IBM Cloud Native Academy

إمكانية الوصول لمدة عام - 1260 دولارًا أمريكيًا/مستخدم خطة Silver تمت تغطية أساسيات السحابة الأصلية وعمليات التطوير: Git و Linux و Docker Fundamentals و Docker for Developers و Kubernetes من الأساسيات (Fundamentals) إلى المتوسط (Intermediate) ووصولاً إلى المستوى المتقدم (Advanced). إصدار Cloud Native Academy Silver بادر بالشراء الآن

إمكانية الوصول لمدة عام - 1980 دولارًا أمريكيًا/مستخدم خطة Gold البدء بالعمل والإنتاج. تتضمن خطة Gold كل محتوى الخطة Silver بالإضافة إلى: Kubernetes – Advanced II و Kubernetes – Security و Cloud Native Tools و Ansible و Terraform و GitLab. إصدار Cloud Native Academy Gold بادر بالشراء الآن