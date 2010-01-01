ظلت المعالجة والأتمتة التقليدية تعتمد في الماضي على عمليات يدوية بطيئة، مما كان يؤدي إلى ظهور حالات من عدم الكفاءة، وصعوبة الامتثال، وتأخر بين مختلف أقسام العمل.

يعالج Concert Workflows لسير العمل، هذه التحديات من خلال منصة أتمتة منخفضة الرموز البرمجية موحَّدة وسهلة الاستخدام، تتكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية وتتكيف مع أي بيئة عمل لدى العميل.