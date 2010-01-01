المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع IBM Concert Workflows
يقدِّم Concert Workflows لسير العمل، تنسيقًا عبر مختلف المجالات، ومرونة من ناحية انخفاض التعليمات البرمجية المطلوبة، وقابلية للتوسع مستندة إلى الأحداث.
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مطور يقوم بالبرمجة على شاشات متعددة مع مخططات شبكة سلسلة الكتل Blockchain

أتمتة مهام سير العمل عبر وحدات تخزين البيانات المعزولة عن بعضها كالصوامع

ظلت المعالجة والأتمتة التقليدية تعتمد في الماضي على عمليات يدوية بطيئة، مما كان يؤدي إلى ظهور حالات من عدم الكفاءة، وصعوبة الامتثال، وتأخر بين مختلف أقسام العمل.

يعالج Concert Workflows لسير العمل، هذه التحديات من خلال منصة أتمتة منخفضة الرموز البرمجية موحَّدة وسهلة الاستخدام، تتكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية وتتكيف مع أي بيئة عمل لدى العميل.
المعالجة باستخدام الذكاء الاصطناعي (في المعاينة العامة)

يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل رؤى المرونة إلى مهام سير عمل ذكية في الوقت الحقيقي لمعالجة المشكلات بناءً على السياق.
إنشاء مهام سير العمل باستخدام اللغة الطبيعية

لم تعد تحتاج سوى أن تصف هدفك، وسيتولى الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء مهام سير العمل الكاملة والشاملة بسرعة، مما يساعد في تبسيط التطوير وتسريع الوقت اللازم للوصول إلى القيمة المنشودة.
الأتمتة المرنة  

تمكَّن من أتمتة كل شيء بدءًا من إنشاء تذاكر طلبات الدعم وإنشاء نصوص Terraform وصولًا إلى معالجة الثغرات الأمنية المعقدة. حيث تم تصميم Concert Workflows ليتوسع حسب احتياجاتك ويتكيف وفق أي بيئة عميل، وإن كانت تحوي أنظمة قديمة.
أتمتة أسرع مع انخفاض التعليمات البرمجية المطلوبة 

سرِّع مشاريع الأتمتة ذات النطاق الواسع باستخدام قدرات سهلة الاستخدام، ومنخفضة التعليمات البرمجية، ومكتبة مدمجة لموفري الخدمات.

 

توسيع نطاق مجموعة قابلية ملاحظة الأداء باستخدام Concert

يُتيح Concert Workflows للمؤسسات تغطية دورة التعامل مع الثغرات الأمنية بالكامل، بدءًا من اكتشافها وحتى إتمام معالجتها، مما يمكِّن من تنفيذ إصلاحات قابلة للتوسعة في مختلف بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة.

عزِّز قدرات حلول قابلية الملاحظة لديك لاتخاذ إجراءات ذكية ومؤتمتة عبر Concert Workflows، وحوِّل المراقبة السلبية إلى حل استباقي للمشكلات.

التكيُّف مع بيئتك

أنشئ خدمات أتمتة قابلة للتسويق يمكن استخدامها بين مختلف أقسام الشركة للوصول بها إلى الشكل النهائي من المنتجات، مع إمكانية التكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية وتشغيل سير العمل من أي مكان. حيث يتكيف Concert Workflows مع أي بيئة للعميل، ويدعم التكامل مع أكثر من 250 مورِّدًا، مع إمكانية إضافة مورِّدين جُدُد خلال 15 يوم عمل.

الاستفادة من تطوير سير العمل منخفض التعليمات البرمجية

تمكَّن من تصميم وتنسيق عمليات الأتمتة بين مختلَف التطبيقات والعمليات والأدوات من خلال واجهة منخفضة التعليمات البرمجية سهلة الاستخدام، ومكتبة تكامل واسعة، وتوفر الدعم اللازم لواجهات API وSSH وHTTP والمزيد.
سياق متزامن إثراء البيانات تعزيز الأتمتة الحالية الأتمتة المستندة إلى الأحداث بناء مهام سير عمل معقدة
اكتشِف بنفسك كيف يتمكن Concert من توسيع قدرات مجموعة قابلية الملاحظة لديك.

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