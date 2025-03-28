لم تعد المنصات القديمة تلبي احتياجات العمل وأصبحت باهظة التكلفة. تُعد أنظمة الرعاية الصحية الفعالة ضرورية لرفاهية الفرد والمجتمع. إلا أن الأنظمة الكبيرة والمعقدة تواجه في بعض الأحيان صعوبة في مواكبة تطور احتياجات الرعاية الصحية. ومع زيادة متطلبات الرعاية الصحية وتزايد توقعات المرضى، أصبح من المهم تحديث هذه الأنظمة لتقديم رعاية فعالة وميسرة وفائقة الجودة. كان هذا هو التحدي الذي واجهته ولاية كاليفورنيا.
تُدير إدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا (DHCS) نظام معلومات إدارة الرعاية الطبية في كاليفورنيا (CA-MMIS)، وهو نظام متطور يخدم المستفيدين من برنامج الرعاية الطبية في كاليفورنيا، والمعروف باسم Medi-Cal. يعالج نظام CA-MMIS حوالي 200 مليون مطالبة سنويًا لما يقرب من 15 مليون مستفيد، وهو أكبر عدد من المستفيدين من برنامج Medicaid في البلاد. ومع ذلك، فإن تطبيق نظام CA-MMIS الذي مضى عليه عقود من الزمن، وهو أمر مهم للتشغيل السلس للنظام، كان يعوق التقدم.
دخلت إدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا (DHCS) في شراكة مع IBM Consulting®، وقادت هذه الخطوة الأولية كلا الشريكين للشروع في ما أصبح رحلة تحويلية.
عندما دخلت IBM Consulting المشهد في عام 2009-2010، كان عليها المضي في عالم معقد وغير مستقر. على الرغم من التحديات الأولية وأوجه القصور لدى المورّد السابق، أظهرت IBM Consulting التزامًا صارمًا بالابتكار طوال المشروع. فقد تغلب الفريق على القيود التقنية والثقافية بولاية كاليفورنيا، مع مراعاة البنية التحتية للعميل والمعايير التشغيلية الحالية. من خلال تحديد إمكانات التغيير التحويلي بوضوح ومواصلة العمل معًا نحو رؤية مشتركة، نجحت IBM في تعزيز الفهم الأولي للإمكانات المتاحة بولاية كاليفورنيا وساعدت على جعلها حقيقة واقعة. فقد أدى التزامهم بالمشروع ومثابرتهم في فهم العميل إلى تمهيد الطريق لتحقيق نقلة نوعية: عقد أُبرم مع ولاية كاليفورنيا في عام 2018-2019. كانت هذه لحظة فارقة، حيث مكّنت شركة IBM من تولي زمام الأمور في إدارة مجموعة تطبيقات CA-MMIS بأكملها.
من خلال الوصول المباشر للعميل، قررت IBM Consulting أن مسار التحول ينبغي أن يبدأ من خلال معالجة الخدمات التي يستخدمها الجمهور والأساليب الأمنية لترقية تقنيات أنظمتهم. أرسى الفريق الاستشاري المصداقية أولاً من خلال إثبات خبراتهم وفهمهم لإمكانات IBM. ثم أمضوا شهورًا في فهم تطلعات العميل وأهدافه وغاياته المرجوة - ليست فقط المؤسسة والتقنيات ولكن الأشخاص الذين يمثلون العميل. من خلال تحديد احتياجات المؤسسة التي يتعامل معها العميل، طورت IBM Consulting نهجًا شاملاً يحدد نقاط الضعف والفرص الخفية، ولكن في الوقت نفسه يظل مقبولاً ومفضلاً لمؤسسة العميل. عزز هذا النهج المتفهم الشعور بالهدف المشترك ومواءمة جهود IBM Consulting مع الأهداف الإستراتيجية للعميل.
لتحقيق هذه الرؤية، استغل فريق IBM Consulting خبراته وموارده، ووضع العميل في صميم نهجه. فمن خلال استخدام منهجيات IBM Garage™ للتفكير التصميمي وطريقة التفكير المرنة، شددوا على أن عروضهم لا تقتصر على التقنيات، وتهدف إلى خدمة سكان كاليفورنيا بشكل أفضل. وقد أظهروا فهمًا عميقًا لموظفي العميل، وطرق تفكيرهم الفريدة، ودوافعهم — وعلى وجه التحديد كيفية تحويل طريقة تفكير مسؤولي CA-MMIS من كونهم "مديري العمليات" إلى "مالكي المنتجات" الذين يدفعون الابتكار إلى ما هو أبعد من مجرد التحسين التقني. وقد أدى هذا النهج الذي يُركِّز على الإنسان، إلى جانب تاريخ IBM Consulting الحافل في مشاريع تقنية المعلومات الناجحة ببرنامج Medicaid، إلى تعزيز بيئة تعاونية جديرة بالثقة. وقد مكّنت هذه الروح التعاونية، المبنية على الاحترام المتبادل والتواصل المفتوح، فريق IBM Consulting من معالجة مخاوف الإدارة بفعالية، والتغلب على تعقيدات المشروع، وضمان أن الحل النهائي يُلبي متطلبات العميل وتطلعاته المحددة فعليًا، بما في ذلك الحاجة الماسة إلى زيادة رضا مقدمي الخدمات وتسهيل العمليات الإدارية.
أدى التعاون الناجح بين IBM Consulting والعميل إلى الموافقة على إثبات المفهوم (POC) بهدف تطوير بوابة قائمة على السحابة لنظام CA-MMIS. لقد أدى نجاح إثبات المفهوم (POC) إلى بناء الثقة في التقنية السحابية، ما يُثبت أن الطريقة التعاونية بين DHCS وIBM للمشاركة في إنشاء نظام تقنية المعلومات كانت ممكنة ومفيدة للجميع. وقد حرص فريقا IBM و DHCSعلى ضمان أن تكون البوابة تُركز على المستخدم وفعالة. علاوة على ذلك، واجه فريقا IBM وDHCS الطرق الراهنة لممارسة الأعمال حتى لا تنتقل عمليات الأعمال غير الفعالة إلى الحلول التقنية الحديثة. ومن الأمثلة على ذلك الانتقال من عمليات الأعمال الورقية إلى عمليات الأعمال الإلكترونية بالكامل، وتوقف عمليات الأعمال ذات القيمة الضئيلة أو معدومة القيمة. عمليات الأعمال التي كانت تستغرق في السابق أسابيع وشهورًا، مع بذل جهد بشري كبير، أصبحت الآن تستغرق دقائق بأقل قدر من التفاعل البشري أو من دون أي تفاعل بشري على الإطلاق. طُبّقت تدابير أمنية صارمة لتلبية معايير الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). وقد أظهرت البوابة مزايا التقنية السحابية، مثل سرعة الدخول إلى السوق وفعالية النشر، كما أظهرت أيضًا أن شركة IBM يمكنها تقديم أعمال مبتكرة وتحويلية، ما ألهم العميل للنظر في نقل مجموعة تطبيقات CA-MMIS بأكملها إلى السحابة.
فيما يلي بعض الإنجازات في رحلة نظام CA-MMIS على السحابة الهجينة:
أدركت IBM Consulting أيضًا إمكانات التقنية السحابية التي تعمل على تحسين العمليات وتعزيز الكفاءة. ولهذا السبب، عملت فرق التطوير والصيانة والتشغيل والبنية التحتية مع فريق العميل لوضع خارطة طريق للانتقال إلى سحابة IBM Z® متعددة المستأجرين أكثر أمانًا. باستخدام RedHat® OpenShift® on AWS (ROSA)، نجح الفريق الذي بدأ بإثبات المفهوم في إحداث تحول أوسع نطاقًا. أدى ذلك إلى انتقال أكثر من 30 وظيفة من الأنظمة القديمة إلى المنصة السحابية AWS مع وجود التطبيقات الوظيفية المتبقية قيد الإعداد للنقل.
نُشرت المزايا المطورة لبوابة مقدمي الخدمات، مثل تسجيل الدخول الموحد وتطبيقات التكاليف المشتركة، بنجاح وأُتيحت لجميع مؤسسات تقديم الخدمات النشطة. وقد استوعبت المبادرة أكثر من 30000 من مقدمي الخدمات وساعدت مجتمعات مقدمي الخدمات ومقدمي الطلبات من خلال تسريع زمن الاستجابة للخدمات، على سبيل المثال إعادة تعيين PIN في الوقت الفعلي بدلاً من 30 يومًا. كما وفرت المبادرة أيضًا إمكانات جديدة لإدارة المستخدمين في مؤسسة CA-MMIS، والتحويل الإلكتروني للسجلات الورقية وإطار العمل القابل للتوسع، كل ذلك على نظام فائق التوافر والأداء.
لم تؤدِ الشراكة الناجحة بين IBM Consulting والعميل إلى تحويل نظام CA-MMIS القديم المخصص وتعزيزه بأحدث التقنيات وأُطر العمل فحسب، بل وضعت أيضًا معيارًا جديدًا للابتكار والتعاون في المجال. فمن خلال تبني تقنية سحابة AWS واتباع نهج يُركز على المستخدم، حقق المشروع قيمة كبيرة ومهد الطريق لمبادرات التحول الرقمي المستقبلية ضمن برنامج CA-MMIS.
من خلال تحديث نظام CA-MMIS وتحسين بوابة مقدمي الخدمات، يؤثر هذا المشروع في حياة سكان كاليفورنيا تأثيرًا مباشرًا. يُعد الحصول على الرعاية الصحية الجيدة حقًا أساسيًا للجميع، ويؤدي برنامج Medi-Cal دورًا حيويًا في ضمان حصول الملايين من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمستضعفين على الرعاية التي يحتاجونها. يؤدي تبسيط معالجة المطالبات وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل مقدمي الخدمات إلى وصول أسرع وأكثر كفاءة إلى الرعاية. وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز أمن البيانات والخصوصية يحمي المعلومات الحساسة للمستفيدين من برنامج Medi-Cal، في حين أن تحسين التواصل والتعاون بين مقدمي الخدمات والولاية يُسهل تنسيق الرعاية بشكل أفضل ويعزز في نهاية المطاف النتائج الصحية المحسنة للمستفيدين.
إدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا (DHCS) (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي وكالة الرعاية الصحية الأساسية في الولاية، والتي تخدم أكثر من 14 مليون مواطن من سكان كاليفورنيا من خلال برنامج Medi-Cal، برنامج Medicaid الخاص بالولاية. تحرص إدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا على توفير الوصول العادل إلى الرعاية الصحية فائقة الجودة لجميع سكان كاليفورنيا من خلال التركيز على الرعاية الشخصية الكاملة، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وتحسين النتائج الصحية، وتعزيز القوى العاملة لديها. من خلال مبادرات مثل CalAIM والتحسينات المستمرة للبرنامج، تسعى إدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا جاهدة إلى تحسين صحة جميع سكان كاليفورنيا ورفاهيتهم مع ضمان استخدام أموال دافعي الضرائب بفعالية وكفاءة.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.