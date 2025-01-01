يوفِّر نهجنا المتَّبع لبناء نظام مدفوعات عالمي خدمات استشارية وهندسية وتصميمية، معتمدًا على بنية تحتية موحَّدة للمدفوعات، ونعتمد في ذلك على نهج السوق الذي يقدِّم حلولاً موجَّهة حسب الحاجة وقدرات تتم إتاحتها كخدمة.

يتميز IBM Payments Center بتاريخ طويل من تقديم الخدمات في مجموعة متنوعة من البيئات، بما في ذلك العديد من النماذج السحابية.

نجمع بين أفضل ما تقدمه IBM Consulting وتقنيات IBM لتقليل تكاليف البنية التحتية، وتعزيز كفاءة العمليات، وتحسين تجارب العملاء للمؤسسات والشركات المالية.