيز توسع خدمات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي التوليدي. عبر السحابة، والبيئات المحلية، والحاويات، تضمن Turbonomic الأداء المتسق مع تعزيز الاستفادة من الموارد.
زيادة في توافر موارد وحدة معالجة الرسومات غير المستغلة. تعرف على كيفية مضاعفة IBM BAM لإنتاجية وحدة معالجة الرسومات والتقليل من احتياجات الأجهزة باستخدام الأتمتة الذكية.
تقليل الحاجة إلى أجهزة VMware وتكاليف التراخيص، مع تجنُّب 75% من تكاليف التحديث في السنة الأولى.
يشير هذا التقرير إلى تحقيق وفورات سحابية بنسبة 35%، وانخفاض بنسبة 75% في تذاكر الأداء، وعائد استثمار بنسبة 247% خلال ثلاث سنوات.
إنها القدرة على مواءمة موارد وحدة معالجة الرسومات تلقائيًا مع طلب أحمال التشغيل عبر البيئات المحلية، والسحابة، والحاويات. وهذا يضمن عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك دائمًا، مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة.
تحلل Turbonomic باستمرار الطلب على وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة عبر مراكز البيانات والسحابة وKubernetes. وتؤتمت التوزيع والتوسيع والتحجيم بحيث تحقق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي أهداف الأداء من دون الإفراط في توفير الموارد.
تعمل Turbonomic على توزيع أحمال تشغيل وحدة معالجة الرسومات على الأجهزة المضيفة المتوافقة ذات السعة الكافية فقط. وهذا يمنع حدوث مشكلات الأداء ويساعدك على الحصول على قيمة أكبر من الأجهزة الموجودة.
في AWS وAzure، تعمل Turbonomic باستمرار على تحديد حجم مثيلات GPU بشكل صحيح بحيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. كما أنها تقضي على الهدر من خلال تقليل أحمال التشغيل أو نقلها من مثيلات GPU غير المستغلة.
نعم، تعمل Turbonomic على تحسين استدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي في Kubernetes وOpenShift من خلال توسيع نطاق الخدمات بناءً على مقاييس وحدة معالجة الرسومات والتطبيقات. وتضمن تحقيق أهداف زمن الانتقال والإنتاجية، مع تحسين استخدام GPU.
تراقب Turbonomic موارد GPU على مستوى الأجهزة الافتراضية والعُقد والحاويات. وتؤتمت التوزيع الآمن للأجهزة الافتراضية في البيئات المحلية وتوسع نطاق أحمال تشغيل الاستدلال في Kubernetes، ما يحسن الكفاءة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.
نعم، تعمل Turbonomic على تحديد الحجم المناسب لمثيلات GPU على السحابة العامة، وتوزيع أحمال تشغيل وحدة معالجة الرسومات ودمجها بأمان في مراكز البيانات، وتوسيع نطاق أحمال تشغيل الاستدلال على Kubernetes بناءً على SLOs. ومن خلال مواءمة العرض مع الطلب، تقلل من الإنفاق غير الضروري، مع الحفاظ على أداء أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.
عزز فريق Big AI Models من IBM توافر وحدات معالجة الرسومات غير المستغلة بمقدار 5.3 أضعاف وضاعف الإنتاجية، مع الحفاظ على أهداف زمن الانتقال. وهذا يعني ابتكارًا أسرع بتكلفة أقل.