يمكن القول إن قطاع الرعاية الصحية يواجه أعلى المخاطر عندما يتعلق الأمر بحوكمة البيانات. بدايةً، تواجه مؤسسات الرعاية الصحية باستمرار كميات هائلة (وفي تزايد مستمر) من البيانات الشخصية شديدة التنظيم.
يكمن تأثير استخدام بيانات الرعاية الصحية في حياة الأشخاص في صميم السبب الذي يجعل حوكمة البيانات في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية. في الرعاية الصحية، تتركز حوكمة البيانات على إدارة دقة البيانات وجودتها وسلامتها. عندما تتقن مؤسسات الرعاية الصحية هذا المجال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات سريرية أفضل، وتحسين نتائج المرضى، والوقاية من الأخطاء الطبية.
على الرغم من ذلك، فإن العديد من مؤسسات الرعاية الصحية تواجه تحديات. تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى إطار قوي لحوكمة البيانات للمساعدة على ضمان الامتثال للّوائح مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة لعام 1996 (HIPAA) في الولايات المتحدة، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.
كيف يمكن لمقدِّم خدمات الرعاية الصحية تحسين استراتيجية حوكمة البيانات، خاصةً بالنظر إلى التأثير المتسلسل للتغييرات الصغيرة؟ يمكن أن يساعدك تتبُّع دورة حياة البيانات. فمن خلال تتبُّع دورة حياة البيانات، يتمكن فريقك من وضع استراتيجية قوية لحوكمة البيانات، ما يمنحه السيطرة الكاملة على مسار بيانات الرعاية الصحية لديك.
لا يمكن إنكار الحاجة إلى وجود إطار عمل قوي لحوكمة البيانات في أي قطاع شديد التنظيم، ولكن قطاع الرعاية الصحية فريد من نوعه لأنه يجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية ويعالجها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعاية المرضى. يمكن لقطعة بيانات واحدة مفقودة أو غير مكتملة أن تتسبب ليس فقط في مشكلات عدم الامتثال والتدقيق، بل أيضًا في إلحاق الضرر بأشخاص حقيقيين. على سبيل المثال:
وعلى العكس من ذلك، فإن الثقة في دقة وتناسق بياناتك يمكن أن تقلل من مخاطر النتائج الصحية السلبية، بدلًا من الاكتفاء بالتفاعل معها أو التسبب بها. كما أن استخدام التحليلات التنبؤية يمكن أن يساعد على تحديد التوجهات والأنماط والمخاطر الصحية المحتملة في المستقبل لدى مرضاك.
الجدير بالذكر أن معظم أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) توفِّر قدرات التحليلات التنبؤية. وتقتصر دقة هذه التحليلات على دقة البيانات المستخدمة.
وبالتالي، يصبح من الضروري امتلاك فهم شامل لبيئة البيانات وسلسلة واضحة للمسؤولية عن البيانات. يعتمد اكتشاف التسريبات ونقاط الضغط على تنفيذ استراتيجية قوية لحوكمة البيانات، مع اعتبار تتبُّع دورة حياة البيانات عنصرًا حيويًا فيها.
يمكن لحوكمة البيانات أن تساعد مؤسسات الرعاية الصحية على زيادة دقة وأمن أصولها من البيانات. في الوقت نفسه، يواجه تطبيق إطار حوكمة البيانات بعض التحديات، مثل مشكلات جودة البيانات وانعزال البيانات ومخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية.
تعتمد قرارات ونتائج الأعمال الإيجابية على البيانات الموثوق بها وعالية الجودة. ومع ذلك، لا تزال منشآت الرعاية الصحية تواجه مشكلات في جودة البيانات على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها قادة الأعمال، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى العدد الهائل من الأشخاص الذين يعملون على إدخال البيانات والظروف عالية الضغط التي غالبًا ما يتم فيها إدخال البيانات.
كشفت دراسة أجرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) عن وجود أخطاء في سجلات خُمس المرضى الذين لديهم إمكانية الوصول إلى ملاحظات الرعاية الخارجية. من بين هؤلاء المرضى، أشار 21% إلى أن الأخطاء كانت حرجة، مع شيوع مشكلات مثل أخطاء التشخيص وأخطاء بيانات الأدوية والتحويلات غير الكاملة أو غير الدقيقة للبيانات في السجلات الصحية الإلكترونية (EHR). هذه الأخطاء حرجة ويمكن أن تحدث يوميًا. ولمنع حدوث هذه الأخطاء، من المهم للغاية أن يتم تخطيط تدفقات البيانات وتحديد المشكلات المتعلقة بجودة البيانات باستخدام تحليل الأسباب الأساسية، وبالتالي تقليل التأثير على المرضى.
في قطاع الرعاية الصحية، حيث يُقدَّر أن 30% من إجمالي البيانات العالمية يتم توليدها، غالبًا ما تبقى بيانات المرضى غير منظمة ومبعثرة عبر أنظمة متفرقة. والنتيجة؟ صورة غير كاملة لصحة المرضى وتعدُّد مصادر الحقيقة يمنعك من تحقيق فوائد رؤية البيانات، مثل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعاية المرضى. تنشأ أيضًا مشكلات تتعلق بالامتثال وإجراء التدقيق؛ بسبب مصادر البيانات المتناثرة هذه.
يكمن الحل في القدرة على تصوُّر بيانات المريض من مصادر مختلفة في مكان واحد. وهذا بالضبط ما تفعله دورة حياة البيانات على مستوى المؤسسة. تمتد دورة حياة البيانات في جميع أنحاء بيئة البيانات الخاصة بك لإنشاء خريطة شاملة لجميع تدفقات البيانات والتبعيات الخاصة بك، ما يقضي على مشكلة انعزال البيانات بشكل فعَّال.
ومع ذلك، لا تستطيع جميع حلول دورة حياة البيانات تصوُّر البيانات من صوامع مختلفة. بعض المنصات تُتيح لك الاطِّلاع فقط على البيانات المخزنة ضمن الكتالوج الخاص بها. يساعدك اختيار حل غير مستقل بكتالوج محدد على معالجة هذه المشكلة.
تتمتع مؤسسات الرعاية الصحية بموقع فريد، إذ تعتمد على تبادل المعلومات بين الأقسام لتسهيل رعاية المرضى، وفي الوقت نفسه تخضع للوائح صارمة لضمان نقل البيانات بأمان.
كجزء من الامتثال لكلٍّ من قانون HIPAA ولائحة GDPR، تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى تزويد المدققين بتفاصيل حول سلسلة حفظ سجلات المرضى. يشمل ذلك معلومات حول من قام بالوصول إلى السجلات، وكذلك وقت الوصول ومكانه. إنشاء سلسلة حفظ البيانات للبيانات المخزنة في نظام EHR والمتاحة عبر عدة أجهزة داخل المنشأة الطبية يمكن أن يكون مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلًا، خاصةً عند التعامل مع عدد كبير من السجلات الموجودة على الورق أو التي تم إدخالها أو مسحها ضوئيًا يدويًا.
تقلل دورة حياة البيانات بشكل كبير من مقدار الجهد اللازم لإنشاء سلسلة حفظ البيانات داخل أنظمة معلومات الرعاية الصحية. ومن خلال تعيين تدفقات البيانات، يمكنك تتبُّع رحلة بياناتك إلى الوراء لمعرفة مكان ووقت التغييرات التي حدثت في أنظمتك. وعند دمج ذلك مع جهود الحوكمة التي تحدِّد معنى البيانات وجودتها وإدارتها ضمن سلسلة حفظ البيانات، يمكنك توفير المعلومات الأساسية حول مسار البيانات التي يحتاجها المدققون.
باستخدام البيانات عالية الجودة، يمكنك تقديم رعاية مستنيرة ومتكاملة بين الفِرق المختلفة ومخصصة لكل مريض. كما يمكنك الاعتماد بشكل أكبر على التحليلات التنبؤية ضمن نظام السجلات الصحية الإلكترونية لديك لتوقُّع حالات المرضى، وتطور الأمراض، والإقامات الطويلة في المستشفى، وإعادة الدخول، وغير ذلك. كل هذا يعتمد على بيانات موثوق بها ويستلزم تتبُّع دورة حياة البيانات لضمان الحوكمة.
إذا كنت تواجه صعوبة مع انعزال البيانات أو جودتها أو إثبات سلسلة حفظ البيانات، فقد تجد أيضًا صعوبة في تحقيق وإثبات الامتثال للّوائح المتعلقة بالرعاية الصحية مثل قانون HIPAA ولائحة GDPR. يمكن أن يساعدك تتبُّع دورة حياة البيانات على تقديم سلسلة تدفق المعلومات والتبعيات للمدققين بشكل واضح وسريع، وهو أمر أساسي للامتثال.
في قطاع الرعاية الصحية، تُعَد خصوصية البيانات أمرًا أساسيًا. عندما تُنشئ دورة حياة البيانات خريطة لبيئة بياناتك، فإنها تفعل ذلك دون مشاركة أو معالجة أي معلومات خاصة. بدلًا من ذلك، تستخدم البيانات الوصفية النشطة. وهذا يعني أنك تستطيع إنشاء إطار عمل قوي لحوكمة البيانات دون التضحية بخصوصية المرضى.
يُعَد تخطيط تدفقات البيانات يدويًا عملية تستهلك الكثير من الوقت والموارد، خاصةً في قطاع الرعاية الصحية المعقد للغاية. من أبرز مزايا أتمتة تتبُّع دورة حياة البيانات لحوكمة البيانات كفاءتها التشغيلية وفاعليتها من حيث التكلفة. يمكنك توفير الوقت والمال في تكاليف العمالة، وتركيز جهودك على ما يهم مؤسستك أكثر.
في قطاع الرعاية الصحية، يُعَد ضمان الامتثال للَّوائح مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) جزءًا مهمًا من حوكمة البيانات، فهو أساسي لحماية خصوصية المرضى وتسهيل تبادل المعلومات بشكل آمن، وهو أمر حيوي لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية.
لا تزال بعض مؤسسات الرعاية الصحية تواجه صعوبة في الالتزام بلوائح HIPAA وGDPR حتى اليوم. في الوقت نفسه، يزداد المشهد التنظيمي العالمي تعقيدًا باستمرار. في الواقع، تتوقع Gartner أنه بحلول نهاية 2024، سيحمي 75% من العالم بياناته بموجب اللَّوائح الحديثة للخصوصية. ونظرًا لأن قطاع الرعاية الصحية يولِّد بيانات مرضى منظمة بشكل مستمر، فقد حان الوقت الآن لإطلاق استراتيجية فعَّالة لحوكمة البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللَّوائح لا تنطبق فقط على المؤسسات المعنية برعاية المرضى. تكاد كل مجالات الرعاية الصحية تعالج كميات كبيرة من البيانات المحمية، بما في ذلك:
باستخدام دورة حياة البيانات، تحصل على خريطة تفصيلية لتدفقات البيانات لديك، والتي تساعد على ضمان معالجة البيانات وحمايتها وفقًا لمتطلبات الأطر التنظيمية الصارمة مثل HIPAA وGDPR. يمكنك أيضًا إثبات سلسلة حفظ البيانات للمدققين بسهولة أكبر، الذين سيحتاجون إلى معرفة من اطَّلع على أصول بياناتك المنظمة وتطبيق ضوابط أكثر صرامة بشأن من يحق له الوصول.
لا يمكن إنكار التعقيد الذي يتسم به قطاع الرعاية الصحية الحديث، حيث يساهم ظهور أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية وانتشار بيانات الرعاية الصحية وتعقيد الإطار التنظيمي بشكل متزايد في هذه التعقيدات.
لمواكبة ذلك، تحتاج شركات الرعاية الصحية اليوم إلى تنفيذ حوكمة البيانات. يساعد الإطار القوي لحوكمة البيانات على التأكد من أن البيانات التي تجمعها وتعالجها وتستخدمها دقيقة ومتسقة وموثوق بها. ودون ذلك، تخاطر باتخاذ قرارات غير مستنيرة بشأن رعاية المرضى بناءً على بيانات خاطئة أو رؤًى تنبؤية غير دقيقة. ويمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى نتائج خطيرة أو حتى مميتة للمرضى.
تُعَد حوكمة البيانات أيضًا جزءًا أساسيًا من الامتثال للَّوائح خصوصية بيانات الرعاية الصحية مثل HIPAA وGDPR. أي مؤسسة رعاية صحية تعالج بيانات محمية تحتاج إلى وجود استراتيجية حوكمة بيانات لضمان الامتثال لهذه اللَّوائح والاستعداد لأي لوائح جديدة قد تظهر.
بالرغم من التحديات مثل مشكلات جودة البيانات، وانعزال البيانات، والمخاوف الأمنية، وإثبات سلسلة حفظ البيانات، هناك حل: أتمتة تتبُّع دورة حياة البيانات. من خلال استخدام أتمتة تتبُّع دورة حياة البيانات، يمكن لمؤسستك التغلب على الحواجز الشائعة في حوكمة البيانات، وتحسين رعاية المرضى، وتعزيز الامتثال للوائح، وزيادة أمن البيانات وخصوصيتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية مع تقليل التكاليف.
