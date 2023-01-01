ضمان الامتثال المستمر لمعايير الأمان المتطورة مع تقليل استخدام الموارد إلى الحد الأدنى وتحقيق أقصى قدر من السلامة الأمنية.

تقضي الكثير من فرق تكنولوجيا المعلومات شهوراً في التحضير لعمليات تدقيق الامتثال، وجمع الأدلة والوثائق، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً ويستهلك الكثير من الموارد. غالبًا ما يمثل تبسيط الامتثال تحديًا، حيث تحتاج الفرق والأنظمة المختلفة إلى التعاون، ولا توجد طريقة سهلة لتتبع كيفية تأثير التغييرات على الامتثال. بدون رؤية مركزية، من الصعب الحصول على صورة واضحة لمكان وجود ثغرات التحكم في الامتثال، مما يجعل العنوان تفاعليًا وليس استباقيًا عند وجود مشكلات.

®IBM كونسيرت يختصر تعقيدات تحقيق الامتثال والحفاظ عليه من أجل التطبيق الحديث، الذي يتسم بالتغير المستمر. استخدام ®قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم عناصر التطبيق ومقارنتها بمعايير الأمان المشتركة, ®يوفر كونسيرت توصيات ملموسة ومحددة الأولويات تمنح مالكي التطبيق ومسؤولي الأمن/الامتثال الطريقة الأكثر فعالية وتأثيرًا للمضي قدمًا.



تبسيط إدارة التكاليف : يتم إنفاق 25% من إيرادات الأعمال على الامتثال1

: يتم إنفاق 25% من إيرادات الأعمال على زيادة الكفاءة: تقليل العبء على فرق التطبيق والامتثال إلى أدنى حد ممكن



لماذا ®حفلة ؟