استشارات العمليات المصرفية

إحداث تغيير جذري في العمليات المصرفية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، موجَّهًا بالذكاء البشري.
تساعد IBM البنوك على تحويل العمليات القديمة إلى مهام سير عمل مستقلة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأداء ويحقق نتائج أعمال ملموسة.
يجمع نهجنا القائم على الاستشارات والأصول بين الخبرة المصرفية المتعمقة والأتمتة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل والمصممة خصيصًا للبيئات الخاضعة للتنظيم. يُتيح لنا هذا النهج تبسيط العمليات، وتقليل التعقيد، وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً.
نتجاوز حدود الرقمنة، عبر إعادة تصميم مهام سير العمل لتعزيز اتخاذ القرار وضمان تحوُّل آمن ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
بفضل سجلها الحافل ونظامها التقني المتين، تُعَد IBM شريكًا موثوقًا للابتكار المصرفي بثقة.
تجاوز تعقيدات اللوائح المصرفية باستخدام أدوات امتثال مُعزَّزة بالذكاء الاصطناعي. قلّل المخاطر، وعزّز الشفافية، وحافظ على بقائك في صدارة المنافسة — بسلاسة وأمان وثقة.
بسّط المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان وقلّل العمل اليدوي. حوّل عمليات الإدارة الداخلية لتقليل زمن إنجاز المعاملات وتحرير وقت فريقك للأعمال الأعلى أثرًا.
سرّع تنفيذ المعاملات وتعامل مع أحجام الذروة دون تعطل، بما يضمن رضا العملاء باستمرار ويُحسّن صافي نقاط الترويج (NPS).
سرّع إجراءات انضمام العملاء وعزّز العناية الواجبة المستمرة عبر حل KYC/AML شامل قائم على الذكاء الاصطناعي ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية.يُتيح الحل كشف الاحتيال بسرعة عبر فحص الجهات، وتحليل البيانات، وإدارة التنبيهات.
واكب التغيُّرات التنظيمية والتطورات التكنولوجية باستمرار عبر عمليات استباقية ومرنة. استخدم التحليلات المتقدمة ورؤى الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المؤتمتة للوقوف على الجرائم المالية ومنعها والاستجابة لها، بما يحمي سمعة مؤسستك.
استفد من الذكاء الاصطناعي الوكيل لإحداث نقلة نوعية في عمليات مثل تمويل التجارة والإقراض. تكيّف مع نماذج الأعمال المتغيرة والضغوط الاقتصادية واللوائح التنظيمية المتطورة، وقدّم تجارب جديرة بالثقة تتمحور حول الإنسان وتواكب وتيرة التغيير.
ابتكر الحلول وطوّرها وقيّم نتائجها وحسّنها باستمرار ثم وسّع نطاقها بسلاسة، عبر إطار عملنا الشامل الذي يجمع بين التفكير التصميمي والمرونة وممارسات عمليات التطوير. تم تصميم نهجنا للتكامل مع الأنظمة الحالية وزيادة قيمة استثماراتك الحالية. حقّق قيمة أسرع عبر شراكة استراتيجية تجمع فريقك بخبراء IBM. وتساعدك هذه المجموعة المتنوعة من الخبراء في الأعمال والتصميم والتقنية على تبنّي الابتكارات المتقدمة بثقة.
في أول تقرير Emerging Quadrant من Gartner لخدمات الاستشارات وتنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي، حصلت IBM Consulting على أعلى التقييمات لإطلاق حلول ذكاء اصطناعي توليدي مخصصة بكفاء من حيث السرعة والحجم والتكلفة والمخاطر والقيمة.
تساعد IBM Consulting العملاء على تصميم رحلتهم في Microsoft Cloud، من خلال الذكاء الاصطناعي و®Red Hat® OpenShift وCloud Accelerator، لتعزيز نجاح الأعمال.
تستطيع IBM مساعدتك على تسريع التصميم، والترحيل، والتشغيل على سحابة AWS، بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه.
تعمل IBM وCelonis على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال دعم ترحيل البيانات والرؤى السريعة للعملية القائمة على البيانات والتي تمكِّن عملاء المؤسسات من إعادة تصور نماذج التشغيل.
تجمع IBM وUiPath بين قوة أتمتة العمليات الآلية (RPA) وأتمتة الأعمال الرقمية لتقديم أتمتة قابلة للتوسع وآمنة. يشمل هذا الحل الروبوتات المراقبة وغير المراقبة، بالإضافة إلى إدارة كاملة لسير العمل والقرارات والمحتوى ضمن تجربة سلسة واحدة.
