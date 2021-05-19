من خلال مختبرين بشريين خبراء، نقوم بفحص تطبيقات مؤسستك وشبكاتها ونماذج الذكاء الاصطناعي وأجهزتها لفهم التهديدات المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي.
كشف ومعالجة الثغرات الأمنية عبر نماذج الأساس والنماذج اللغوية الكبيرة (FM / LLMs) ومسارات MLSecOps ومنصات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).
اختبر أجهزتك المحمولة وشبكتك وإنترنت الأشياء (IOT) وتطبيقاتك الخلفية. يستطيع X-Force Red توفير اختبار اختراق يدوي ومراجعة التعليمات البرمجية الآمنة والتحليل الثنائي وتقييم الثغرات الأمنية لأي منصة.
امنع الهجمات الانتهازية من خلال اختبارات اختراق الشبكات والأجهزة. يعمل المخترقون لدينا على الكشف عن الثغرات الأمنية التي قد تؤدي إلى هجمات انتهازية، والثغرات الأمنية الخفية التي لا يمكن لبرامج الفحص اكتشافها مثل العيوب المنطقية والمداخل السرية للأنظمة والتكوينات الخاطئة. ويمكنهم إجراء هندسة عكسية لأجهزتك بحثًا عن الثغرات الأمنية في أثناء عملية التطوير، وتقييم كود المصدر والبيانات الداخلة والخارجة من الأنظمة، وتحديد الثغرات الأمنية في تنفيذ المنتجات والمكتبات الخارجية.
يمكن أن يكون البشر الحلقة الأضعف في أمانك. يعد تحديد مخاطر السلوك البشري جانبًا رئيسيًا من جوانب الهندسة الاجتماعية. يمكن أن تتضمن عمليات X-Force Red الحيل التي قد يستخدمها المهاجمون لخداع موظفيك للكشف عن معلومات حساسة.
نحن نوفر تهيئة السحابة ومراجعة البنية التحتية للعثور على التكوينات الخاطئة الحساسة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الامتيازات أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة. يمكن لمتسللي X-Force Red الكشف عن مسارات الهجوم المحتملة وممارسات عمليات التطوير غير الآمنة مثل مشاركة الأسرار (بيانات الاعتماد المميزة ومفاتيح API / SSH والمزيد). كما أنهم يكتشفون ويصلحون العيوب القابلة للاستغلال داخل الحاويات والبيئة المتصلة بها.
من خلال الاستفادة من استعلامات التهديدات، يمكن لفريق X-Force محاكاة الجهات الفاعلة المتقدمة المستمرة التي تستهدف مؤسستك من خلال تصميم سيناريوهات هجوم مخصصة. اكتشف الثغرات الموجودة في برامج الاستجابة للحوادث وعالجها مع تلبية متطلبات DORA TLPT و TIBER-EU وغيرها من الاختبارات القائمة على استعلامات التهديدات.
مشروع أصغر بنطاق واضح، باستخدام متسللي X-Force Red، وأنت تملك برنامج الاختبار.
تكاليف شهرية ثابتة. لا توجد رسوم على العمل الإضافي أو تغييرات الاختبار. ترحيل الأموال غير المستخدمة.
ميزانيات شهرية يمكن التنبؤ بها. نحن نتولى النطاق والجداول الزمنية والاختبار وإعداد التقارير.
استكشف رؤى أعمق حول أساليب المهاجمين والتوصيات لحماية الهويات
استعد للاختراقات بشكل أفضل من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف
احصل على الرؤى الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة باستخدام أحدث استعلامات التهديدات
تعرف على مدى تميز الفريق الأحمر في تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي
اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
تعرّف على المزيد عن X-Force وفريق IBM من المتسللين والباحثين والمحللين والمستجيبين للحوادث
محاكاة الهجمات لاختبار اكتشاف المخاطر والاستجابة للحوادث وقياسها وتحسينها
اختبر موظفيك عن طريق تدريبات التصيد الاحتيالي والتصيد الصوتي والهندسة الاجتماعية المادية
تدريب النخبة الذي يحتاجه قادة الأعمال لديك لتحسين جاهزيتك للاستجابة بفعالية للاختراق
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