يمكن لحوكمة البيانات أن تساعد مؤسسات الرعاية الصحية على زيادة دقة وأمن أصولها من البيانات. في الوقت نفسه، يواجه تطبيق إطار حوكمة البيانات بعض التحديات، مثل مشكلات جودة البيانات وانعزال البيانات ومخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية.

1. مشكلات جودة البيانات

تعتمد قرارات ونتائج الأعمال الإيجابية على البيانات الموثوق بها وعالية الجودة. ومع ذلك، لا تزال منشآت الرعاية الصحية تواجه مشكلات في جودة البيانات على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها قادة الأعمال، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى العدد الهائل من الأشخاص الذين يعملون على إدخال البيانات والظروف عالية الضغط التي غالبًا ما يتم فيها إدخال البيانات.

كشفت دراسة أجرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) عن وجود أخطاء في سجلات خُمس المرضى الذين لديهم إمكانية الوصول إلى ملاحظات الرعاية الخارجية. من بين هؤلاء المرضى، أشار 21% إلى أن الأخطاء كانت حرجة، مع شيوع مشكلات مثل أخطاء التشخيص وأخطاء بيانات الأدوية والتحويلات غير الكاملة أو غير الدقيقة للبيانات في السجلات الصحية الإلكترونية (EHR). هذه الأخطاء حرجة ويمكن أن تحدث يوميًا. ولمنع حدوث هذه الأخطاء، من المهم للغاية أن يتم تخطيط تدفقات البيانات وتحديد المشكلات المتعلقة بجودة البيانات باستخدام تحليل الأسباب الأساسية، وبالتالي تقليل التأثير على المرضى.

2. انعزال البيانات

في قطاع الرعاية الصحية، حيث يُقدَّر أن 30% من إجمالي البيانات العالمية يتم توليدها، غالبًا ما تبقى بيانات المرضى غير منظمة ومبعثرة عبر أنظمة متفرقة. والنتيجة؟ صورة غير كاملة لصحة المرضى وتعدُّد مصادر الحقيقة يمنعك من تحقيق فوائد رؤية البيانات، مثل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعاية المرضى. تنشأ أيضًا مشكلات تتعلق بالامتثال وإجراء التدقيق؛ بسبب مصادر البيانات المتناثرة هذه.

يكمن الحل في القدرة على تصوُّر بيانات المريض من مصادر مختلفة في مكان واحد. وهذا بالضبط ما تفعله دورة حياة البيانات على مستوى المؤسسة. تمتد دورة حياة البيانات في جميع أنحاء بيئة البيانات الخاصة بك لإنشاء خريطة شاملة لجميع تدفقات البيانات والتبعيات الخاصة بك، ما يقضي على مشكلة انعزال البيانات بشكل فعَّال.

ومع ذلك، لا تستطيع جميع حلول دورة حياة البيانات تصوُّر البيانات من صوامع مختلفة. بعض المنصات تُتيح لك الاطِّلاع فقط على البيانات المخزنة ضمن الكتالوج الخاص بها. يساعدك اختيار حل غير مستقل بكتالوج محدد على معالجة هذه المشكلة.

3. المخاوف الأمنية وسلسلة المسؤولية عن البيانات

تتمتع مؤسسات الرعاية الصحية بموقع فريد، إذ تعتمد على تبادل المعلومات بين الأقسام لتسهيل رعاية المرضى، وفي الوقت نفسه تخضع للوائح صارمة لضمان نقل البيانات بأمان.

كجزء من الامتثال لكلٍّ من قانون HIPAA ولائحة GDPR، تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى تزويد المدققين بتفاصيل حول سلسلة حفظ سجلات المرضى. يشمل ذلك معلومات حول من قام بالوصول إلى السجلات، وكذلك وقت الوصول ومكانه. إنشاء سلسلة حفظ البيانات للبيانات المخزنة في نظام EHR والمتاحة عبر عدة أجهزة داخل المنشأة الطبية يمكن أن يكون مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلًا، خاصةً عند التعامل مع عدد كبير من السجلات الموجودة على الورق أو التي تم إدخالها أو مسحها ضوئيًا يدويًا.

تقلل دورة حياة البيانات بشكل كبير من مقدار الجهد اللازم لإنشاء سلسلة حفظ البيانات داخل أنظمة معلومات الرعاية الصحية. ومن خلال تعيين تدفقات البيانات، يمكنك تتبُّع رحلة بياناتك إلى الوراء لمعرفة مكان ووقت التغييرات التي حدثت في أنظمتك. وعند دمج ذلك مع جهود الحوكمة التي تحدِّد معنى البيانات وجودتها وإدارتها ضمن سلسلة حفظ البيانات، يمكنك توفير المعلومات الأساسية حول مسار البيانات التي يحتاجها المدققون.