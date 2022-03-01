يجب أن تعمل مؤسسات الرعاية الصحية في ظِل التحول الرقمي على توحيد الأنظمة والسياسات والعمليات المجزأة لتحقيق نتائج أفضل للمرضى وتحسين الامتثال التنظيمي والكفاءة الشاملة. وفي الوقت نفسه، على هذه الأنظمة الاستعداد لحدوث تحولات في الصناعة بهدف تعزيز حالتها التنافسية وتحسين تجارب الموظفين والمرضى وزيادة الإيرادات.

يعمل مستشارو الرعاية الصحية لدى IBM الذين يتمتعون بخبرة صناعية كبيرة كمرشدين ذوي خبرة للمساعدة في تصميم البرامج الناجحة وتطبيقها باستخدام نهج شامل، وذلك بدءًا من تحسين الأداء وإدارة الموارد وحتى تجربة المرضى. كذلك يمكن لفريق استشارات الرعاية الصحية لدينا المساعدة في تصميم خارطة طريق تخص الجانب التقني لتلبي الاحتياجات العاجلة والمتطلبات الناشئة. ومن خلال إعداد استراتيجيات ذكية ومرنة لكل من التقنيات والعمليات، يمكنك تجاوز التوقعات الحالية وتجربة حدوث تحولات حقيقية في الأعمال.