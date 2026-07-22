منصة مفتوحة توحِّد الأدوات والبيانات عبر المشروعات، ما يُتيح الأتمتة والحوكمة والمواءمة بين أهداف الأعمال وعمليات التسليم. يعزز الذكاء الاصطناعي كل مرحلة من خلال رؤى ذكية ومهام سير عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، بينما تعمل الأتمتة الشاملة على تسريع عمليات التسليم وتقليل المخاطر وتوفير رؤى فورية لتحسين التعاون واتخاذ القرار.