في مؤتمر RSA لعام 2026، تقدم IBM Consulting نهجًا جديدًا لكشف تهديدات الهوية والمعالجة - نهج مصمم لاتخاذ قرارات أسرع واستجابة محكمة.
لسنوات، تم التعامل مع الهوية على أنها مشكلة تحكم: تحديد الوصول، وفرض السياسة، ومراجعة التقييمات. لا يزال هذا الأساس مهمًا، لكنه لم يعد يعكس كيفية تطور الهجمات فعليًا. لا يحتاج خصوم اليوم إلى الاقتحام - فهم يسجلون الدخول. يجري استغلال بيانات الاعتماد السليمة والحسابات المهملة وصلاحيات الوصول غير المشروعة للتسلل بصمت داخل الأنظمة، وبوتيرة تتجاوز قدرة فرق الأمن على تحليل الموقف.
الهجمات القائمة على الهوية الآن تمثل حصة كبيرة من الاختراقات الواقعية، حيث يشمل العديد منها حسابات صحيحة بدلاً من برنامج ضار أو استغلال دون انتظار. لم تعد الهوية مجرد عنصر تحكم أمني. إنها مخاطرة تجارية مرتبطة مباشرة بالمرونة التشغيلية، والثقة، والاستمرارية.
تم تصميم هذه الخدمة الجديدة لسد الفجوة بين إشارات الهوية والإجراءات الحاسمة.
بدلاً من إضافة طبقة تنبيه أخرى، تعمل تقنية ITDR كعامل رقمي يراقب باستمرار نشاط الهوية ويفسر المخاطر وينسق المعالجة من خلال عملية مهيكلة وقابلة للتكرار. يمتد التركيز إلى ما هو أبعد من الاكتشاف إلى اتخاذ قرارات أسرع واستجابة محكمة.
معظم المؤسسات لديها بالفعل أدوات قوية لإدارة الهوية والوصول متاحة. التحدي ليس في نقص الإشارات-بل في التجزئة.
تنتشر أنشطة الهوية عبر الدلائل، ونقاط النهاية، ومنصات السحابة، وأدوات الأمان. تصل الإشارات بسرعات مختلفة وبتنسيقات مختلفة ودون سياق مشترك. تُترك الفرق للربط بين الأحداث يدويًا، والاعتماد على التقدير الفردي، والتبديل بين الأدوات - بينما يتحرك المهاجمون بحركة متزايدة.
بشكل فردي، قد لا تثير هذه الإشارات قلقًا فوريًا. وغالبًا ما تشير مجتمعة إلى اختراق نشط - ولكن فقط إذا تمكنت الفرق من رؤية الصورة الكاملة في الوقت المناسب. تزايد التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والانتحال، وإساءة استخدام الاعتمادات يقلل من هذه النافذة أكثر.
تدمج ITDR إشارات الهوية من بيئات متعددة البائعين في عرض حالة واحد مركزي. يمكن لفرق الأمن وIAM التحقيق في النشاط، وفهم المخاطر، وتنفيذ المعالجة-دون الحاجة للتبديل بين الأدوات أو الاعتماد فقط على التفسير اليدوي.
في صميم الخدمة يوجد نموذج قرار حتمي وقابل للتفسير. يمكن للفرق معرفة سبب اقتراح إجراء موصى به بالضبط، وتقييم المخاطر في سياقها وتطبيق الإصلاح تلقائيًا بموجب الحوكمة والسياسة. كل إجراء قابل للتتبع والتدقيق ومتسق.
يستبدل سير العمل الموحد هذا التحقيق المجزأ باستجابة متسقة قائمة على السياسة.
بالنسبة إلى قادة الأمن، تقلل ITDR الفرز اليدوي، وتسرّع الاحتواء، وتحقق الاتساق في بعض القرارات الأكثر تعقيدًا التي تواجهها فرق العمل تحت الضغط.
بالنسبة لقادة الأعمال، فهي تحمي المؤسسة حيث تتركز المخاطر بشكل متزايد - عبر الهويات التي تمكّن العمليات والوصول إلى العملاء والنمو الرقمي.
تمكن ITDR المؤسسات من الانتقال من الاستجابة للتنبيهات المعزولة إلى إدارة مخاطر الهوية كعملية مستمرة مدفوعة بالاستخبارات.
