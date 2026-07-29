خفض تكاليف السحابة من خلال إيقاف أحمال التشغيل السحابية الخاملة تلقائيًا
تبسيط تحقيق الوفورات في تكاليف السحابة
تهدر المؤسسات مبالغ تُقدَّر بالملايين سنويًا لأن أحمال التشغيل غير المخصصة للإنتاج تظل قيد التشغيل بعد توقف الفِرق عن استخدامها بوقت طويل. يُعد IBM Turbonomic Parking Edition عرضًا من البرمجيات كخدمة (SaaS)، يساعد على خفض تكاليف السحابة من خلال إيقاف أحمال التشغيل مؤقتًا وبصورة تلقائية عبر AWS وAzure وGoogle Cloud. باستخدام الجداول الزمنية والسياسات، يمكن للفِرق أتمتة جدولة تشغيل أحمال التشغيل وإيقافها مؤقتًا، وتقليل الجهد التشغيلي، وتحقيق وفورات فورية.
تجاوز مرحلة الاطلاع على تكاليف السحابة وانتقل إلى اتخاذ إجراءات فعلية. قلّل الهدر، وأتمت الاستفادة من فرص تحقيق الوفورات، وقدّم إلى الأطراف المعنية نتائج قابلة للقياس بشأن تحسين التكاليف.
مصمم خصيصًا لتحقيق وفورات في تكاليف السحابة
يمكنك إعداد جداول وسياسات لإيقاف أحمال التشغيل مؤقتًا، واكتشاف الأحمال التي يمكن إيقافها، وأتمتة إجراءات الإيقاف والتشغيل من واجهة واحدة. باعتباره عرضًا من البرمجيات كخدمة (SaaS) مُدارًا بالكامل، يساعد Turbonomic Parking Edition المؤسسات على تطبيق إيقاف أحمال التشغيل مؤقتًا بصورة متسقة عبر البيئات السحابية، مع تقليل الجهد اليدوي.
أوقف أحمال التشغيل مؤقتًا وبصورة تلقائية عبر AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform من واجهة موحَّدة. تخلّص من الحاجة إلى استخدام أدوات منفصلة خاصة بكل منصة سحابية، وقلّل التعقيد التشغيلي، مع تطبيق سياسات متسقة للتحكم في التكاليف عبر بيئتك السحابية.
راقب الوفورات المتوقعة والمتحققة من خلال لوحات المعلومات المدمجة. تتبّع مدى شمول الجداول الزمنية لأحمال التشغيل، وحدد فرصًا إضافية لإيقافها مؤقتًا، وقِس الأثر المالي لاستراتيجية الإيقاف المؤقت بمرور الوقت.
وحّد إيقاف أحمال التشغيل مؤقتًا باستخدام سياسات ومجموعات أحمال تشغيل قابلة لإعادة الاستخدام. طبّق الإيقاف المؤقت بصورة متسقة عبر البيئات، مع تقليل أعمال الإدارة اليدوية وتبسيط العمليات على نطاق واسع.
توقف هذه الميزة أحمال التشغيل السحابية تلقائيًا عندما لا تكون مطلوبة، ثم تعيد تشغيلها عند الحاجة. يساعد ذلك على الحد من تكاليف الحوسبة غير الضرورية، مع ضمان إتاحة الموارد خلال ساعات العمل.
يدعم Parking Edition مجموعة من أحمال التشغيل السحابية، بما في ذلك الأجهزة الافتراضية ومجموعات التوسع التلقائي وقواعد البيانات ومجموعات قواعد البيانات ومجموعات المثيلات المُدارة ومجموعات Kubernetes.
بعد ربط حساباتك السحابية وتطبيق جداول أو سياسات الإيقاف المؤقت، يمكن للمؤسسات البدء فورًا في تحقيق وفورات، إذ تتوقف أحمال التشغيل تلقائيًا خلال فترات الخمول.
نعم. تُسمى هذه المجموعات في IBM Turbonomic "مجموعات أحمال التشغيل"، ما يتيح لك تجميع أحمال التشغيل بسهولة، وإيقافها وتشغيلها بترتيب محدد، وإضافة فترة انتظار بين كل إجراء لإيقاف حمل تشغيل أو بدء تشغيله.
نعم. يدعم IBM Turbonomic Parking Edition كلاً من Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform، مما يتيح للمؤسسات إدارة إيقاف أحمال التشغيل مؤقتًا عبر البيئات متعددة السحابات من خلال تجربة موحّدة.وسيتوفر قريبًا دعم لمزوّد خدمات سحابية إضافي.
لا. تُدار جداول وسياسات الإيقاف المؤقت من خلال المنتج، مما يلغي الحاجة إلى إنشاء برامج نصية مخصصة وصيانتها.
نعم. صُمم Parking Edition ليكون نقطة بداية لاستخدام IBM Turbonomic. ومع تغيّر احتياجاتك في مجال التحسين، يمكنك الانتقال إلى المنصة الكاملة مع الاحتفاظ بإعدادات الإيقاف المؤقت الحالية.
يركز Parking Edition على أتمتة إيقاف أحمال التشغيل مؤقتًا لخفض تكاليف السحابة. يتضمن IBM Turbonomic أيضًا قدرات الإدارة المستمرة لموارد التطبيقات، وتحديد الحجم المناسب لأحمال التشغيل، وتخطيط السعة، وتحسين الأداء.