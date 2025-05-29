خدمات وحلول تقنية الرعاية الصحية

يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولًا مدفوعًا بالتطورات التقنية، والتحول نحو الرعاية القائمة على القيمة، وزيادة التركيز على النهج الذي يركِّز على المريض.



تُصمِّم IBM منصات آمنة لتلبية احتياجات البيانات والذكاء الاصطناعي عبر قطاع الرعاية الصحية. تعمل تقنياتنا الصحية على تسريع تنفيذ المهام، بدءًا من الرد على المكالمات وحتى تحليل توجهات صحة السكان، في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، تساعد روبوتات المحادثة الخاصة بالرعاية الصحية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من ™IBM® watsonx Assistant على تقليل الأخطاء البشرية ومساعدة الأطباء وتوفير خدمات للمرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن أيضًا تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في:

أمن المعلومات

تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية

خدمة العملاء

التسويق

المشتريات

تطوير المنتج

المبيعات

سلسلة التوريد

تقدِّم شركة IBM خدماتها لعملاء الرعاية الصحية، بما في ذلك مزودو الخدمات مثل المستشفيات والأنظمة الصحية، وجهات الدفع مثل المؤسسات الحكومية وشركات التأمين الصحي الخاصة حول العالم. تعرَّف على كيفية استفادتك من حلول IBM التقنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتعزيز ميزتك التنافسية في مجال الصحة الرقمية وتنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع.