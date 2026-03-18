في مؤتمر RSA لعام 2026، تقدم IBM Consulting نهجًا جديدًا لكشف تهديدات الهوية والمعالجة - نهج مصمم لاتخاذ قرارات أسرع واستجابة محكمة.

لسنوات، تم التعامل مع الهوية على أنها مشكلة تحكم: تحديد الوصول، وفرض السياسة، ومراجعة التقييمات. لا يزال هذا الأساس مهمًا، لكنه لم يعد يعكس كيفية تطور الهجمات فعليًا. لا يحتاج خصوم اليوم إلى الاقتحام - فهم يسجلون الدخول. يجري استغلال بيانات الاعتماد السليمة والحسابات المهملة وصلاحيات الوصول غير المشروعة للتسلل بصمت داخل الأنظمة، وبوتيرة تتجاوز قدرة فرق الأمن على تحليل الموقف.

الهجمات القائمة على الهوية الآن تمثل حصة كبيرة من الاختراقات الواقعية، حيث يشمل العديد منها حسابات صحيحة بدلاً من برنامج ضار أو استغلال دون انتظار. لم تعد الهوية مجرد عنصر تحكم أمني. إنها مخاطرة تجارية مرتبطة مباشرة بالمرونة التشغيلية، والثقة، والاستمرارية.