ما هي مصفوفة الإرباك؟

تُعد مصفوفة الإرباك (أو مصفوفة الخطأ) طريقة لتصور نتائج خوارزميات التصنيف. وبشكل أكثر تحديدًا، هي جدول يُظهر عدد القيم الفعلية من فئة معينة مقابل عدد القيم المتوقعة لتلك الفئة. تُعد مصفوفات الإرباك واحدة من عدة مقاييس تقييم تُستخدم لقياس أداء نموذج التصنيف، ويمكن استخدامها لحساب عدد من المقاييس الأخرى لأداء النموذج، مثل الدقة والاستدعاء، وغيرها.

يمكن استخدام مصفوفات الإرباك مع أي خوارزمية تصنيف، مثل نموذج Naïve Bayes ونماذج الانحدار اللوجستي وأشجار القرار، وغيرها. ونظرًا لاستخدام المصفوفات على نطاق واسع في علم البيانات ونماذج التعلم الآلي، تأتي العديد من الحزم والمكتبات محملة مسبقًا بدوال لإنشاء مصفوفات الإرباك، مثل وحدة sklearn.metrics في مكتبة scikit-learn للغة Python.