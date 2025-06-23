حلول تكنولوجيا التصنيع

في قطاع التصنيع، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا من العمليات الحديثة - تُسهم في زيادة الكفاءة وتدعم الاستدامة وأصبحت ميزة تنافسية. يمكن لشركات التصنيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الأمور التالية:

تحسين عمليات الإنتاج مع تحقيق الكفاءة التشغيلية

تحسين جودة المنتج وسلاسل التوريد

تعزيز إدارة الأصول وتكنولوجيا المعلومات

إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات

تحقيق المركزية في نشر التطبيقات وإدارتها

تعزيز الأمن الإلكتروني دون انقطاع

تبسيط تجربة العملاء

لكن مع الإمكانات الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، تظهر المخاطر. وبالتالي يجب على شركات التصنيع الاعتماد على حلول ذكاء اصطناعي موثوق بها، وقابلة للتوسع، وفعَّالة من حيث التكلفة، وتُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

تُعَد IBM شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف. تساعد تقنياتنا قطاع التصنيع على تسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، من خلال مجموعة منتجات IBM watsonx للذكاء الاصطناعي، وحلول الأمان ذات الثقة الصفرية، وبنية IBM السحابية الهجينة، والتي تساعد على تمكين المرونة عبر بنية تحتية متجاوبة.