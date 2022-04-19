دراسات حالة
تعرّف على كيفية استفادة العملاء في مختلف الصناعات من الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرؤية الشاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات لتحويل عمليات تقنية المعلومات
استكشف تجربة المنصة احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رسم توضيحي ليد ودراسات حالة مع أيقونات تمثل مختلف الصناعات.

حسّن الأداء. قلّل التكاليف. اتخذ خطوات استراتيجية.

تتبنى Carhartt استراتيجية السحابة أولًا وتُحقق مبيعات قياسية خلال فترة العطلات اقرأ دراسة الحالة
TechZone

تعرّف على كيفية قيام Turbonomic بتمكين فريق مكون من تسعة مهندسين من مهندسي البنية التحتية من توفير 16000 بيئة عروض توضيحية مباشرة شهريًا.
J.B. Hunt

اكتشف كيف تساهم إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل في ضمان تحسين أداء التطبيقات في السحابة الهجينة. 
شركة Komatsu

اكتشف كيف تقوم إحدى شركات التصنيع متعددة الجنسيات بتقليل تكاليف السحابة والمساعدة في تحسين أداء التطبيقات.

Providence

اكتشف كيف تحافظ Providence على سلامة بيئتها السحابية والهجينة باستخدام IBM Turbonomic.
Capita

اكتشف كيف قامت Capita بتطبيق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوزيع أحمال التشغيل عبر السحابة الهجينة.
في البداية، كانت أولويتنا القصوى تتمحور حول تحقيق الكفاءة في تكاليف السحابة العامة لدينا. لكن سرعان ما اكتشفنا أن Turbonomic يمكنه تقديم المزيد في مجال تخصيص الموارد. كما يمكنه مساعدتنا في تجنب مشكلات الأداء، ليس فقط في السحابة العامة ولكن أيضًا في السحابة الخاصة. وهذا ما ميز Turbonomic عن الأدوات الأخرى المتاحة في السوق. Dennys Ber مدير بقسم تكنولوجيا المعلومات Natura & Co قراءة قصة العميل
قم بتحويل عمليات تقنية المعلومات باستخدام IBM Turbonomic
BlueIT

اكتشف كيف تضمن BlueIT تحسين أداء التطبيقات وتقليل الانبعاثات الكربونية.
BBC Studios

اكتشف كيف تقوم BBC Studios بتطبيق الأتمتة لإدارة أنظمة تقنية المعلومات لديها.
Metzler Bank

اكتشف كيف يُحسن Metzler Bank أداء التطبيقات ويحافظ على اتفاقيات مستوى الخدمة مع العملاء.
O.C. Tanner

اكتشف كيف يحسّن O.C. Tanner الموارد ويُركز على الابتكار.
IBM Hursley

اكتشف كيف تُطبّق IBM Hursley الأتمتة في رحلتها نحو الحياد الكربوني.
دنفر، كولورادو

اكتشف كيف تسد دنفر الفجوة بين مالكي التطبيقات وعمليات تقنية المعلومات.

مؤسسة IBM CIO

اكتشف كيف تقوم مؤسسة IBM CIO بتحسين عملية تخصيص الموارد باستخدام أتمتة Turbonomic.
SulAmérica

اكتشف كيف تستفيد SulAmérica من Turbonomic لتحسين أوقات استجابة التطبيقات مع تباين الطلبات الديناميكي.

التقييمات

حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع التوثيق أكاديمية تعليمية الدعم ندوات الإنترنت الموارد