تساعد IBM الشركات التي تسعى لتسريع رحلتها إلى سحابة AWS من خلال تقديم مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات الاستشارية، وخدمات التكامل، وتنفيذ التقنيات، والخدمات الأمنية المُدارة، والقدرات التقنية الأمنية في مكان واحد.
تعمل IBM Security مع مؤسستك كامتداد لفريقك، وتقدِّم حلولًا متقدمة وإرشادات من خبراء لحماية بيئة AWS السحابية لديك. ونساعدك على الاستفادة من الضوابط الأصلية لدى AWS مع مواءمتها مع برامج الأمن المؤسسي لديك لتبسيط الرؤية وتوحيدها.
اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
تطوير بنية مستهدفة قابلة للتنفيذ.
مواءمة أمن السحابة الأصلية مع بنية الأمن المؤسسي.
استفد من مجموعة المهارات والنموذج التشغيلي المُحوَّلين.
تقوم IBM Security بتخطيط سياساتك الأمنية والتنظيمية إلى ضوابط وعمليات السحابة، وتقيّم وضع أمن السحابة لديك، وتساعدك في تطوير خطة شاملة لنموذج تشغيل سحابي هجين ناضج في AWS Cloud.
تمكّنك أنماط البنية التحتية المُعدة مسبقًا من الاستفادة من عناصر الأمان الأصلية من خلال تقليل مخاطر أخطاء التكوين السحابي وتوفير تسليم موحد لإدارة عناصر التحكم الأصلية في مجموعة واحدة.
تقوم الخدمات الآلية المستندة إلى السحابة من IBM Security بمراقبة عناصر التحكم في الأمن عبر بيئة SAP الخاصة بك وتوفير مخرجات قابلة للتكرار مبنية على SAP HANA، حتى تتمكن من تقليل المهام اليدوية والحفاظ على الامتثال وحماية أحمال تشغيل SAP.
خدمة استشارية وتوجيهية متخصصة توفر منصة مثالية لتأكيد وتحسين جاهزية الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني بالإضافة إلى تقييم المستوى الأول والتخطيط الاستباقي للاستجابة للحوادث وتصميمها واختبارها.
خدمات الاستشارات والأمن المُدار بالتعاون مع أفضل مزودي حلول البرمجيات المستقلة (ISV) لتوفير رؤية مستمرة، ومعالجة، وإدارة متطلبات الامتثال عبر بيئة AWS السحابية الخاصة بك.
"خدمات فحص الثغرات الأمنية، وتحديد الأولويات آليًا، والإدارة للمساعدة في ضمان معالجة الثغرات الأمنية عالية الخطورة التي تعرض بنية AWS السحابية الهجينة الداخلية والخارجية للخطر.
خدمة اشتراك صيانة مع 3 مستويات بالإضافة إلى خط ساخن عالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لفريق نخبة من الخبراء الذين يستجيبون لحوادث الأمن، ويوفرون رؤية أفضل للتهديدات، ويساعدون في تقليل وقت الاسترداد وتأثير اختراق أمن البيانات.
الاستشارات والتكامل والخدمات المدارة لتقييم وتصميم وتنفيذ وإدارة سياسات الأمان لأحمال التشغيل السحابة التي تعمل على Amazon Elastic Kubernetes Service و ®Red Hat OpenShift على AWS و AWS Fargate.
"خدمات تعمل مع أفضل تقنيات اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) لتقديم منع التهديدات وكشفها والتحقيق فيها والاستجابة السريعة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مدعومة بالاستعلامات والبحث الاستباقي عن التهديدات.
توفر خدمات الأمان المدارة المراقبة والتحقيق والتنبيه والاستجابة للحوادث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن ينشر XFTM مع ®IBM QRadar و Splunk، وتتوفر خدمات المراقبة المخصصة لحلول SIEM الأخرى لشركاء أمن AWS.
خدمات إدارة الأجهزة والسياسة والمراقبة وخدمات تنبيه أجهزة الأمن. الأنظمة المدعومة تشمل جدران الحماية من الجيل التالي، وأنظمة اكتشاف ومنع الاختراق، وإدارة التهديدات الموحدة، وبوابات الويب الآمنة.
توفر الخدمات تصميمًا وتكوينًا ومراقبةً وإدارةً لضوابط أمن AWS الأصلية لدعم بيئة متعددة الحسابات آمنة وقابلة للتوسع، وتبسيط اعتماد وإدارة موارد AWS في مؤسستك.
تعرّف على الطرق الست التي يوصي بها خبراء IBM Security X-Force لتحسين تأهبك لبرمجيات الفدية الضارة باستخدام حلول من AWS.
تعرّف على كيفية تعزيز الابتكار والاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء المتغيرة وتعزيز تحول الأعمال.
تعرف على كيفية قيام IBM بتعزيز أمان AWS الأصلي بقدرات وخدمات شاملة لسد فجوة الجاهزية الأمنية للسحابة.
تعرّف كيف يمكن لإدارة الأمان أن تساعدك على الاحتفاظ بإمكانية الرؤية والتحكم والأمان لاستباق تهديدات الأمن السيبراني المتقدمة أثناء الترحيل إلى بيئات سحابية هجينة.
تعرّف على كيفية قياس الوضع الأمني لديك، بدءاً من التكوين المناسب، وإدارة البيانات، والإشراف على المخاطر، وصولاً إلى توفير البرامج، والتطوير والنشر، وإدارة الهوية والوصول (IAM)، والتدريب الأمني.
قم بتنزيل موجز الحلول الخاص بنا لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك التقييم الأمني السريع في تسريع عملية الترحيل إلى سحابة AWS من خلال تعزيز أمان بياناتك.
تقوم خدمات التقييم واستراتيجية أمن السحابة بتعيين سياساتك الأمنية والتنظيمية إلى ضوابط وعمليات السحابة، وتقيّم وضع أمن السحابة لديك مع التركيز على تبني آمن لـ AWS أو بيئة سحابية هجينة. نعمل معك لتشكيل استراتيجيتك لنموذج تشغيل سحابي هجين ناضج، استنادًا إلى أطر عمل الصناعة: إطار عمل اعتماد سحابة AWS (CAF) منظور الأمان ومصفوفة الضوابط الأمنية للسحابة (CCM) من تحالف الأمن السحابي.