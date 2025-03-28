شركة National Healthcare Group (NHG) هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية العامة في سنغافورة معروفة بتقديم رعاية متميزة للمرضى من خلال نظام متكامل من عيادات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية لرعاية الحالات الحرجة والمستشفيات المجتمعية والمراكز الوطنية المتخصصة ومراكز الرعاية الإسعافية المجتمعية. تتعاون NHG مع الممارسات العامة والخاصة ومقدمي الرعاية الصحية والاجتماعية العامة والمجتمعية للحفاظ على سلامة السكان وصحتهم، وذلك بصفتها مديرة الصحة الإقليمية لحوالي 1.5 مليون مقيم في وسط سنغافورة وشمالها وأكثر من 20000 متخصص في مجال الرعاية الصحية.

تستعد لتحديث تكنولوجيا نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الخاص بها مع التخفيف من العجز العالمي المحتمل (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) البالغ 10 ملايين عامل للرعاية الصحية بحلول عام 2030. كان نظام معلومات الموارد البشرية قائمًا على المعاملات، ما يُصعِّب تنظيم البيانات من أجل اتخاذ القرارات. كما افتقر النظام إلى إدماج الهواتف المحمولة، ما أعاق وصول الموظفين إلى المعلومات الأساسية في أثناء تنقلهم.

كان من الضروري إعادة تصميم تجربة موظفي نظام معلومات الموارد البشرية لإتاحته في أي مكان وفي أي وقت لكي تتمكن NHG من بناء قوة عاملة جاهزة لتلبية احتياجات المستقبل ومُمكَّنة رقميًا. ومن شأن هذا التحول أيضًا أن يضع الأساس لشركة NHG من أجل تعزيز قدراتها التنظيمية وتحسين نوعية التعاون بين المهام.

أعاد الفريق تصور طرق جديدة للعمل من خلال الاستفادة من تصنيف العمليات من IBM مع خرائط العمليات الشاملة لتعزيز التنسيق بين الكيانات وتحدي الوضع الراهن لشركة NHG. يتكون التصنيف من أكثر من 150 خريطة للعمليات تُنظم في مجالات وظيفية تحتوي على ممارسات رائدة ومضمنة مع خطوات SAP SuccessFactors.