API Gatewayوهي تستند إلى IBM ®DataPower، وهي بوابة مؤسسية مصممة لكشف البيانات وعمليات الأعمال بشكل آمن أينما كانت، وعبر السحابة.
- توفر تكنولوجيا المعلومات مجموعة شاملة من السياسات الخاصة بالأمان وإدارة حركة المرور والوساطة والتسريع ودعم البروتوكولات غير HTTP.
- تعمل البوابة كحارس بوابة للتطبيقات التي تستدعي واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك وتساعد في حماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك في وقت التشغيل.
- كما تقوم تكنولوجيا المعلومات أيضاً بتسجيل تفاعلات واجهة برمجة التطبيقات وإعداد تقارير عنها إلى الرؤساء والإبلاغ عنها.