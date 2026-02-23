تؤدي فحوصات الأمن التقليدية في نهاية خط الإنتاج إلى إنشاء عائق يُبطئ الإصدارات، ويزيد من إعادة العمل، ويعرِّض المؤسسة للمخاطر. يوضِّح هذا الدليل كيف تدمج فِرق عمليات التطوير الحديثة الأمن وقابلية الملاحظة منذ البداية - من خلال نقل الأمن إلى مرحلة مبكرة -إلى مرحلة التصميم والبرمجة وعمليات التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD)- لكسر هذا النمط.

ستتعرَّف على كيفية قيام الممارسات الاستباقية بإزالة الثغرات في المراحل المتأخرة، وتقليل عمليات التراجع غير المتوقعة، ومنح فِرق التطوير والتشغيل الثقة لإصدار برمجيات آمنة بسرعة أكبر وبأقل اضطرابات.

الامتيازات الرئيسية: