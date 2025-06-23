حلول تكنولوجيا التصنيع

حقِّق مستويات جديدة من مرونة عمليات الأعمال باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

ندوة الإنترنت: تفعيل المرونة من خلال قابلية الملاحظة

انضم إلينا يوم الأربعاء، 4 يونيو في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمعرفة المزيد عن مرونة تكنولوجيا المعلومات وأسباب الحاجة إليها.

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تحقيق المزيد من السرعة والكفاءة والربحية مع الذكاء الاصطناعي

في قطاع التصنيع، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا من العمليات الحديثة - تُسهم في زيادة الكفاءة وتدعم الاستدامة وأصبحت ميزة تنافسية. يمكن لشركات التصنيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الأمور التالية:

  • تحسين عمليات الإنتاج مع تحقيق الكفاءة التشغيلية  
  • تحسين جودة المنتج وسلاسل التوريد
  • تعزيز إدارة الأصول وتكنولوجيا المعلومات
  • إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات 
  • تحقيق المركزية في نشر التطبيقات وإدارتها
  • تعزيز الأمن الإلكتروني دون انقطاع
  • تبسيط تجربة العملاء

لكن مع الإمكانات الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، تظهر المخاطر. وبالتالي يجب على شركات التصنيع الاعتماد على حلول ذكاء اصطناعي موثوق بها، وقابلة للتوسع، وفعَّالة من حيث التكلفة، وتُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة. 

تُعَد IBM شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف. تساعد تقنياتنا قطاع التصنيع على تسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، من خلال مجموعة منتجات IBM watsonx للذكاء الاصطناعي، وحلول الأمان ذات الثقة الصفرية، وبنية IBM السحابية الهجينة، والتي تساعد على تمكين المرونة عبر بنية تحتية متجاوبة. 
تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاج
تعزيز قدرات الموظفين، وتبسيط عمليات الإنتاج، وتحسين جودة سلسلة التوريد من خلال الأتمتة وتكامل النظام بمساعدة استوديو المطورين watsonx.ai
تحسين أداء الأصول من خلال الصيانة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
ضمان سلاسة سير عمل الإنتاج، وتحسين جودة المنتج وخفض التكاليف باستخدام IBM Maximo Application Suite
الاستفادة من بياناتك
باستخدام watsonx.data، يمكنك دعم عمليات التصنيع من خلال إنشاء أساس للبيانات وأتمتة جمع البيانات لتحليل الذكاء الاصطناعي
تخطيط الأعمال المتكاملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تمكَّن من تحليل الربحية وتحرير سيناريوهات "ماذا لو" الدقيقة لأعمالك في قطاع التجزئة باستخدام قاعدة البيانات داخل الذاكرة (TM1) من Planning Analytics. استخدِم واجهات ويب وExcel قوية وسهلة الاستخدام، وسهِّل اعتماد الحل من خلال مساعدنا المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تقليل الثغرات الأمنية والحماية من الهجمات الإلكترونية
ضمان أمن البيانات وحماية الأشخاص والأصول والبيئة من خلال توسيع نطاق الأمن الإلكتروني بدءًا من أنظمة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية ووصولًا إلى الحافة الصناعية باستخدام الحلول الأمنية من IBM
تحقيق أهداف الاستدامة
تقليل الآثار البيئية، والحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية من خلال حلول الاستدامة من IBM
دراسات حالة لحلول تقنيات التصنيع
شعار Mikoptik
شركة MIKOPTIK

تحقيق انخفاض بنسبة 50% في المهلة الزمنية من التصميم الهندسي إلى تخطيط الإنتاج باستخدام حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي

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شعار Boston Dynamics
Boston Dynamics

تزويد الروبوتات المتنقلة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القوى العاملة ودعم عمليات التصنيع الذكية

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شعار Ikano
IKANO GROUP

تبسيط عمليات الأعمال المعقدة لتحقيق أهداف الاستدامة

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شعار Sund & Baelt
شركة Sund & Bælt

إيجاد القيمة في البنية التحتية الذكية لبناء جسور أفضل

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شعار Turkish Aerospace Malaysia
شركة Turkish Aerospace Malaysia

تحسين عمليات التطوير الهندسي لقطاع الطيران والفضاء الجوي

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شعار Komatsu
شركة Komatsu

تسجيل تطور أسرع بنسبة 30% من خلال التحول إلى عمل قائم على البيانات

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التوجهات في قطاع التصنيع

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تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024
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ما المقصود بالصناعة 4.0؟
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