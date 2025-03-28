يغير الذكاء الاصطناعي عالم تطوير البرمجيات. وفقًا لتقرير ®Gartner™ Magic Quadrant لمساعدي التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، سيستخدم 90% من مهندسي برمجيات المؤسسات مساعدي الذكاء الاصطناعي للتعليمات البرمجية بحلول عام 2028، بعد أن كانت النسبة أقل من 14% في مطلع عام 2024.* باستخدام هذه الحلول، يمكن للمطورين تعزيز الكفاءة والتغلب على التحديات الشائعة، مثل إدارة قواعد التعليمات البرمجية القديمة المعقدة ودمج اللغات البرمجية الجديدة وتأهيل المطورين.

في عام 2024، في إطار تحدي ™IBM watsonx السنوي، دعت IBM موظفيها لتوضيح كيفية التغلب على هذه التحديات باستخدام ™IBM watsonx Code Assistant.

جرب الآلاف من موظفي IBM -في مئات من فرق المشاريع المختلفة- العديد من قدرات watsonx Code Assistant، بما في ذلك شرح التعليمات البرمجية وتوثيقها وإنشائها وإنشاء حالات الاختبار. وبفضل الوقت الذي تم توفيره، استطاعت الفرق تحقيق إنجازات جديدة، بالإضافة إلى أنها أصبحت نموذجًا يحتذى به بالنسبة إلى فرق التطوير في كل مكان.

* تقرير Gartner, Magic Quadrant لمساعدي التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي، 19 أغسطس 2024. GARTNER هي علامة تجارية وعلامة خدمة مسجلة تابعة لشركة Gartner Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وخارجها وتُذكر في هذه الوثيقة بموجب تصريح. Magic Quadrant هي علامة تجارية مسجلة لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها وتُذكر في هذه الوثيقة بموجب تصريح. جميع الحقوق محفوظة.