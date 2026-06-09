مارس تحكمًا كاملاً في موطن البيانات والحوكمة المحلية، بما يضمن بقاء أحمال التشغيل الحساسة متوافقة مع اللوائح الإقليمية دون التضحية بمرونة البيئات السحابية الأصلية.
انشر حلاً متكاملاً ومُعدًا سابقًا وجاهزًا للتشغيل خلال أقل من أسبوع، ما يقلّص مدة النشر في اليوم الأول من أشهر إلى أيام.
ابدأ مخزن البيانات الخاص بك على Fusion وتوسع أفقيًا حتى مستويات البيتابايت والإكسابايت.
يُحسّن التخزين المؤقت المدمج بتقنية NVMe أزمنة الاستعلام بما يتراوح بين 7 أضعاف و90 ضعفًا مقارنةً بالتخزين التقليدي.
حافظ على إدارة وأمان متسقين للبيانات عبر البيئات المحلية والسحابية الهجينة ومتعددة السحابات.
قيمة في كل مرحلة: يحوّل IBM Fusion البيانات المستوعبة في صورتها الأولية إلى نتائج جاهزة للذكاء الاصطناعي.
يدعم البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة مع استيعاب عالي السرعة.
يؤدي الوصول المتوازي إلى البيانات ودفع الاستعلامات إلى مصدر البيانات إلى تسريع معالجة البيانات.
يوفر متانة وموثوقية عاليتين وإمكانات وصول غنية عبر واجهة برمجة التطبيقات للحصول على رؤى جاهزة للأعمال.
لا يرى البيانات الصحيحة إلا الأشخاص المناسبون.
تحافظ عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والتعافي من الكوارث على حمايتك.
يلبي المعايير الصارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) بسهولة.
تبقى بياناتك آمنة سواء أثناء التخزين أو أثناء النقل.