IBM Consulting تقدم أول منصة ذكاء اصطناعي قائمة على الوكلاء على مستوى المؤسسات في القطاع، ومتكاملة تكاملًا أصيلًا مع AWS

تواصل IBM Consulting وAmazon Web Services (AWS) تعميق تعاونهما الاستراتيجي طويل الأمد، ومساعدة العملاء المشتركين على تفعيل قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل في البيئات التي تعمل فيها بالفعل بنيتهم التحتية المؤسسية المفضلة.
وفي 19 يناير 2026، أعلنت IBM عن Enterprise Advantage، وهي خدمة استشارية جديدة قائمة على الأصول، صُممت لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل الآمن والخاضع للحوكمة عبر عمليات أعمالها، من دون الحاجة إلى هندسة منصة الذكاء الاصطناعي بنفسها.
ويعمل الطرفان معًا على تسريع الانتقال نحو التحول القائم على الوكلاء من خلال إتاحة IBM Enterprise Advantage على AWS، وهو نموذج جديد للتحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، يوسّع خدمة IBM الاستشارية الرائدة القائمة على الأصول لتشمل المؤسسات التي تعمل على AWS.
ومع اعتماد شريحة كبيرة من المؤسسات حول العالم على AWS بوصفها السحابة العامة الأساسية لديها، أصبح Enterprise Advantage يعمل الآن داخل بيئة AWS الخاصة بالعميل، وجاهزًا للتشغيل على نطاق واسع.
وقد تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، لكن معظم المؤسسات لا تزال تواجه صعوبة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس قابل للقياس. ويتطلب تحقيق قيمة أعمال مستدامة إعادة تصميم مهام سير العمل بالكامل، مع دمج الذكاء الاصطناعي بالبيانات والأنظمة والحوكمة من البداية إلى النهاية.
وتعرض أبحاث IBM هذا التحدي بوضوح: يتوقع 79% من التنفيذيين أن يولد الذكاء الاصطناعي قيمة أعمال كبيرة بحلول عام 2030، لكن أقل من واحد من كل أربعة يعتقدون أن مؤسساتهم مهيأة للوصول إلى ذلك.ويتمثل العنصر المفقود في منصة من فئة المؤسسات قادرة على تنسيق الوكلاء، وإدارة مهام سير العمل، وفرض الضوابط على نطاق واسع، بما يحول الطموح والاستثمار إلى نتائج تدعم نمو الأعمال.
ويعالج Enterprise Advantage on AWS هذه الفجوة من خلال توفير منصة منظمة ومحكمة التصميم وجاهزة للإنتاج، تدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في عمليات المؤسسة، مع قدرات مدمجة لإدارة السياق والتنسيق والضوابط. يمكن للمؤسسات الانتقال من مبادرات مجزأة إلى برنامج متماسك على مستوى المؤسسة، ومتوافق مع نتائج الأعمال الفعلية.
إضافة إلى ذلك، يوفّر تطبيقات قائمة على الوكلاء جاهزة للاستخدام، ومرونة متعددة السحابات تحمي الاستثمارات القائمة، وحوكمة من فئة المؤسسات صُممت لأكثر البيئات الخاضعة للتنظيم تطلبًا. ويتيح هذا المزيج للمؤسسات تحديث العمليات، وفرض الضوابط، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بأمان.
ويُعد Enterprise Advantage أول نهج لمنصة على مستوى المؤسسات يقوده العمل الاستشاري، وصُمم خصيصًا لبناء مهام سير العمل القائمة على الوكلاء وتنسيقها وحوكمتها بصورة أصلية على AWS. ويرتكز هذا العرض على ثلاثة مكونات متكاملة:
وفي سياق Enterprise Advantage on AWS، تُقدَّم حوكمة من فئة المؤسسات من خلال أربع قدرات كانت المؤسسات تضطر تاريخيًا إلى بنائها أو شرائها كلًّا على حدة:
وقد نشرت IBM Advantage Platform عبر عملياتها العالمية بوصفها "Client Zero"، مع تطبيق المنصة لتحويل مهام سير العمل الأساسية عبر وظائف الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. أصبحت الأنماط التشغيلية، ونماذج الحوكمة، وأساليب التنفيذ المستمدة من تلك الخبرة مدمجة الآن في Enterprise Advantage on AWS، بما يساعد العملاء على اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بسرعة أكبر وبدرجة أعلى من الأمان.
وقد أنجزت IBM Consulting بالفعل مشروعات مع عملاء في قطاعي الخدمات المالية وعلوم الحياة، وقدمت من خلالها Enterprise Advantage on AWS بنتائج قابلة للقياس في مجالات أتمتة المشتريات، وتحول خدمة العملاء، ومعالجة المستندات التنظيمية. ويجري حاليًا إطلاق برامج إضافية في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والقطاع العام، وهي قطاعات تتمتع فيها البنية التحتية لمنصة AWS بحضور راسخ، وكانت متطلبات الحوكمة فيها تاريخيًا سببًا في إبطاء اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى ما دون إمكاناته.
وقد صُممت خدمة Enterprise Advantage لتوسيع القدرات الأصلية في AWS، لا الالتفاف عليها، وذلك من خلال Advantage Platform، وهي المنصة التقنية الخاصة بخدمة Enterprise Advantage، التي تتكامل عبر مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الكاملة في AWS.
ويمتد هذا التكامل من استضافة نماذج الأساس وتنسيق الوكلاء في Amazon Bedrock وBedrock AgentCore، إلى أتمتة مهام سير العمل عبر Strands Agents SDK وAmazon Kiro، وهي بيئة تطوير متكاملة (IDE) وواجهة سطر الأوامر (CLI) للذكاء الاصطناعي الوكيل. كما يشمل هذا التكامل وكلاء متقدمين مصممين خصيصًا للأمن وDevOps، وبنية تحتية من فئة المؤسسات للهوية والتعلم الآلي (ML) عبر خدمات الأمن في AWS وAmazon SageMaker AI. وتوفر Amazon Quick طبقة التحليلات، بما يمنح الفرق رؤية واضحة لأداء الوكلاء ونتائج الأعمال.
وفي الوقت نفسه، تحافظ البنية متعددة السحابات ومتعددة النماذج في Advantage Platform على مرونة الاختيار. ويمكن للمؤسسات التي تمتد أحمال تشغيلها عبر AWS والبنية التحتية المحلية وغيرها من البيئات السحابية تشغيل طبقة موحدة للحوكمة وقابلية الملاحظة عبر جميع هذه البيئات. المؤسسات التي استثمرت بالفعل في هذه الخدمات لا تبدأ من الصفر، بل تحصل على طبقة إضافية من الحوكمة والتنسيق، صُممت خصيصًا لبيئات الإنتاج.
ومن العمل المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي وتحديث السحابة الهجينة إلى الحلول السحابية الخاصة بالقطاعات، أتاحت AWS وIBM منذ وقت طويل للعملاء تسريع جهود التحديث على نطاق واسع. ويمثل Enterprise Advantage امتدادًا طبيعيًا لهذه الشراكة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على AWS، يوفّر هذا العرض ما يلي:
وبصفتنا قادة نعمل عند نقطة التقاء شبكة الشركاء العالمية في AWS وابتكارات الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting، نرى أن Enterprise Advantage يأتي في التوقيت المناسب تمامًا. ويتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي بوتيرة كبيرة، لكن تحويل الأنظمة القائمة على الوكلاء إلى تشغيل فعلي يتطلب خبرة عميقة، وحوكمة قوية، ومنصة قادرة على الربط بين البيئات المؤسسية المتباينة.
وبالنسبة إلى قطاعات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات والطاقة والقطاع الحكومي، فإن الجمع بين الثقة التي توفرها بنية AWS التحتية وعمق الحوكمة المؤسسية لدى IBM ليس عنصرًا ثانويًا، بل هو الشرط الذي يجعل الذكاء الاصطناعي الوكيل قابلًا للتطبيق عمليًا في بيئات الإنتاج.
توفر بنية AWS التحتية الأساس. ويقدم Enterprise Advantage عامل التسريع. ومعًا، يتيحان للمؤسسات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وتحقيق أثر ملموس بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
وأصبح IBM Enterprise Advantage on AWS متاحًا الآن عبر فرق تنفيذ IBM Consulting، وعبر أعضاء مختارين من شبكة شركاء AWS (APN). كما صُممت برامج النشر المنظمة الممتدة على 90 يومًا لنقل المؤسسات من مرحلة التقييم الأولي إلى مهام سير عمل قائمة على الوكلاء وجاهزة للإنتاج خلال أسابيع.
