يحتوي عدد كبير من التطبيقات اليوم على أكواد برمجية إشكالية لا يعرفها أحد. وقد يكون من الصعب تحديد مكتبات الأكواد البرمجية المصدرية الإشكالية وقد تشكل خطرًا على تطبيقاتك. غالبًا ما يعاني المطورون ومالكو التطبيقات في صيانة التطبيقات التي تستخدم مكتبات متعددة مفتوحة المصدر ومكتبات الطرف الثالث، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مخاطر الترخيص، من بين أمور أخرى. ويؤدي ارتفاع معدل استبدال المطورين إلى تضخيم المخاطر عندما يتولى المطورون الجدد مكتبات قديمة من دون معرفة مشكلاتها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى وجود مكتبات بثغرات مخفية—مشكلات في الترخيص وإصدارات قديمة وغيرها—يمكن استغلالها.

يساعد IBM Concert فرق التطبيقات على التعامل مع مكتبات الأكواد البرمجية المصدرية الإشكالية ومخاطر الترخيص من خلال توفير رؤية واضحة لمخاطر الأمان والترخيص للمكتبات مفتوحة المصدر ومكتبات الطرف الثالث.

لماذا IBM Concert؟