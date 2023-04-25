تأمين الأنظمة التي تحافظ على سير عملنا
تبرز أهمية أمن التقنيات التشغيلية (OT) في عالمنا الحالي الذي يشهد تزايدًا في الاتصال والأتمتة. فمع اندماج أنظمة التحكم الصناعية (ICS) وغيرها من أنظمة التقنيات التشغيلية بشكل أكبر مع الشبكات المؤسسية وشبكات الإنترنت، تصبح هذه الأنظمة عرضةً للثغرات التي قد تستغلها التهديدات الإلكترونية. ولا تقتصر العواقب المحتملة لهذه الهجمات الإلكترونية على الخسائر المالية فحسب، بل قد تمتد إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية والتسبب في إصابات أو حتى خسائر في الأرواح.
في عام 2023، تعرضت 70% من المؤسسات الصناعية إلى هجوم إلكتروني، وهذه نسبة كبيرة، ما يؤكِّد الحاجة إلى حلول قوية للأمن الإلكتروني. ومع وصول متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات لهذه المؤسسات إلى 4.77 ملايين دولار أمريكي، من الواضح أنه يجب على الأعمال منح الأولوية لأمن التقنيات التشغيلية لحماية عملياتها وأرباحها النهائية، والتخفيف من المخاطر الأمنية.
تبرز IBM في سوق أمن التقنيات التشغيلية من خلال تقديم خدمات أمنية شاملة لأمن التقنيات التشغيلية. يتفهم فريق الخبراء لدينا الاحتياجات الفريدة لبيئات التقنيات التشغيلية ويمكنه تقديم حلول مصممة خصيصًا لمواجهة هذه التحديات.
تشمل خدماتنا كل شيء بدءًا من اكتشاف التهديدات وتحليل المعلومات الاستخباراتية ووصولًا إلى الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر. نساعد الشركات على تأمين شبكات التقنيات التشغيلية الخاصة بها، وإدارة سطح الهجوم، والحفاظ على وضع أمني قوي. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات المراقبة في الوقت الفعلي، وتقسيم الشبكات، وحماية نقاط النهاية، والتحكم في الوصول عن بُعد لتعزيز الأمان بشكل أكبر.
قم بتأمين تقنيتك التشغيلية من خلال كشف التهديدات في الوقت الفعلي، والمراقبة المستمرة، وقدرات الاستجابة السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
تعمل منصة إدارة التهديدات الخاصة بشركة IBM على حماية الأصول المهمة. مع المراقبة على مدار الساعة والاستجابة السريعة، فإنه يضمن الدفاع السلس عبر بيئات السحابة الهجينة.
تعزيز برنامج الاستجابة لمجموعتك باستخدام خدمات الاستجابة للحوادث من IBM. التقليل من تأثير الاختراق وتعزيز المرونة من خلال التخطيط والاختبار.
تعزيز الأمن من خلال التحقق من الهوية المحسّن بالذكاء الاصطناعي والتحكم في الوصول، ما يضمن حماية قوية للبيانات والامتثال التنظيمي عبر بيئات السحابة الهجينة المختلطة.
قم بتمكين فرق الأمن لديك باستخدام حلول الأمن الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعزيز سرعة الكشف عن التهديدات وتسريع أوقات الاستجابة وضمان حماية هوية المستخدم وحماية البيانات.
يُعد X-Force عنصرًا رئيسيًا لإستراتيجية الأمن الإلكتروني لشركة IBM. يستخدم أساليب استباقية، مستندة إلى البحث والذكاء، لتوفير أمن قوي عبر جميع بيئات IT.
يمكن أن تساعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM وMicrosoft المؤسسات على تحقيق إدارة شاملة للتهديدات على مستوى المؤسسة.
تساعد IBM وPalo Alto Networks المؤسسات في البقاء على اطلاع دائمًا بأحدث ابتكارات الأمن المتكامل التي يمكنها اكتشاف الهجمات وإيقافها.
بصفتنا شركاء قنوات، نعمل مع Claroty لمساعدة العملاء على تحديد أولويات استثماراتهم وتسلسل عمليات التكامل بشكل صحيح وبناء البنى التحتية التي تدعم التحسينات المستمرة في عمليات الأمان.
تُعَد IBM عضوًا في برنامج Nozomi MSSP Elite، وهو أول إطار عمل متكامل في الصناعة لخدمات الأمن المُدارة لأنظمة التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء.
تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
حازت خدمة X-Force للكشف عن التهديدات والاستجابة لها من IBM، على تقدير في تقرير IDC MarketScape لعام 2024.
أعد التفكير في خطة الاستجابة للحوادث لتعزيز دفاعات مجموعتك ضد برامج الفدية الضارة.
يستخدم الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة كشف التهديدات والوقاية منها ومعالجتها، ما يعزز الوضع الأمني للمجموعة.
إدارة التهديدات هي عملية أمن إلكتروني تُستخدم لمنع الهجمات الإلكترونية وكشف التهديدات والاستجابة للحوادث الأمنية.
تعرَّف على كيفية الحفاظ على أمان أعمالك بشكل أكبر مع حلول أمن التقنيات التشغيلية.
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