الحد من حالات توقف التطبيق بسبب انتهاء صلاحية الشهادات
في عالم السحابة الهجينة حاليًا، تعاني الشركات في تتبع عدد كبير من الشهادات التي تديرها فرق وأدوات مختلفة معزولة. ويزيد عدم وجود رؤية مركزية لسلامة الشهادات من مخاطر حالات تعطل التطبيقات بسبب الشهادات منتهية الصلاحية. يمكن أن تتسبب هذه الشهادات منتهية الصلاحية أو القديمة أو التي كوّنت بشكل خاطئ في حدوث حالات توقف غير متوقعة وتعطيل استمرارية العمل وتعريض مؤسستك لمخاطر أمنية مثل هجمات الوسيط، خاصةً عندما تكون عمليات التجديد غير متسقة وغير موحدة.
يعمل IBM® Concert على تبسيط كيفية تعامل فرق الأمن وتقنية المعلومات مع سلامة الشهادات.
لماذا IBM Concert؟
تعرف على كيفية مواجهة التحديات الأمنية باستخدام قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
اكتشف كيف يمكنك تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط إدارة التطبيقات
توفر لوحة المعلومات الموحدة من Concert عرضًا موحدًا لشهاداتك عبر البيئات المحلية وبيئات السحابة والبيئات الهجينة. ويوفر نهج الإدارة المركزية هذا قدرات رؤية وتحكم وإعداد تقارير أفضل لفرقك، ما يساعد على منع حالات التعطل والانتهاكات الأمنية.
غالبًا ما تؤدي شهادات SSL / TLS منتهية الصلاحية إلى حالات توقف غير مخطط لها. يُجري Concert فحص شامل لشهادة SSL / TLS ويراقب حالة الشهادة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعداد Concert لإنشاء تذاكر تلقائيًا لتجديد الشهادات منتهية الصلاحية أو استبدالها.
يوفر Concert رؤية محسّنة للشهادات الموقعة ذاتيًا، وهي ميزة مهمة غالبًا ما تتجاهلها الأدوات المتخصصة، ما يساعد المؤسسات على البقاء متقدمة على المخاطر الأمنية المحتملة.
يدمج Concert بيانات الشهادات مع معرفة البيئات والتطبيقات، ما يوفر سياقًا أكثر تحديدًا لمخاطر انتهاء الصلاحية.