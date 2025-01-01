Enterprise-أمن من الدرجة الأولى يمكنك إدارة التهديدات والتعرض للخطر من خلال طبقة اتصال على مستوى النقل محسنة للغاية وغنية بالأمان لتسريع الاتصال. الوصول الآمن بشكل أفضل إلى واجهات برمجة التطبيقات من خلال معايير تأكيد الهوية مثل OAuth 2.0 أو OpenID Connect أو JSON Web رمز الويب المميز (JWT) أو خدمات الطرف الثالث. تعرّف على إدارة الأمن

الإدارة باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) يمكنك إدارة المخططات والتكوينات ونقطة النهاية بسهولة من خلال نهج CLI أولاً وإطار العمل الذي يعتمد كل شيء فيه على ملف التعليمات البرمجية. يتيح ذلك لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك أن تتلاءم بسهولة وبشكل طبيعي مع خطوط أنابيب CI/CD. تعرّف على استخدام السياسات