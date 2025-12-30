كيف يتمكن فريق مكوَّن من تسعة مهندسين للبنية التحتية من تلبية احتياجات قوى العمل وشبكة شركاء عالمية - مع آلاف المستخدمين النهائيين الذين ينشرون 16,000 بيئة لأكثر من 4,000 عميل - كل شهر؟

يبدأ ذلك بترسيخ ثقافة تدعم النمو السريع والتحسين المستمر. يوضِّح Jason Erickson، مدير IBM Technology Zone الأول، قسم الأتمتة في IBM: "نرى أنفسنا كشركة ناشئة في مراحلها الأولى داخل IBM".

تُعَد IBM Technology Zone (TechZone) الوجهة الوحيدة لجميع فِرق التسويق التابعة لـ IBM ومنظومة شركاء الأعمال الخاصة بها لتوفير وتخصيص بيئات العرض التجريبية الحية. ببضع نقرات فقط، يمكن لأي شخص الوصول إلى مجموعة واسعة من البنى التحتية وحلول البرمجيات.

يقول Erickson: "سيقوم بائع تقني بتسجيل الدخول إلى TechZone لتشغيل نسخة من أحد المنتجات (مثل IBM Cloud Pak for Data) على السحابة العامة، وفي الوقت نفسه يقوم شريك أعمال بتسجيل الدخول لتشغيل نسخة من منتج آخر (مثل IBM Cloud Pak for Business Automation) على البنية التحتية المحلية. اضرب ذلك في 500. يوضِّح TechZone: "هذا ما يحدث في TechZone يوميًا". تسمح هذه البيئات التجريبية للمستخدمين بالحصول على تجربة مباشرة مع منتج جديد وفهم أفضل لكيفية تطبيقه في بيئتهم الخاصة وتأثيره على أعمالهم. وبما أنها مخصصة للتعليم والاستكشاف، فإن هذه البيئات مؤقتة. وهي تدوم في أي مكان من بضع ساعات إلى بضعة أيام.

يشير إريكسون: "خلال السنوات القليلة الماضية، استطعنا توسيع عملياتنا بشكل كبير واستقطبنا مستخدمين جُدُدًا عبر IBM وشبكة شركائنا. لقد تطلب هذا منا إنشاء بنية تحتية بسرعة وبأمان لدعم بيئاتهم". لهذا السبب لجأت TechZone إلى IBM Turbonomic.