نسِّق وأتمت تشغيل الأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على منصة Red Hat OpenShift.

يوفر IBM Fusion المرونة والاستقلالية اللازمتين للانتقال التدريجي والتراكمي إلى منصة ذكية لبيانات التطبيقات ذات بنية أصلية للسحابة الهجينة، بالوتيرة التي تناسبك.

اطّلع على التفاصيل: توضح صحيفة بيانات Fusion كيفية تحويل البيانات إلى ميزة تنافسية
منصة واحدة ذكية لبيانات التطبيقات. أحمال تشغيل متعددة. لا توجد صوامع.
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أعِد استضافة أجهزتك الافتراضية، وأعِد بناء منصاتها، وأعِد هيكلة مكوناتها بالوتيرة التي تناسبك.

انتقل من قيود الاحتكار لمنتج معين ومتطلبات الترخيص الخاصة بموردي الأجهزة الافتراضية التقليديين إلى بيئة حديثة تنسّق وتؤتمت أحمال التشغيل المتنوعة ضمن منصة واحدة دون الحاجة إلى مراقب الأجهزة الافتراضية.

 تجاوز القيود المرتبطة بالاعتماد على الأجهزة الافتراضية
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حدِّث تطبيقاتك من خلال الأتمتة الذكية.

حل جاهز للحاويات الأصلية لـ OpenShift يوحِّد الأجهزة الافتراضية والحاويات تحت مستوى تحكم واحد، مع تخزين موحّد من فئة المؤسسات، وتنسيق سلس، وأتمتة ذكية.

 اكتشف أسرع طريق للتحول إلى نظام النقل بالحاويات
زجاج شفاف بألوان متدرجة
تمكّن من الوصول إلى جميع بياناتك لأغراض التحليلات.

انشر مستودعات بحيرات البيانات وأحمال تشغيل التحليلات ووسِّع نطاقها باستخدام IBM Fusion وwatsonx.data. وحِّد صوامع البيانات القديمة، وسرّع الاستعلامات على مجموعات البيانات الضخمة، ومكّن قابلية النقل عبر بيئات السحابة الهجينة.

 اكتشف قوة Fusion لمستودعات بحيرات البيانات →

حدِّث بيئتك بالوتيرة التي تناسبك. وسرّع نتائجك.

مكعب زجاجي شفاف أبيض داخل مكعبات زجاجية زرقاء شفافة
ابدأ التحديث منذ اليوم الأول.

حسّن الإنتاجية والكفاءة التشغيلية منذ البداية بفضل إمكانات الأتمتة المدمجة لعمليات اليوم الثاني وخدمات الإدارة الذاتية لتحديث البيئات الحالية.

 ابدأ التحديث
مكعب زجاجي ثلاثي الأبعاد باللون الأزرق المخضر والأزرق والأخضر والأرجواني
بسِّط العمليات وخفّض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).

قلّل التعقيد التشغيلي والتكلفة الإجمالية للملكية من خلال توحيد البنية التحتية وخدمات البيانات وبيئات تشغيل التطبيقات ضمن منصة واحدة جاهزة للاستخدام.

 احسب التكلفة الإجمالية للملكية لديك
مكعب أزرق بتصميم تجريدي
ضمّن المرونة والأمان في التصميم.

اعمل بثقة بفضل المرونة المدمجة وعناصر التحكم الأمنية وضوابط الحوكمة المعيارية والمؤتمتة والمفعّلة افتراضيًا.

 اطّلع على وسائل الحماية المدمجة
منصات، ومكعبات زجاجية ثلاثية الأبعاد باللون الأزرق المخضر والأزرق والأرجواني
وسّع النطاق تدريجيًا مع تطور أحمال التشغيل.

ادعم نمو المؤسسة على نطاق واسع من خلال بنية مرنة قادرة على التعامل مع أكثر من 10,000 حمل تشغيل بكفاءة وثقة.

 استكشف كيف نوسّع النطاق

حقق المزيد باستخدام Fusion عبر منظومتك.

أيقونة تطبيق OpenShift
منصة Fusion + Red Hat OpenShift

قم بتوفير أساس أصلي للسحابة من خلال تشغيل الأجهزة الافتراضية والحاويات جنبًا إلى جنب، مع مسار موثوق للانتقال من الأجهزة الافتراضية إلى Kubernetes.

 تعرّف على المزيد
ibm_watsonx
منصة Fusion + IBM watsonx.data

وحِّد البيانات المنظمة وغير المنظمة عبر البيئات الهجينة، مع تحسين التكلفة والأداء وتطبيق حوكمة متسقة على نطاق واسع.

 التحليل العميق
رافعة بيانات بتصميم تجريدي
منصة Fusion + IBM Cloud Paks

مكّن التحديث التدريجي من خلال إضافة إمكانات البيانات والتكامل والأتمتة إلى Fusion دون الحاجة إلى إعادة بناء المنصة سابقًا.

 استكشف الحل
Maximo Application Suite: المراقبة عن بُعد
منصة Fusion + IBM Maximo

شغّل تطبيقات إدارة الأصول واحمها على منصة حديثة مصممة لضمان التوافر والأتمتة واستمرارية العمليات.

 اقرأ حالة الاستخدام
شعار HashiCorp Vault
منصة Fusion + HashiCorp Vault

أضف إدارة المفاتيح إلى نظام مركزي لضمان تطبيق تشفير متسق للبيانات المخزنة عبر أنظمة التخزين الهجينة وKubernetes، ما يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع.

 تعرَّف على عمليات التكامل
شعار Confluent
منصة Fusion + Confluent Kafka

مكّن مسارات المعالجة المعتمدة على الأحداث لنقل البيانات وإعدادها في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والتحليلات وسير عمل الذكاء الاصطناعي.

 تعرَّف على طريقة العمل

استكشف الموارد التي تساعدك على تسريع رحلة تحديث تطبيقاتك.

وحِّد الأجهزة الافتراضية وحسّنها لتحقيق أداء مرن وأصيل للسحابة. قم بترحيل التطبيقات إلى بيئات الحاويات بمرونة وتحكم. استكشف كل شيء. تصفح المكتبة الكاملة لموارد Fusion.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف كيف يمكنك الاستفادة من خدمات تخزين البيانات وحمايتها على مستوى المؤسسة باستخدام IBM Fusion.