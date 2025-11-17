تسريع عمليات الانتقال إلى التشفير ما بعد الكمّ بالاعتماد على AWS وIBM Consulting

يمتد حل IBM Consulting Autonomous Security for Cloud (ASC) إلى ابتكارات AWS من خلال أتمتة ذكية مدفوعة بالسياسات، بما يضمن تضمين ممارسات الأمان الآمن كمّيًا ضمن عمليات السحابة المؤسسية بشكل أصيل. ومع اعتماده على AWS Bedrock وارتكازه إلى استدلال بالسياسات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يفسّر ASC سياسات التشفير المؤسسية باستمرار ويُجري التحقق منها مقابل إعدادات AWS الفعلية قيد التشغيل. ويضمن هذا النهج أن يتماشى كل نشر جديد مع معايير التشفير ما بعد الكمّي PQC الحديثة وتوقعات الجهات التنظيمية المتطورة.

في تصميمه الحالي، يستخدم ASC كلًا من Global Inferencing Database (GID) وإشارات AWS Config للتحقق من الالتزام بضوابط المؤسسة. ومع تحوّل خوارزميات PQC مثل ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism) إلى خوارزميات سائدة عبر خدمات AWS، تتطوّر نماذج الاستدلال في ASC ومخطط GID لفهم سمات البيانات الوصفية لتقنيات التشفير ما بعد الكمّ بصورة أصيلة. يتيح هذا التطور لحل ASC اشتقاق ضوابط التشفير وفرضها ومعالجتها تصحيحيًا بشكل مستقل وعلى نطاق واسع، من خلال تحويل مستوى الجاهزية لتشفير PQC إلى قواعد قابلة للتنفيذ في AWS Config بدون أي تدخّل بشري.

يشمل اعتماد ML-KEM العديد من موارد AWS، بدءًا من AWS KMS وAWS Transfer Family وAWS Certificate Manager (ACM) وصولًا إلى Amazon EKS وSNS وغيرها من الخدمات التي تتعامل مع التشفير أو تبادل المفاتيح أو النقل الآمن. وقد جرى تعزيز طبقة الاستدلال المعتمدة على GID في ASC لاكتشاف السمات الخاصة بتقنيات تشفير PQC ضمن هذه الخدمات وتفسيرها، مثل سياسات مفاتيح ML-KEM، وسلاسل الشهادات المتوافقة مع تشفير PQC، وحالات التشفير الهجينة. ويتيح هذا التعزيز إجراء عمليات تحقق مدفوعة بالسياسات لمستوى الجاهزية لتقنيات PQC.

تشكل هذه القدرة أساس ASCPQC، وهو التطور الآمن كمّيًا لحل ASC. ومن خلال الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لا يكتفي ASC بتحديد انحراف التشفير، بل يحاكي أيضًا مسارات المعالجة التصحيحية المتوافقة مع تشفير PQC ويقدّم توصيات بشأنها، بما يضمن انتقالًا سلسًا من التشفير التقليدي إلى تطبيقات مبنية على ML-KEM.

وخلال فترة الانتقال الهجينة، حين يتعيّن على الخوارزميات التقليدية وخوارزميات PQC التعايش معًا، يتولّى ASC بمراقبة إعدادات التكوين بصفة مستمر، واكتشاف آليات التشفير القديمة، وتطبيق أو اقتراح بدائل قادرة على الصمود أمام الهجمات الكمّية. ويزيل هذا النموذج الأمني المغلق الحلقة والقابل للتصحيح الذاتي الحاجة إلى التدخل اليدوي، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الضمان والمرونة من فئة المؤسسات.

بعيدا عن الأتمتة، يوفّر ASC رؤية في الوقت الفعلي للوضع التشفيري من خلال لوحات معلومات ديناميكية تقيس مستوى تبنّي تقنيات PQC، وتقدّم رؤية حول تقدّم الترحيل والمخاطر المتبقية عبر أحمال التشغيل على AWS.

كجزء من نموذج الفرض الذاتي، يستفيد ASC من AWS Config للكشف المستمر عن أي انحراف في تكوينات PQC عبر خدمات AWS المختلفة. ومن خلال الربط بين سمات التوافق مع ML-KEM وML-DSA الواردة من AWS KMS وTransfer Family وACM وغيرها من نقاط التشفير النهائية، يحدد ASC الحالات التي تنحرف فيها التكوينات المنفّذة عن خطوط الأساس المعتمدة الآمنة كمّيًا. ويساعد هذا النهج على التأكد من وضع علامة على الخدمات غير المتماشية بعدُ مع معايير PQC لبدء المعالجة التصحيحية، بما يتيح للمؤسسات الحفاظ على وضع آمن كمّيًا بشكل متّسق عبر بيئة السحابة لديها.

تحوّل هذه الرؤية الموحّدة الترحيل الآمن كمّيًا إلى برنامج استراتيجي للمرونة والتحديث، وتضع ASC في موقع طبقة تحكم ذاتية للعمليات الآمنة في عصر ما بعد الكمّ.

معًا، تساهم AWS وIBM Consulting في رسم ملامح مستقبل الأمان السحابي الآمن كمّيًا. إن قدرة ASC على تفسير معلومات PQC وترجمتها والتصرف بناءً عليها بشكل مستقل ترسّخ الأساس لمرحلة جديدة من المرونة التكيفية في الأمن الإلكتروني، والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي.