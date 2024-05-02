تعمل شركتا IBM و AWS معًا على تعزيز شراكتهما الإستراتيجية الرائدة في المجال، وتلبية طلبات العملاء والشركاء من خلال مساعدة العملاء على الحصول على تقنيات وخدمات IBM التي يحتاجونها من خلال متجر AWS في 98 دولة. يُزيد هذا التوسع العالمي من إمكانية الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الرائدة المقدمة من شركة IBM مع 65 قائمة، بها 29 عرضًا من عروض البرمجيات كخدمة.



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تواصل شركة IBM العمل على تعزيز قدرة شركاء توزيع منتجات IBM على إعادة بيع برامج IBM على متجر AWS وتوفيرها في 15 دولة - أستراليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. يمكن للعملاء الذين يتعاملون مع شركاء IBM تحقيق المزيد من الكفاءة من خلال إجراء عمليات الشراء على متجر AWS بمساعدة الشركاء المفضلين لهم.

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