IBM Consulting تقدم أول منصة ذكاء اصطناعي قائمة على الوكلاء على مستوى المؤسسات في القطاع، ومتكاملة تكاملًا أصيلًا مع AWS

وفي 19 يناير 2026، أعلنت IBM عن Enterprise Advantage، وهي خدمة استشارية جديدة قائمة على الأصول، صُممت لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل الآمن والخاضع للحوكمة عبر عمليات أعمالها، من دون الحاجة إلى هندسة منصة الذكاء الاصطناعي بنفسها.

ويعمل الطرفان معًا على تسريع الانتقال نحو التحول القائم على الوكلاء من خلال إتاحة IBM Enterprise Advantage على AWS، وهو نموذج جديد للتحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، يوسّع خدمة IBM الاستشارية الرائدة القائمة على الأصول لتشمل المؤسسات التي تعمل على AWS.

ومع اعتماد شريحة كبيرة من المؤسسات حول العالم على AWS بوصفها السحابة العامة الأساسية لديها، أصبح Enterprise Advantage يعمل الآن داخل بيئة AWS الخاصة بالعميل، وجاهزًا للتشغيل على نطاق واسع.