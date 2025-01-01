أحدِث تحولاً في مدفوعاتك مع IBM
يساعد IBM Payments Center على تقديم أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات الرقمية
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مالك شاحنة طعام مبتسم يأخذ بطاقة ائتمان كوسيلة للدفع من إحدى الزبائن
تحديث المدفوعات

تفتقر أنظمة المدفوعات الحالية إلى القيمة الاستراتيجية التي تحتاجها البنوك في الوقت الحاضر؛ فهي بحاجة إلى تحديث البنية التحتية للمدفوعات لتقليل العقبات من خلال الربط بين البنوك التقليدية، ومقدِّمي خدمات الدفع، وآليات المقاصة والتسوية (CSMs)، بما في ذلك تقنيات سلسلة الكتل والتقنيات المالية.
الحدود التالية في الدفاع ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالدفع

تسخير الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية
رؤية IBM لمنظومة المدفوعات

شبكة عالمية من أنظمة المدفوعات تهدف إلى تمكين التحول السريع عبر مختلف الصناعات من خلال إطار عمل آمن ومستقر وقابل للتوسّع ضمن سوق مفتوح وتعاوني.

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قدرات IBM Payments Center

يوفِّر نهجنا المتَّبع لبناء نظام مدفوعات عالمي خدمات استشارية وهندسية وتصميمية، معتمدًا على بنية تحتية موحَّدة للمدفوعات، ونعتمد في ذلك على نهج السوق الذي يقدِّم حلولاً موجَّهة حسب الحاجة وقدرات تتم إتاحتها كخدمة.

يتميز IBM Payments Center بتاريخ طويل من تقديم الخدمات في مجموعة متنوعة من البيئات، بما في ذلك العديد من النماذج السحابية.

نجمع بين أفضل ما تقدمه IBM Consulting وتقنيات IBM لتقليل تكاليف البنية التحتية، وتعزيز كفاءة العمليات، وتحسين تجارب العملاء للمؤسسات والشركات المالية.

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الخدمات
خدمات المدفوعات والاستشارات ذات الصلة بها

يستطيع IBM Payments Center المساعدة على تسريع مبادرات تحديث المدفوعات لمقدِّمي خدمات المدفوعات وجميع الشركات في قطاع المدفوعات؛ وذلك من خلال توفير خبرات قطاعية وهندسية وتصميمية في الاستشارات والخدمات المتعلقة بالمدفوعات.
الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة المدفوعات يقدم IBM Payments Center إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية من خلال منصة المدفوعات كخدمة (PayaaS) الخاصة بنا. ويُتيح هذا للشركات تقليل تكاليف البنية التحتية والتشغيل المرتبطة بأنظمة الدفع الحالية.
IBM Cloud for Financial Services يتم تقديم IBM Payments Center على منصة IBM Cloud for Financial Services. وهي مصمَّمة لتلبية متطلبات المؤسسات المالية فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي، والأمان، والمرونة. ويمكن أن تساعد هذه الخدمات على إدارة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالبيئات السحابية من خلال توفير الأمان والامتثال.
مكتب خدمات IBM لشبكة Swift
التعاون بين شركة IBM وشبكة Swift لتيسير تبادل الرسائل المالية العالمية يوفر مكتب خدمات IBM لشبكة SWIFT المرونة اللازمة لإجراء تكامل سهل مع نظام SWIFT واعتماد خدمات جديدة يمكنها الاستجابة بسرعة لمتطلبات الشبكة والمتطلبات التنظيمية المتغيرة. ومن خلال توفير حل واحد يفي بمعايير الامتثال المتبعة في SWIFT، توفِّر هذه المرونة فرصًا لتقليل التكاليف، وابتكار حلول جديدة، والحفاظ على القدرة التنافسية مع تغيُّر متطلبات السوق.
الاتصال وتكامل الخدمات

توفِّر شركة IBM اتصالاً سهلاً وآمنًا بشبكة SWIFT للشركات والمؤسسات المالية التي تحتاج إلى التواصل مع شركائها التجاريين والبنوك المراسلة — دون الحاجة إلى بذل جهد كبير لبناء نظام اتصال خاص بها. 
التواصل العالمي

يُتيح هذا الحل للمؤسسات المالية، والشركات، وعملاء البنية التحتية للسوق تبادل الرسائل المالية -مثل الرسائل المتعلقة بالمدفوعات، والأوراق المالية، وتبادل العملات الأجنبية، والتجارة، ورسائل الخزانة- مع نظرائهم عبر الشبكة الآمنة والموثوق بها التي تستخدمها صناعة البنوك العالمية.
الخدمات الأخرى التي يقدمها IBM Payments Center الخدمات المتعلقة بمعالجة الشيكات

يتضمن حل IBM Payments Center - Checks-as-a-Service إمكانية العمل من خلال البيئة السحابية، ويوفِّر خدمات متنوعة، وبرامج أمان. ويوفر هذا الحل الشامل خدمات وتقنيات فعَّالة من حيث التكلفة لمعالجة الشيكات.

 معيار ISO 20022

جميع خدمات الدفع والمراسلات الإلكترونية التي تقدِّمها شركة IBM متوافقة مع معيار ISO 20022. كما يوفِّر IBM Payments Center خدمات التحول للعملاء الذين يريدون تسهيل تنفيذ نظام المراسلة وفقًا لمعيار ISO 20022.
الخطوات التالية

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