عادةً ما يتم عقد المؤتمر في الولايات المتحدة أو أوروبا، وتمت استضافته في اليابان لأول مرة. وبشكل عام، حضر 142 برلمانيًا وممثلًا من 29 دولة، من بينهم أعضاء برلمانيون من بلجيكا واليابان. وأصدرت السفارة الصينية في اليابان إدانة شديدة اللهجة لتورط الإدارة المركزية التبتية، والمعروفة أيضًا باسم الحكومة التبتية في المنفى، في المؤتمر. أسفرت الاتفاقية عن إعلان طوكيو، الذي أدان قمع الحكومة الصينية في منطقة التبت، ودعا إلى تشريعات دولية لحماية الحرية الثقافية والدينية التبتية. كشف باحثو X-Force عن حملة Hive0154 التي ابتكرت طُعومًا مختلفة قبل المؤتمر وبعده.

بعد المؤتمر، تم إصدار العديد من الإعلانات، بما في ذلك خطط العمل الحكيمة بشأن التبت. من المحتمل أن يقوم Hive0154 بنسخه من موقع الويب إلى مستند Microsoft Word الحميد (DOCX) داخل أرشيف مسلح. يحتوي الأرشيف أيضًا على مقالات تم نسخها مباشرةً من العديد من المواقع التبتية (هنا وهنا) فيما يتعلق بالاتفاقية، بالإضافة إلى صور أصلية من المؤتمر. من المرجح أن يؤدي وجود مقالات وصور شرعية بين الملفات التنفيذية المسلحة التي تشترك في نفس الأسماء إلى خداع الضحايا لفتح أحد ملفات EXE عن طريق الخطأ والتسبب في الإصابة دون علم.

"9th WPCT Region-Wise Action Plans on Tibet.exe":