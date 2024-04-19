إذا كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو مجال الحوسبة السحابية ، فمن المحتمل أنك على دراية بنقاش البنية الموجهة نحو الخدمة (SOA) مقابل الخدمات المصغرة. في النهاية، يتحدث الجميع عن الخدمات المصغرة والتطبيقات الرشيقة هذه الأيام.

للوهلة الأولى، يبدو النهجان متشابهين، وفي بعض النواحي، يبدو الأمر كذلك. يتضمن كلاهما بيئات سحابة أو سحابة هجينة لتطوير ونشر التطبيقات بسرعة وبأسلوب رشيق، ويمكن لكليهما التوسع لتلبية السرعة والمتطلبات التشغيلية للبيانات الكبيرة. كلاهما يقسم التطبيقات الكبيرة والمعقدة إلى عناصر صغيرة ومرنة يسهل التعامل معها. ويختلف كلاهما عن البنية التقليدية المتجانسة في أن كل خدمة لها مسؤوليتها الخاصة.

ومع ذلك، حتى مع وجود هذه القواسم المشتركة الرئيسية، فإن الفحص الدقيق للنهجين يكشف عن اختلافات مهمة.