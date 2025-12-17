استشارات العمليات المصرفية

تساعد IBM البنوك على تحويل العمليات القديمة إلى مهام سير عمل مستقلة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأداء ويحقق نتائج أعمال ملموسة.

يجمع نهجنا القائم على الاستشارات والأصول بين الخبرة المصرفية المتعمقة والأتمتة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل والمصممة خصيصًا للبيئات الخاضعة للتنظيم. يُتيح لنا هذا النهج تبسيط العمليات، وتقليل التعقيد، وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً.

نتجاوز حدود الرقمنة، عبر إعادة تصميم مهام سير العمل لتعزيز اتخاذ القرار وضمان تحوُّل آمن ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

بفضل سجلها الحافل ونظامها التقني المتين، تُعَد IBM شريكًا موثوقًا للابتكار المصرفي بثقة.