ما هي نماذج التصنيف؟

نماذج التصنيف هي نوع من نماذج التعلم الآلي التي تقسم نقاط البيانات إلى مجموعات محددة مسبقًا تسمى الفئات.المصنفات هي نوع من النمذجة التنبؤية التي تتعلم خصائص الفئة من إدخال البيانات وتتعلم تعيين الفئات المحتملة للبيانات الجديدة وفقًا لتلك الخصائص المكتسبة.1 تُستخدم خوارزميات التصنيف على نطاق واسع في علم البيانات للتنبؤ بالأنماط والتنبؤ بالنتائج. في الواقع، لديهم مجموعة من حالات الاستخدام الواقعية، مثل تصنيف المرضى حسب المخاطر الصحية المحتملة وتصفية البريد الإلكتروني العشوائي.

يمكن أن تكون مهام التصنيف ثنائية أو متعددة الفئات. في مشاكل التصنيف الثنائي، يتنبأ النموذج بين فئتين. على سبيل المثال، يصنف عامل تصفية البريد الإلكتروني العشوائي فيها رسائل البريد الإلكتروني على أنها عشوائية أو غير عشوائية. تصنف مشاكل التصنيف متعدد الفئات البيانات بين أكثر من فئتين من التصنيفات. على سبيل المثال، قد يقوم مصنف الصور بتصنيف صور الحيوانات الأليفة باستخدام عدد لا يحصى من تصنيفات الفئات، مثل الكلب ، والقط واللاما وخلد الماء والمزيد.

تشير بعض المصادر، خاصة عبر الإنترنت، إلى التصنيف كشكل من أشكال التعلم الآلي الخاضع للإشراف. لكن المصنفات لا تندرج حصرياً ضمن مجال التعلم الخاضع للإشراف.كانت مناهج التعلم غير الخاضعة للإشراف لمشاكل التصنيف محورًا رئيسيًا للأبحاث الحديثة.