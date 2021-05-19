خدمات إدارة الثغرات الأمنية X-Force Red
اعتماد برنامج إدارة الثغرات الأمنية الذي يحدد الثغرات والأولويات، ويدير معالجة العيوب التي يمكن أن تكشف عن أصولك الأكثر أهمية
مطورو تكنولوجيا المعلومات وهم جالسون أمام أجهزة الكمبيوتر ويعملون
لمحة عامة

يُعد تحديد العدد اللانهائي من الثغرات الأمنية وتحديد أولوياتها ومعالجتها – تلك التي تحتوي على نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE) والتي لا تحتوي عليها - داخل البنية التحتية لـ IT لديك، مهمة شاقة ولكنها أساسية. يمكن أن يؤدي تكوين خاطئ واحد أو كلمة مرور افتراضية إلى اختراق شبكتك بالكامل.

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الفوائد اقرأ المستند التقني
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إعطاء الأولوية للعيوب وتعزيز مقاومة الهجمات

تحديد أولويات معالجة العيوب التي تحتوي على CVE والتي لا تحتوي عليها (التكوينات الخاطئة وكلمات المرور الافتراضية والأذونات الضعيفة) مع استخدام الارتباط بين الهجمات ومصادر الاستعلامات والتكامل مع معايير CIS وأدلة التنفيذ التقني الأمني لوكالة الأنظمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
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تقليل التوتر وتقصير أوقات المعالجة

يساعد نموذج المعالجة المتزامن على جعل العملية قابلة للإدارة بغض النظر عن حجم فريقك. يتم إرسال الثغرات الأمنية الأكثر خطورة إلى المعالجات، وبمجرد إصلاحها، تصل الدفعة التالية.
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الحفاظ على الامتثال التنظيمي

تساعدك إدارة الثغرات الأمنية على الامتثال لتفويضات حماية البيانات في اللوائح مثل GDPR وHIPAA وPCI DSS وتجنب التأثير الكبير للعقوبات والأضرار التي تلحق بسمعتك.
القدرات أساسيات فحص الثغرات الأمنية

باستخدام حل الفحص المفضل لديك، يوفر X-Force Red خدمات النشر والدعم والفحص المتميزة. يعمل الفريق معك لتحديد التطبيقات والأنظمة الأكثر أهمية، ثم يقوم بتكوين أدوات الفحص والملفات التعريفية والجداول الزمنية والتقارير لتحديد الثغرات الأمنية بالعمق المطلوب، ومساعدتك على تلبية متطلباتك الأمنية والتنظيمية.

 التحقق من بيانات الثغرات الأمنية

يتحقق X-Force Red من صحة الثغرات الأمنية المحددة التي يمكن التغاضي عنها، مثل أخطاء الإدخال عندما تأتي البيانات من مصادر غير موثوق بها، أو التي يتم إدخالها عن قصد أو بشكل غير صحيح — التي يمكن أن تؤدي إلى هجمات.

 تحديد أولويات الثغرات الأمنية.

يتم تحميل نتائج الفحص في محرك التصنيف المؤتمت والمصمم من قِبل مخترقي X-Force Red، الذي يعطي الأولوية للنتائج بناء على عمليات الاستغلال المسلحة وعوامل الخطر الرئيسية مثل قيمة الأصول والتعرض.

 إدارة المعالجة

يمكن لـ X-Force Red تسهيل عملية المعالجة. إذا كانت هناك حاجة إلى الخبرة في هذا المجال، فإننا نساعد على ضمان إصلاح الثغرات الأمنية الأكثر خطورة أو تطبيق تدابير مضادة تعويضية.

 طلبات الفحص المخصصة

يمكن ل X-Force Red إجراء عمليات فحص خارج الجدول الزمني وإعداد التقارير وفحص تحديثات ملف التعريف، استنادًا إلى التغييرات التي تطرأ على البيئة أو الثغرات الأمنية الجديدة التي تم الكشف عنها علنًا.

 تقييمات الثغرات الأمنية

يمكن لمخترقي X-Force Red تقديم أبحاث ونتائج إدارة الثغرات الأمنية إلى فريقك التنفيذي بلغتهم. يساعد هذا على توليد دعم على المستوى التنفيذي لتحديد أولويات الثغرات الأمنية الحرجة وتصحيحها.
دراسة حالة
يستخرج البنك العالمي كمًا كبيرًا من الثغرات الأمنية هدد عدد كبير من مشكلات الأمن الإلكتروني الحرجة بإرباك فريق إدارة الثغرات الأمنية في البنك. وقام مخترقو X-Force Red بالبحث في الأمر، وبعد أربعة أشهر، شهد البنك انخفاضًا بنسبة 60% في الثغرات الأمنية الحرجة، وانخفاضًا بنسبة 45% تقريبًا في إجمالي الثغرات الأمنية.
الموارد آخر الأخبار عن الأمن الهجومي

اعثر على المدونات والعروض التقديمية والبودكاست والمزيد من فريق x-Force Red.

 تحديد الأولويات وإصلاح الثغرات الأمنية التي تشكل تهديدًا وشيكًا

تعرف على القيود الحالية مع تحديد أولويات الثغرات الأمنية ومعالجتها، والثغرات الأمنية الأكثر استهدافًا، والإستراتيجية الكامنة وراء X-Force Red VMS.

يمكن لثغرة أمنية واحدة فقط أن تكشف عن شبكاتك. استكشف مفهوم الأمن الهجومي، الذي يستخدم الأدوات والتقنيات وعقلية المخترقين نفسها لخداعهم.

تعرف على كيفية احتواء X-Force Red لإدارة الثغرات الأمنية على ميزات مخصصة للتخفيف من الثغرات الأمنية في البيئات السحابية والحاويات.

 تشكل إدارة الثغرات الأمنية تحديات للسحابة الهجينة

غالبًا ما تجد المجموعات صعوبة في تحديد الثغرات الأمنية الأكثر خطورة وتحديد أولوياتها وتصحيحها بسرعة. تعلم كيفية تعامل الشركات الفعالة معها.
حلول ذات صلة خدمات محاكاة الخصم X-Force® Red

يقوم المخترقون بمحاكاة الهجمات لاختبار استجابة فريق الأمن لديك وقياسها ومعرفة مقدار تحسنها لموقف حقيقي.

 خدمات إدارة التهديدات X-Force® (XFTM)

خدمات أمنية متكاملة لإدارة دورة حياة التهديدات الكاملة.

 اختبار اختراق التطبيقات

يمكنك إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها وتكرارها بأمان في كل مكان من خلال الخدمات المدمجة من فريق أمن التطبيقات لدينا وX-Force Red.
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