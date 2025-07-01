يتم قياس أداء نموذج الذكاء الاصطناعي بشكل عام باستخدام مجموعة اختبار، حيث تعمل على مقارنة مخرجات نموذج الذكاء الاصطناعي بالتنبؤات الموجودة في مجموعة الاختبار الأساسية. تساعد الرؤى المكتسبة من تقييم الأداء على تحديد إذا ما كان النموذج جاهزًا للنشر في العالم الحقيقي أو إذا كان يحتاج إلى تعديل أو تدريب إضافي.

فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تؤثِّر في أداء نموذج التعلم الآلي: