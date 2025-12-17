استشارات العمليات المصرفية

إحداث تغيير جذري في العمليات المصرفية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، موجَّهًا بالذكاء البشري.

الذكاء الاصطناعي الوكيل في القطاع المصرفي: من يحقق الازدهار؟
تحديث العمليات المصرفية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تساعد IBM البنوك على تحويل العمليات القديمة إلى مهام سير عمل مستقلة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأداء ويحقق نتائج أعمال ملموسة.

يجمع نهجنا القائم على الاستشارات والأصول بين الخبرة المصرفية المتعمقة والأتمتة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل والمصممة خصيصًا للبيئات الخاضعة للتنظيم. يُتيح لنا هذا النهج تبسيط العمليات، وتقليل التعقيد، وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً.

نتجاوز حدود الرقمنة، عبر إعادة تصميم مهام سير العمل لتعزيز اتخاذ القرار وضمان تحوُّل آمن ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

بفضل سجلها الحافل ونظامها التقني المتين، تُعَد IBM شريكًا موثوقًا للابتكار المصرفي بثقة.
الفوائد
الحفاظ على الامتثال دون تعقيدات

تجاوز تعقيدات اللوائح المصرفية باستخدام أدوات امتثال مُعزَّزة بالذكاء الاصطناعي. قلّل المخاطر، وعزّز الشفافية، وحافظ على بقائك في صدارة المنافسة — بسلاسة وأمان وثقة.
تحقيق الكفاءة التي تعزز الإنتاجية

بسّط المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان وقلّل العمل اليدوي. حوّل عمليات الإدارة الداخلية لتقليل زمن إنجاز المعاملات وتحرير وقت فريقك للأعمال الأعلى أثرًا.
تسريع جميع المعاملات

سرّع تنفيذ المعاملات وتعامل مع أحجام الذروة دون تعطل، بما يضمن رضا العملاء باستمرار ويُحسّن صافي نقاط الترويج (NPS).
بناء عمليات مصرفية من الجيل التالي اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)

سرّع إجراءات انضمام العملاء وعزّز العناية الواجبة المستمرة عبر حل KYC/AML شامل قائم على الذكاء الاصطناعي ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية.يُتيح الحل كشف الاحتيال بسرعة عبر فحص الجهات، وتحليل البيانات، وإدارة التنبيهات.

 الجرائم المالية والامتثال

واكب التغيُّرات التنظيمية والتطورات التكنولوجية باستمرار عبر عمليات استباقية ومرنة. استخدم التحليلات المتقدمة ورؤى الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المؤتمتة للوقوف على الجرائم المالية ومنعها والاستجابة لها، بما يحمي سمعة مؤسستك.

 الخدمات المصرفية التجارية

استفد من الذكاء الاصطناعي الوكيل لإحداث نقلة نوعية في عمليات مثل تمويل التجارة والإقراض. تكيّف مع نماذج الأعمال المتغيرة والضغوط الاقتصادية واللوائح التنظيمية المتطورة، وقدّم تجارب جديرة بالثقة تتمحور حول الإنسان وتواكب وتيرة التغيير.
المشاركة في الابتكار مع IBM Garage
ابتكر الحلول وطوّرها وقيّم نتائجها وحسّنها باستمرار ثم وسّع نطاقها بسلاسة، عبر إطار عملنا الشامل الذي يجمع بين التفكير التصميمي والمرونة وممارسات عمليات التطوير. تم تصميم نهجنا للتكامل مع الأنظمة الحالية وزيادة قيمة استثماراتك الحالية. حقّق قيمة أسرع عبر شراكة استراتيجية تجمع فريقك بخبراء IBM. وتساعدك هذه المجموعة المتنوعة من الخبراء في الأعمال والتصميم والتقنية على تبنّي الابتكارات المتقدمة بثقة.

المكانة في السوق
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Emerging Quadrant لعام 2025 لخدمات الاستشارات وتنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في أول تقرير Emerging Quadrant من Gartner لخدمات الاستشارات وتنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي، حصلت IBM Consulting على أعلى التقييمات لإطلاق حلول ذكاء اصطناعي توليدي مخصصة بكفاء من حيث السرعة والحجم والتكلفة والمخاطر والقيمة.

الرؤى

التوقعات العالمية للأسواق المصرفية والمالية لعام 2025 اقرأ التقرير
إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي
تنسيق الذكاء الاصطناعي الوكيل من أجل عمليات أعمال ذكية
تعرَّف على العوامل التي تعوق التحديث.
الشركاء الاستراتيجيون

شعار Microsoft
Microsoft

تساعد IBM Consulting العملاء على تصميم رحلتهم في Microsoft Cloud، من خلال الذكاء الاصطناعي و®Red Hat® OpenShift وCloud Accelerator، لتعزيز نجاح الأعمال.
شعار AWS
AWS

تستطيع IBM مساعدتك على تسريع التصميم، والترحيل، والتشغيل على سحابة AWS، بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه.
شعار Celonis
Celonis

تعمل IBM وCelonis على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال دعم ترحيل البيانات والرؤى السريعة للعملية القائمة على البيانات والتي تمكِّن عملاء المؤسسات من إعادة تصور نماذج التشغيل.
شعار UiPath
UiPath

تجمع IBM وUiPath بين قوة أتمتة العمليات الآلية (RPA) وأتمتة الأعمال الرقمية لتقديم أتمتة قابلة للتوسع وآمنة. يشمل هذا الحل الروبوتات المراقبة وغير المراقبة، بالإضافة إلى إدارة كاملة لسير العمل والقرارات والمحتوى ضمن تجربة سلسة واحدة.
شعار Hyperscience
Hyperscience

تُعَد Hyperscience شريك إطلاق لبرنامج IBM’s watsonx Orchestrate، إذ تجمع أتمتة المستندات لدينا مع مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM لمساعدة الشركات على تبسيط العمليات عبر Agent Catalog.
