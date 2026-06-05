انشر مستودعات بحيرات البيانات وأحمال تشغيل التحليلات ووسِّع نطاقها باستخدام IBM Fusion وwatsonx.data. وحِّد صوامع البيانات القديمة، وسرّع الاستعلامات على مجموعات البيانات الضخمة، ومكّن قابلية النقل عبر بيئات السحابة الهجينة.