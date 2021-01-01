لا تُعَد فترات التعطل مشكلة فحسب، بل تشكِّل خطرًا على الأعمال. ومع ذلك، لا تزال معظم المؤسسات تعتمد على أدوات مجزأة، وإصلاحات كردّ فعل على ظهور المشكلات، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا ويعد أسلوبًا غير فعَّال.
يقدِّم IBM Concert نهجًا فريدًا في المرونة، حيث يجمع بين الأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي ضمن إطار موحَّد وقابل للتوسع لتقييم المرونة وتعزيزها والحفاظ عليها بشكل لم يسبق له مثيل.
تمكَّن من جمع البيانات من مصادر متعددة،
والربط بينها، وتقييمها،
مما يُتيح تقييمًا مبسطًا
وموحَّدًا لممارسات ونتائج مرونة فرق هندسة موثوقية الموقع (SRE).
احصل على رؤية في الوقت الفعلي
حول وضع المرونة الخاص بك
باستخدام نظام تقييم بديهي يساعدك على تحديد ومعالجة مشكلات مرونة التطبيقات دون حاجة إلى ربط البيانات يدويًا.
يعمل Concert على أتمتة مهام سير العمل الخاصة بالمعالجة، مما يقلِّل من المخاطر والانقطاعات ويغني عن الحاجة إلى الاستعانة بمستشارين مكلِّفين. وبفضل ميزة التوصيات الاستباقية والإجراءات المرنة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يتوفر الاستقرار والكفاءة على نطاق واسع.
تمكَّن من تحديد الأهداف وتقييم وضع المرونة، للصمود أمام التحديات، باستمرار وفقًا للمعايير المستهدفة وأفضل الممارسات في الصناعة.
تعتمد مرونة الصمود اليوم بدرجة كبيرة على الحدس الشخصي بدلًا من النهج القائم على البيانات والأتمتة. ولا شك أن عدم وجود نهج موحَّد وقائم على البيانات لتقييم المرونة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير متسقة وغير متيقن منها مما يؤثر على أرباحك وسمعتك.
سهولة قياس وتتبُّع وضع المرونة بشكل مستمر عبر 6 معايير غير وظيفية (NFR)
تستفيد أداة Resilience Posture Analysis في Concert من الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لربط البيانات من مصادر متنوعة وتسليط الضوء على الفجوات لسهولة اكتشافها في وضع المرونة، مما يوفر رؤى عميقة لا يمكن لأي أداة واحدة في السوق أن توفرها.
تمكَّن من أتمتة عملية جمع وتحليل بيانات المرونة وإنشاء مهام سير عمل كاملة للمعالجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تقليل المخاطر المحتملة قبل ظهورها. واعتمِد على إجراءات تلقائية لتعزيز مرونة الصمود ودمجها في دورة حياة البرامج.
حوِّل مقاييس المرونة إلى درجات سهلة القراءة ورسوم بيانية تمثل أحدث التوجهات بما يساعد في سرعة اتخاذ القرارات.
تبسيط قابلية ملاحظة التطبيقات وإدارة المرونة والمخاطر. يساعد تكامل IBM Concert مع Instana على تسهيل تقييم وضع المرونة من خلال أتمتة جمع بيانات المرونة عبر مجموعة واسعة من المتطلبات غير الوظيفية (NFR). حيث يُتيح هذا التكامل السلس اكتشاف المشكلات بشكل استباقي، واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، والتعاون، مما يعزز اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للحفاظ على مدة تشغيل النظام دون انقطاع وتقليل المخاطر.
تحسين مرونة البيئات الهجينة. الآن، يتكامل IBM Concert مع بعض حالات الاستخدام في IBM Z، مما يوفر لفِرَق عمليات الأمان (SecOps) رؤية محسَّنة عبر البيئات الهجينة. ومن خلال التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكِّن هذا التكامل من تقييم المخاطر، وضمان الامتثال الشامل، وتحسين سرعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها لإرساء وتعزيز العمليات المرنة وتقليل فترات التعطل.
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